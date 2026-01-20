Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta terça-feira (20)
Primeira divulgação do Sisu mostra Engenharia de Computação com maior nota de corte.
As primeiras notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) foram divulgadas nesta segunda-feira (20). Ao todo, 142 cursos estão disponíveis em 31 campi localizados em todo o Estado.
A cada dia de inscrição, o Ministério da Educação (MEC) divulga as notas mínimas para o ingresso em cada curso das instituições que participam do programa.
Entre as notas de corte de hoje do IFCE, para as vagas de ampla concorrência (que não incluem candidatos cotistas), a mais alta é a de Engenharia de Computação em Fortaleza: o último inscrito para as 40 vagas, até agora, tem média de 734,7 pontos.
Confira as notas de corte do IFCE no Sisu de hoje, 20 de janeiro
O que é nota de corte?
A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso.
Esta primeira nota ainda é parcial, uma vez que os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.
Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.
Quando sai o resultado do Sisu 2026?
O Sisu teve inscrições abertas nessa segunda-feira (19) em todo o Brasil. Os candidatos têm até a próxima sexta-feira (23) para concorrer. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.
Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.
Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:
*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.