Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 já podem consultar as vagas ofertadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para acesso ao ensino superior público. As inscrições, no entanto, só serão abertas na próxima segunda-feira (19).

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

Para o Ceará, serão ofertadas 14,2 mil vagas no Sisu, sendo 8.543 disponibilizadas em universidades federais e 5.680 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é a instituição que oferece o maior número de vagas no Estado, com 6.408 oportunidades.

Veja também Ceará Ceará tem taxa de internação de jovens por transtornos mentais acima da média nacional Ceará O que mudou após 1 ano sem celular nas escolas do Ceará

Consulta de vagas

O objetivo com a consulta é deixar os concorrentes preparados para a abertura do sistema de inscrições, que irá de 19 a 23 de janeiro. Por meio da consulta, é possível encontrar mais informações sobre as vagas, e sobre as universidades e os institutos federais que as ofertam.

Para consultar as vagas no Sisu, basta seguir o passo a passo: