Cearense alcança nota máxima em Matemática no Enem 2025

Vitorioso. É assim que o cearense Luciano Rodrigues, de 22 anos, tem se sentido após alcançar nota máxima na prova de Matemática no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. As notas foram disponibilizadas aos candidatos na madrugada desta sexta-feira (16).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou oficialmente as maiores notas atingidas pelos estudantes em cada uma das quatro áreas de conhecimento, mas Luciano já sabe: acertou todas as 90 questões. Gabarito vivo.

“Minha nota em matemática foi 980, já dormi pensando que conseguiria. É uma realização que almejei por muito tempo. Finalmente me saí vitorioso de conseguir fechar a prova, o que era um objetivo há muito tempo”, comemora.

O jovem estudou por três anos em um cursinho preparatório para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Colégio Ari de Sá (parceiro do Sistema SAS Educação), em Fortaleza – cidade onde mora em um alojamento, longe dos pais, moradores de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri.

Agora, com a nota do Enem, Luciano pretende alçar voo para fora do Ceará. Ele quer cursar Ciências da Computação no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa Tech), no Rio de Janeiro, organização social de ensino e pesquisa vinculada aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC).

“Acredito realmente que minha nota vai ser suficiente. Fico muito contente, porque era um sonho, sempre foi. Tô feliz e ansioso. Vitorioso de que os estudos deram certo”, alegra-se.

14 horas de estudo

A fórmula para o bom desempenho no Enem 2025 inclui, além dos anos de cursinho e das longas horas diárias de estudo, um ingrediente principal: o amor pela matemática. “Desde muito criança fui ligado aos números, é uma área que gosto demais. Sabia que era capaz de um dia conseguir fechar a prova”, relata.

A paixão é condecorada: o cearense conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) duas vezes, e ainda um bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e uma prata na Olimpíada Brasileira de Física (OBF).

Mas para absorver todo esse conhecimento e chegar a gabaritar a matéria no Enem, Luciano contou com uma rotina regrada de estudos.

“Eu tinha uma rotina de estudos muito intensa, das 8h às 22h, entre aulas presenciais e online. Só com algumas poucas pausas nos finais de semana, sempre focado em fazer questões e ter uma base de conteúdo sólida”, revela.

Em meio ao turbilhão de obrigações, entretanto, o cearense não abriu mão de cuidar da mente. “Eu respeitava muito o sono de oito horas e o tempo de lazer, o almoço, a janta, o intervalo à tarde. E domingo sempre ia ver minha namorada, descansava”, descreve.

Poder, agora, “relaxar” da pressão e aguardar a abertura do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), então, tempera ainda mais a conquista. “Agora é descanso, passou. Foram uns anos exclusivamente me preparando pra passar. Fiz o que tinha de fazer. Eu tô muito feliz.”