Relembre as notas de corte nas universidades do Ceará no Sisu 2025

As inscrições para o Sisu 2026 seguem até a próxima sexta-feira (23) e primeira parcial deve ser divulgada nesta terça (20).

Clarice Nascimento
(Atualizado às 15:45)
Ceará
Tela de um computador com o site do Sistema de Seleção Unificada Sisu aberto.
Legenda: Período de inscrições do Sisu 2026 vai de 19 a 23 de janeiro, e o resultado da chamada regular sairá em 29 de janeiro.
Foto: Shutterstock.

A partir desta segunda-feira (19), os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem utilizar as notas para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 — principal meio de ingresso ao ensino superior no país. Por isso, muitos pesquisam a nota de corte de anos anteriores para traçar estratégias.

A nota de corte é a menor pontuação que o indivíduo precisa obter para ficar entre os que podem ser selecionados. Assim, os valores de outras seleções costumam servir como base para os candidatos compararem seus desempenhos e saberem se possuem chances de conseguir uma vaga. 

As inscrições para o Sisu 2026 vão até as 23h59 da próxima sexta-feira (23), exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com os dados da conta gov.br. O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou algumas notas das instituições de ensino superior no Ceará. No entanto, vale lembrar que elas podem variar de um ano para outro.

Na tabela abaixo, é possível filtrar pelo nome do curso desejado ou da instituição de ensino onde o candidato pretende ingressar.

No Sisu 2026, a Universidade Federal do Ceará (UFC) vai disponibilizar 6.408 vagas, sendo 3.104 para Ampla Concorrência e 3.292 para Cotas. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) disponibilizarão 5.680 oportunidades.

Na Região do Cariri, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) — com os campi de Barbalha, Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte — ofertará 1.293 vagas. Já a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) irá disponibilizar 842 vagas no processo seletivo. 

Neste ano, pela primeira vez, o Sisu vai permitir o uso das notas das três últimas edições do Enem para a inscrição e classificação dos candidatos. Segundo o Edital n.º 22/2025, será possível concorrer a uma vaga no ensino superior utilizando os resultados das edições do Exame de 2023, 2024 e 2025.

Para a classificação, o Ministério da Educação (MEC) vai considerar a nota da edição do Enem que apresentar a melhor média ponderada, conforme a opção de curso. Para isso, o candidato não pode ter participado como treineiro — isso é, antes do 3 º ano do ensino médio.

Confira as notas de corte da Ampla Concorrência dos cursos mais concorridos

Universidade Federal do Ceará (UFC)

  • Fisioterapia (Fortaleza): 721,94
  • Medicina (Fortaleza): 804,14
  • Medicina (Sobral): 798,96
  • Administração: 689,64
  • Direito (Fortaleza — Integral): 774,00
  • Ciência da Computação (Fortaleza): 765,82
  • Engenharia de Computação (Fortaleza): 761,44
  • Odontologia (Fortaleza): 754,58
  • Odontologia (Sobral): 753,88
  • Enfermagem: 731,96
  • ABI — Educação Física: 673,46
  • Ciências Biológicas (Bacharelado): 706,76
  • Ciências Econômicas (Bacharelado): 694,88

Universidade Federal do Cariri (UFCA)

  • Medicina — 1º semestre: 788,42
  • Medicina — 2º semestre: 778,72
  • Ciência da Computação: 723,62
  • Engenharia de Software: 753,47
  • Medicina Veterinária: 626,64
  • Administração — 1º semestre: 633,18
  • Administração — 2º semestre: 561,08
  • Jornalismo: 637,45
  • Química: 699,26
  • Física: 592,78

Universidade da Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

  • Medicina (Baturité): 856,44
  • Pedagogia (Redenção): 755,73
  • Enfermagem (Redenção): 729,41
  • Farmácia (Redenção): 725,47
  • Engenharia da Computação (Redenção): 725,30 
  • Serviço Social (Redenção): 725,02
  • Ciências Biológicas (Redenção): 719,82
  • Letras — Língua Portuguesa (Redenção): 692,37
  • Administração Pública (Redenção): 669,61
  • Engenharia de Energias (Redenção): 653,63

O que é a nota de corte do Sisu?

É a menor nota necessária para que o candidato esteja entre os potencialmente selecionados em determinada opção de curso e modalidade de concorrência. Ou seja, ela corresponde à pontuação do indivíduo que ocupa a última vaga disponível para cada modalidade. 

Ela é definida durante o período de inscrição do Sisu, que, em 2026, será entre os dias 19 e 23 de janeiro. A cada dia, uma nota de corte temporária é calculada com base no número de vagas totais e no total de candidatos inscritos. Assim, ela vai sendo modificada conforme “a fila” dos inscritos vai andando. 

A primeira nota é divulgada a partir do segundo dia, ou seja, na terça-feira (20). 

É importante ressaltar que as notas temporárias não garante a seleção dos candidatos, servindo apenas de indicativo para auxiliá-los a acompanhar sua posição e decidir quais caminhos irá escolher durante o período de inscrições. Em 29 de janeiro, a nota da chamada regular é fechada. 

Quem pode concorrer às cotas?

Conforme a Lei de Cotas, de 2012, as instituições federais de educação superior devem reservar, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público.

O percentual também deve considerar critérios como renda, autodeclaração de cor/raça (pretos, pardos e indígenas), identidade étnica (quilombolas) e condições de pessoas com deficiência. 

Segundo o portal do Sisu, todos os candidatos que atendam a qualquer uma das modalidades de cotas, concorrem primeiro na Ampla Concorrência e, caso não sejam selecionados, concorrem em seguida na modalidade correspondente, mas independente de renda. As cotas são divididas da seguinte forma:

Cotas Escola Pública Baixa Renda

  • LB_PPI: Negro, preto, negro, pardo ou indígena, com ensino médio em escola pública e renda familiar de, no máximo, 1 salário mínimo;
  • LB_Q: Candidato quilombola, com ensino médio em escola pública ou comunitária e renda familiar bruta de, no máximo, 1 salário mínimo por pessoa;
  • LB_PCD: Candidato com deficiência, com ensino médio em escola pública ou comunitária e renda familiar bruta de, no máximo, 1 salário mínimo por pessoa;
  • LB_EP: Candidato com ensino médio em escola pública ou comunitária e renda familiar bruta de, no máximo, 1 salário mínimo por pessoa.

Cotas Escola Pública Independente da Renda

  • LI_PPI: Candidato negro, preto, negro pardo ou indígena, com ensino médio em escola pública ou comunitária;
  • LI_Q: Candidato quilombola com ensino médio em escola pública ou comunitária;
  • LI_PCD: Candidato com deficiência, com ensino médio em escola pública ou comunitária;
  • LI_EP: Candidato com ensino médio em escola pública ou comunitária.

