Quando abre o Sisu 2026? Veja cronograma

Sistema abre inscrições após divulgação de resultado do Enem. Serão ofertadas 274.876 mil vagas em todo o País.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Site do Sisu.
Legenda: Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet.
Foto: Juca Varella/Agência Brasil.

As inscrições para a edição 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão abertas na próxima segunda-feira (19) e poderão ser feitas até o dia 23 de janeiro. O sistema, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é considerado o principal meio de seleção de estudantes para universidades e institutos federais do Brasil.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É possível se inscrever em até duas opções de curso.

O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. Todos os selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição escolhida no período indicado no edital.

Consulta às vagas

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou site para consulta das vagas do Sisu, onde os candidatos podem verificar de forma antecipada as ofertas desta edição. 

A plataforma permite filtrar cursos, instituições, estados e municípios, e apresenta detalhes importantes sobre modalidades de concorrência, ações afirmativas e políticas de assistência estudantil. 

Para o Ceará, serão ofertadas 14,2 mil vagas no Sisu, sendo 8.543 disponibilizadas em universidades federais e 5.680 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Ao todo, o MEC disponibilizou 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País. 

Veja cronograma do Sisu 2026:

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro
  • Chamada regular:  29 de janeiro
  • Matricula junto à instituição: 2 de fevereiro
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

