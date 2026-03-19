Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Novena e orações a São José: veja preces para emprego, matrimônio e causas difíceis

Santo é considerado protetor da Sagrada Família e padroeiro do Ceará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem de São José segurando o menino Jesus
Legenda: Dia de São José, padroeiro do Ceará, é feriado religioso em todos os municípios do Estado
Foto: Reprodução/Arquidiocese de Fortaleza

Durante os últimos dias, fiéis da Igreja Católica tem se reunido em oração para celebrar a memória de São José. Esse período, também celebrado como novena (nove dias de oração), culmina nesta quinta-feira (19) com o Dia de São José.

A data, considerada feriado em Fortaleza e outros municípios cearenses, reforça a importância de orar pelo bem-estar da humanidade, a prosperidade das famílias e a continuidade da Igreja.

Para celebrar este momento, o Diário do Nordeste reuniu as principais novenas de São José para se acompanhar durante esta semana, junto das orações para as causas atendidas pelo santo.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará tem 4 avisos simultâneos de chuvas intensas; veja locais

teaser image
Ceará

Ceará registra 138 mil raios em 2026; veja ranking das cidades mais atingidas

O que é a novena de São José

O catolicismo considera José como pai de Jesus e marido de Maria, duas figuras importantes para o cânone da religião. Ele também é amplamente venerado como padroeiro do Ceará e protetor da Sagrada Família, além de ser o responsável por abençoar aqueles que procuram estabilidade na vida.

Os nove dias que levam ao Dia de São José são considerados um “tempo Kairótico”, ou seja, um tempo especial da graça de Deus. Nesse período, os fiéis devem prestar atenção aos ensinamentos de São José, como o respeito, o silêncio, a justiça e a fidelidade, e praticá-los no cotidiano.

Além disso, comunidade católica deve se unir durante a novena, para garantir que os fiéis que nem sempre participam regularmente da vida paroquial acabem se aproximando dos ensinamento bíblicos.

A novena de São José surge, então, como uma maneira de acalentar os corações daqueles que estão em dúvida e reforçar a fé na Igreja e em Cristo.

Onde rezar a novena de São José

Aos que desejam se aprofundar nas orações para São José podem realizar seus pedidos nas Paróquias voltadas ao santo. Em Fortaleza, há cinco dessas igrejas, todas com programações especiais para esta semana.

Também há a possibilidade de rezar em casa, por meio de transmissões ao vivo pela Internet. No Youtube, padres como Alex Nogueira, Alessandro Bobinton, Mario Sartori e o Grupo de Oração Exército de Deus são alguns dos nomes que atuam na conecção entre os fiéis e a palavra de Deus.

Aprenda as orações para a novena de São José

Muitos veem na figura de São José uma maneira de conseguir o acesso necessário às conquistas da vida. Por exemplo, emprego estável, matrimônio e prosperidade.

Com a aproximação do fim deste ciclo de orações, a Igreja recomenda que os fiéis peçam pela união de todos os povos e a paz no mundo. Ambos os temas estão presentes nas principais intenções da quaresma de 2026, conforme indicação do Vaticano.

Oração do oitavo dia da Novena a São José

Confraternizo-me convosco, terníssimo José, por causa das privações a que vistes sujeita vossa amada família, na terra de peregrinação, e pelo mesmo desterro tão meritório, sobretudo para a Mãe do Filho de Deus.

Uno minhas lágrimas às que derramastes, em vosso coração, pela dureza do exílio e por tudo que faltou a vós, a Maria e a Jesus, no Egito. Vossa família, que é a família de Deus, tão paciente, e eu me queixo de qualquer pequena e insignificante mortificação, ainda que necessária!

Ó meu querido José, pela alegria imensa que inundou vosso coração quando Jesus, pela primeira vez, deu-vos o doce nome de pai, e pela sujeição com que, pela primeira vez, vos prestou a homenagem de sua obediência, suplico-vos que me ensineis a obedecer aos meus superiores e a sofrer, com paciência e resignação, as provas que a Divina Providência se dignar enviar-me, para purificar-me de meus pecados ou para aumentar meus méritos.

Alcançai-me também, pela alegria com que voltastes do exílio para morar em Nazaré, a graça com que tanta humildade vos peço nesta novena, se não for em prejuízo de minha salvação. Amém.

Oração do nono dia da Novena a São José

Ó José, chamado por Jesus com o nome de pai, que dor e tormento indizível seria para vosso coração amorosíssimo ter perdido Jesus, com o qual estavam todas as afeições de vossa vida! Que grande aflição sentistes por não ter encontrado o Menino Jesus entre parentes e conhecidos e por ninguém ter dado notícias d’Ele.

