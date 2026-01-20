Sisu 2026: veja notas de corte para a UFCA nesta terça-feira (20)

Candidatos que pretendem buscar uma vaga na Universidade Federal da Cariri (UFCA), que possui unidades no Cariri cearense, podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até as 23h59 de sexta-feira (23).

A cada dia de inscrição, o Ministério da Educação (MEC) divulga as notas mínimas para o ingresso em cada curso das instituições que participam do programa.

O Diário do Nordeste coletou as notas de corte atualizadas à 0h desta terça-feira (20) para o ingresso na instituição pela ampla concorrência.

O que é nota de corte?

A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso.

Esta primeira nota ainda é parcial, uma vez que os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

Notas mais altas na UFCA

Ao todo, a UFCA oferta 28 cursos, entre Licenciatura e Bacharelado, em campi distribuídos nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Brejo Santo.

Nesta primeira parcial, os cursos com notas mais altas na ampla concorrência, na UFCA, são:

Medicina - 790,4

Engenharia de Software - 776,24

Ciência da Computação - 755,69

Psicologia - 724,51

Medicina Veterinária - 709,99

Veja a lista completa abaixo:

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

Segundo o MEC, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

