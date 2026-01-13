Diário do Nordeste
Sisu 2026: veja como consultar vagas no Ceará

Do total de vagas, 14,2 mil serão ofertadas para o estado.

(Atualizado às 14:26)
Ceará
Página do Sisu.
Legenda: As inscrições para o Sisu 2026 começam em 19 de janeiro.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 já podem consultar as vagas ofertadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para acesso ao ensino superior público. As inscrições, no entanto, só serão abertas na próxima segunda-feira (19). 

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

Para o Ceará, serão ofertadas 14,2 mil vagas no Sisu, sendo 8.543 disponibilizadas em universidades federais e 5.680 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é a instituição que oferece o maior número de vagas no Estado, com 6.408 oportunidades.

Consulta de vagas

O objetivo com a consulta é deixar os concorrentes preparados para a abertura do sistema de inscrições, que irá de 19 a 23 de janeiro. Por meio da consulta, é possível encontrar mais informações sobre as vagas, e sobre as universidades e os institutos federais que as ofertam. 

Para consultar as vagas no Sisu, basta seguir o passo a passo:

  • Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, entre na página do Sisu e clique em "Consultar oferta de vagas";
  • Ao entrar na página, será possível filtrar a busca por municípios, instituições ou cursos;
  • Ao consultar a instituição, será possível analisar todos os cursos e as vagas ofertadas;
  • Para mais informações, é possível clicar no curso de interesse e abrir o termo de adesão. 

 

