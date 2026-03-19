Novena e orações a São José: veja preces para emprego, matrimônio e causas difíceis

Durante os últimos dias, fiéis da Igreja Católica tem se reunido em oração para celebrar a memória de São José. Esse período, também celebrado como novena (nove dias de oração), culmina nesta quinta-feira (19) com o Dia de São José.

A data, considerada feriado em Fortaleza e outros municípios cearenses, reforça a importância de orar pelo bem-estar da humanidade, a prosperidade das famílias e a continuidade da Igreja.

Para celebrar este momento, o Diário do Nordeste reuniu as principais novenas de São José para se acompanhar durante esta semana, junto das orações para as causas atendidas pelo santo.

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O que é a novena de São José

O catolicismo considera José como pai de Jesus e marido de Maria, duas figuras importantes para o cânone da religião. Ele também é amplamente venerado como padroeiro do Ceará e protetor da Sagrada Família, além de ser o responsável por abençoar aqueles que procuram estabilidade na vida.

Os nove dias que levam ao Dia de São José são considerados um “tempo Kairótico”, ou seja, um tempo especial da graça de Deus. Nesse período, os fiéis devem prestar atenção aos ensinamentos de São José, como o respeito, o silêncio, a justiça e a fidelidade, e praticá-los no cotidiano.

Além disso, comunidade católica deve se unir durante a novena, para garantir que os fiéis que nem sempre participam regularmente da vida paroquial acabem se aproximando dos ensinamento bíblicos.

A novena de São José surge, então, como uma maneira de acalentar os corações daqueles que estão em dúvida e reforçar a fé na Igreja e em Cristo.

Onde rezar a novena de São José

Aos que desejam se aprofundar nas orações para São José podem realizar seus pedidos nas Paróquias voltadas ao santo. Em Fortaleza, há cinco dessas igrejas, todas com programações especiais para esta semana.

Também há a possibilidade de rezar em casa, por meio de transmissões ao vivo pela Internet. No Youtube, padres como Alex Nogueira, Alessandro Bobinton, Mario Sartori e o Grupo de Oração Exército de Deus são alguns dos nomes que atuam na conecção entre os fiéis e a palavra de Deus.

Aprenda as orações para a novena de São José

Muitos veem na figura de São José uma maneira de conseguir o acesso necessário às conquistas da vida. Por exemplo, emprego estável, matrimônio e prosperidade.

Com a aproximação do fim deste ciclo de orações, a Igreja recomenda que os fiéis peçam pela união de todos os povos e a paz no mundo. Ambos os temas estão presentes nas principais intenções da quaresma de 2026, conforme indicação do Vaticano.

Oração do oitavo dia da Novena a São José

Confraternizo-me convosco, terníssimo José, por causa das privações a que vistes sujeita vossa amada família, na terra de peregrinação, e pelo mesmo desterro tão meritório, sobretudo para a Mãe do Filho de Deus.

Uno minhas lágrimas às que derramastes, em vosso coração, pela dureza do exílio e por tudo que faltou a vós, a Maria e a Jesus, no Egito. Vossa família, que é a família de Deus, tão paciente, e eu me queixo de qualquer pequena e insignificante mortificação, ainda que necessária!

Ó meu querido José, pela alegria imensa que inundou vosso coração quando Jesus, pela primeira vez, deu-vos o doce nome de pai, e pela sujeição com que, pela primeira vez, vos prestou a homenagem de sua obediência, suplico-vos que me ensineis a obedecer aos meus superiores e a sofrer, com paciência e resignação, as provas que a Divina Providência se dignar enviar-me, para purificar-me de meus pecados ou para aumentar meus méritos.

Alcançai-me também, pela alegria com que voltastes do exílio para morar em Nazaré, a graça com que tanta humildade vos peço nesta novena, se não for em prejuízo de minha salvação. Amém.

Oração do nono dia da Novena a São José

Ó José, chamado por Jesus com o nome de pai, que dor e tormento indizível seria para vosso coração amorosíssimo ter perdido Jesus, com o qual estavam todas as afeições de vossa vida! Que grande aflição sentistes por não ter encontrado o Menino Jesus entre parentes e conhecidos e por ninguém ter dado notícias d’Ele.

Onde estaria Jesus? Como poderíeis viver se Ele era a vossa alegria de viver? Vós perdestes a Jesus, sem culpa vossa, mas eu perdi-O muitas vezes por culpa própria, por causa de minha malícia e de meus pecados.

Fazei-me conhecer a Jesus e procurá-Lo com perseverança, ensina-me a obedecê-Lo, ensina-me a adorá-Lo custe o que custar. Consiga-me a graça de que, de hoje em diante, nunca mais eu o perca pelo pecado e que se por infelicidade eu venha a perdê-Lo, nunca tenha sossego até que o encontre novamente pela divina graça.

Peço-vos esta graça, pela alegria inefável que experimentastes achando a Jesus no templo, ensinando, como Mestre Divino, aos doutores da lei e causando-lhes encanto e admiração com Suas perguntas e respostas.

Intercedei para que eu esteja sempre em união com Jesus e Sua santa Igreja. Consegui que Jesus esteja sempre em meu coração, com Sua divina caridade, e que, no futuro, eu possa gozar de Sua visão e amizade no céu para sempre.

Alcançai-me também as graças que vos tenho pedido, todos os dias, durante a novena. Tenho confiança de que, tudo que vos pedi, irei receber do amor de Deus, por vosso intermédio. De agora em diante, com a graça divina, serei divulgador do poder que o Misericordioso Deus vos concede. Amém.

Oração para conseguir emprego

Ó meu querido santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego. Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não.

Que eu tenha a disposição de Santa Teresa D’Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antônio. Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país.

Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dê esperança no domingo da ressurreição. Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de um novo dia para minha família.

Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade e divulgar esta devoção. Por Cristo Senhor nosso. Amém.

Oração para encontrar um bom casamento

Meu bom São José, já que os bons casamentos se fazem no céu, eu vos peço humildemente, pela felicidade que tivestes ao ser designado para esposo da Santíssima Virgem Maria, e ajudeis a encontrar um santo marido (ou uma santa esposa), com quem eu possa amar e servir a Deus e obter, assim, a sua Celestial Benção sobre minha família. Amém.