Onde estaria Jesus? Como poderíeis viver se Ele era a vossa alegria de viver? Vós perdestes a Jesus, sem culpa vossa, mas eu perdi-O muitas vezes por culpa própria, por causa de minha malícia e de meus pecados.

Fazei-me conhecer a Jesus e procurá-Lo com perseverança, ensina-me a obedecê-Lo, ensina-me a adorá-Lo custe o que custar. Consiga-me a graça de que, de hoje em diante, nunca mais eu o perca pelo pecado e que se por infelicidade eu venha a perdê-Lo, nunca tenha sossego até que o encontre novamente pela divina graça.

Peço-vos esta graça, pela alegria inefável que experimentastes achando a Jesus no templo, ensinando, como Mestre Divino, aos doutores da lei e causando-lhes encanto e admiração com Suas perguntas e respostas.

Intercedei para que eu esteja sempre em união com Jesus e Sua santa Igreja. Consegui que Jesus esteja sempre em meu coração, com Sua divina caridade, e que, no futuro, eu possa gozar de Sua visão e amizade no céu para sempre.

Alcançai-me também as graças que vos tenho pedido, todos os dias, durante a novena. Tenho confiança de que, tudo que vos pedi, irei receber do amor de Deus, por vosso intermédio. De agora em diante, com a graça divina, serei divulgador do poder que o Misericordioso Deus vos concede. Amém.

Oração para conseguir emprego

Ó meu querido santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego. Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não.

Que eu tenha a disposição de Santa Teresa D’Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antônio. Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país.

Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dê esperança no domingo da ressurreição. Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de um novo dia para minha família.

Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade e divulgar esta devoção. Por Cristo Senhor nosso. Amém.

Oração para encontrar um bom casamento

Meu bom São José, já que os bons casamentos se fazem no céu, eu vos peço humildemente, pela felicidade que tivestes ao ser designado para esposo da Santíssima Virgem Maria, e ajudeis a encontrar um santo marido (ou uma santa esposa), com quem eu possa amar e servir a Deus e obter, assim, a sua Celestial Benção sobre minha família. Amém.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de São José segurando o menino Jesus
Ceará

Novena e orações a São José: veja preces para emprego, matrimônio e causas difíceis

Santo é considerado protetor da Sagrada Família e padroeiro do Ceará.

Redação
Há 2 horas
Foto de vacinação para ilustrar matéria sobre vacina contra Influenza disponibilizada nos 134 postos de Fortaleza.
Ceará

Vacinação contra influenza em Fortaleza ocorrerá em 134 postos e em shopping; veja locais

Nos finais de semana, apenas 16 pontos de saúde funcionarão.

Bergson Araujo Costa
18 de Março de 2026
Fachada de um prédio de dois andares, pintado em tom rosado, com áreas escurecidas por umidade nas paredes. Na frente do prédio há um poste de iluminação com três globos brancos. O céu está parcialmente nublado e há árvores ao fundo.
Ceará

Campus da UFC, em Fortaleza, tem aulas suspensas após curto-circuito

Professores da instituição de ensino devem remanejar aulas desta quarta-feira (18).

Mylena Gadelha
18 de Março de 2026
Profissional da saúde segura frasco de vacina contra a influenza.
Ceará

Ceará começa a vacinar grupos prioritários contra a influenza na sexta-feira (20)

O Estado recebeu o primeiro lote de 160 mil doses nesta quarta-feira (18).

Redação
18 de Março de 2026
foto de rua alagada e carros e caminhões tentando fazer a travessia.
Ceará

Defesa Civil registra alagamentos e risco de desabamento por fortes chuvas em Fortaleza

Um imóvel alagou e foi interditado por conta do risco estrutural.

Redação
18 de Março de 2026
foto de cachorro sendo consultado.
Ceará

VetMóvel oferta serviços veterinários gratuitos em shopping de Fortaleza; saiba como agendar

O serviço pretende atender os animais de estimação da população dos bairros da região.

Redação
18 de Março de 2026
Imagem mostra representação em estátua de São José, que segura um bebê alusivo ao menino Jesus. Dia de São José: confira programação de missas e celebrações em Fortaleza nesta quarta (19)
Ceará

Dia de São José: Confira programação de missas e celebrações nesta quinta (19)

Data celebra o padroeiro do Ceará e da Igreja Católica.

Paulo Roberto Maciel*
18 de Março de 2026
De acordo com a Enel, o monitoramento de raios é realizado em tempo real por meio do Centro de Controle do Sistema (CCS).
Ceará

Ceará registra 138 mil raios em 2026; veja ranking das cidades mais atingidas

O estado já registrou o equivalente a 82,6% do total de descargas contabilizadas em todo o ano de 2025.

