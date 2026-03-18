Chuvas atingem 122 municípios do Ceará na manhã desta quarta (18)
Penaforte é a cidade com maior precipitação registrada no Estado.
Chuvas foram registradas em 122 municípios monitorados no Ceará até as 9h desta quarta-feira (18), conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior registro foi em Penaforte, no extremo sul do Ceará, com 78 mm.
Os maiores acumulados do dia foram registrados principalmente nas regiões do Sertão Central e Inhamuns e do Cariri, com volumes acima de 50 milímetros em diferentes localidades. Ao todo, houve precipitação em 248 dos 260 pontos informados no estado.
10 maiores chuvas nesta quarta-feira (18):
- Penaforte (Posto Penaforte) – 78 mm
- Quixadá (Posto Açude Pedras Brancas) – 75 mm
- Senador Pompeu (Posto Bonfim) – 68,5 mm
- Crateús (Posto Irapuá) – 67 mm
- Quixadá (Posto Tapuiara) – 65 mm
- Choró (Posto Choró) – 62 mm
- Quixeramobim (Posto Lacerda) – 60 mm
- Quixeramobim (Posto Assentamento Novo Canaã) – 60 mm
- Pereiro (Posto Comunidade Grossas) – 56 mm
- Banabuiú (Posto Banabuiú) – 55,2 mm
Os dados indicam ampla distribuição das chuvas em praticamente todo o território cearense, com registros concentrados em diversas regiões e poucos municípios sem precipitação no período analisado.
Previsão do tempo para quarta (18) e quinta (19)
Conforme informações da Funceme, ao longo da quarta (18) e na quinta (19), o cenário mais instável deve persistir sobre o território cearense, principalmente no centro-norte.
Na faixa litorânea, especialmente em áreas da Jaguaribana, do Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, devido à atuação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a nublado. A chuva varia de intensidade fraca a moderada entre a madrugada e a manhã.
A partir da tarde, com a contribuição da brisa marítima, e ao longo da noite, as chuvas tendem a se concentrar na noroeste do CE, no Maciço de Baturité, na porção norte do Sertão Central e Inhamuns, bem como no Alto e Médio Jaguaribe.