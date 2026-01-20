Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta terça-feira (20)

As primeiras notas de corte do Sisu 2026 foram divulgadas na manhã desta terça-feira (26) na página oficial do sistema de seleção. Na Universidade Federal do Ceará (UFC), são mais de 3 mil vagas de ampla concorrência (AC) para os campi de Fortaleza e do interior do Estado.

Entre as notas de corte de hoje da UFC, para as vagas de ampla concorrência (que não incluem candidatos cotistas), a mais alta é a de Medicina em Fortaleza: o último inscrito para as 80 vagas, até agora, tem média de 814,82 pontos.

A segunda nota de corte mais alta está com Medicina no campus da UFC em Sobral, com 808,1 pontos. Em terceiro, aparece o curso de Filosofia, que tem apenas uma vaga de bacharelado. Nela, está inscrito um candidato com nota de 800,74 pontos.

Confira as notas de corte da UFC no Sisu de hoje, 20 de janeiro

Até quando o Sisu fica aberto?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) teve inscrições abertas nessa segunda-feira (19) em todo o Brasil. Os candidatos têm até a próxima sexta-feira (23) para manifestar interesse em concorrer às vagas. O resultado final da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro.

No Ceará, além da UFC, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), a Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) ofertam vagas no Sisu 2026.