Redação
18 de Março de 2026
Frutas estragadas e insetos.
Ceará

Procon autua supermercados com alimentos estragados e insetos em Paracuru, no Ceará

Estabelecimentos poderão responder a processo administrativo e estão sujeitos à multa.

Redação
18 de Março de 2026
Homem sorridente usando óculos, camisa laranja, com crachá e falando ao telefone, em ambiente de escritório com parede azul ao fundo.
Ceará

Morre radialista Carlos Augusto Nogueira, o 'Amigão', aos 60 anos

Comunicador tinha passagens pela Verdinha FM e TV Diário.

Paulo Roberto Maciel*
18 de Março de 2026
Homem com camisa azul claro e mochila preta segurando um guarda-chuva preto enquanto caminha sob chuva forte em uma rua urbana molhada.
Ceará

Ceará tem 4 avisos simultâneos de chuvas intensas; veja locais

Áreas de instabilidade vindas do oceano afetam tempo no Estado.

Nicolas Paulino
18 de Março de 2026
Na capital cearense, chuvas ocasionaram transtornos no trânsito e alagamentos.
Ceará

Chuvas atingem 122 municípios do Ceará na manhã desta quarta (18)

Penaforte é a cidade com maior precipitação registrada no Estado.

Redação
18 de Março de 2026
Cena em preto e branco de mulheres e crianças lavando roupas e interagindo na margem do açude Jangurussu, com vegetação e colinas ao fundo.
Ceará

Açude do Jangurussu tem mais de 100 anos e água fora dos padrões para uso

Moradores do bairro denunciam transtornos causados pelo reservatório e temem rompimento da estrutura; técnicos visitaram o local.

Nicolas Paulino
18 de Março de 2026
Imagem mostra crianças sentadas recebendo tratamento de nebulização (inalação) com máscara e espaçador em ambiente de saúde. Em primeiro plano, desfocada, outra pessoa segura um inalador, representando o cuidado com doenças respiratórias infantis como influenza ou bronquite.
Ceará

Crianças de 1 a 4 anos e idosos são os mais hospitalizados por influenza no CE; veja sintomas

Neste ano, o Ceará já registrou 236 casos da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza em unidades de saúde.

Carol Melo
18 de Março de 2026
Grupo de pessoas reunidas em frente à Capela São José ao anoitecer, com uma bandeira de São José e o Menino Jesus em um mastro.
Ceará

Vai chover no Dia de São José no Ceará? Veja previsão para o feriado de 19 de março

Institutos apontam possibilidade de chuvas em diferentes áreas nesta quinta-feira.

Nicolas Paulino
18 de Março de 2026
Vitória é uma jovem branca de cabelo liso comprido. Na foto, ela usa casaco cinza com camisa verde de gola alta.
Ceará

Família de psicóloga cearense pressiona autoridades por apoio na quebra de sigilo de dados

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde 3 de março, no Reino Unido.

Luana Severo
17 de Março de 2026
Chifrada, mordida e queda: desafio por cerveja e dinheiro deixa cearense ferido em Morada Nova
Ceará

Chifrada, mordida e queda: desafio por cerveja e dinheiro deixa cearense ferido em Morada Nova

O jovem Davi Nobre precisou de atendimento médico após participar de desafio no Interior do CE.

Nathália Paula Braga*
17 de Março de 2026
Um homem barbudo com uma túnica marrom segura carinhosamente uma criança vestida de branco, ambos com auréolas brilhantes. Lírios brancos desabrocham à esquerda, simbolizando pureza e devoção.
Ceará

São José: veja o que abre e fecha no dia 19 de março em Fortaleza

A data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.

Redação
17 de Março de 2026
Viatura da PRF em frente a uma UPA de Sobral.
Ceará

Caminhoneiro é picado por abelha, tem reação alérgica e é socorrido no Interior do CE

O caso aconteceu na última sexta-feira (13). O homem foi atendido por equipe médica e teve alta no mesmo dia.

Redação
17 de Março de 2026
Uma pessoa usando roupas de frio, incluindo um casaco escuro e um cachecol estampado com cores como verde e tons terrosos, aparece em uma área externa pavimentada com blocos retangulares. A pessoa está posicionada próxima ao canto inferior da imagem, e parte de um objeto amarelo aparece em primeiro plano. Ao fundo, há estruturas metálicas verticais iluminadas por luz artificial.
Ceará

Família aguarda dados telefônicos de cearense desaparecida no Reino Unido

Segundo a amiga da psicóloga, Liliane Além-Mar, dados foram solicitados na última sexta-feira (13).

Mylena Gadelha
17 de Março de 2026