Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chuvas atingem 122 municípios do Ceará na manhã desta quarta (18)

Penaforte é a cidade com maior precipitação registrada no Estado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Na capital cearense, chuvas ocasionaram transtornos no trânsito e alagamentos.
Legenda: Na capital cearense, chuvas ocasionaram transtornos no trânsito e alagamentos.
Foto: Davi Rocha/SVM

Chuvas foram registradas em 122 municípios monitorados no Ceará até as 9h desta quarta-feira (18), conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior registro foi em Penaforte, no extremo sul do Ceará, com 78 mm.

Os maiores acumulados do dia foram registrados principalmente nas regiões do Sertão Central e Inhamuns e do Cariri, com volumes acima de 50 milímetros em diferentes localidades. Ao todo, houve precipitação em 248 dos 260 pontos informados no estado.

10 maiores chuvas nesta quarta-feira (18):

  1. Penaforte (Posto Penaforte) – 78 mm
  2. Quixadá (Posto Açude Pedras Brancas) – 75 mm
  3. Senador Pompeu (Posto Bonfim) – 68,5 mm
  4. Crateús (Posto Irapuá) – 67 mm
  5. Quixadá (Posto Tapuiara) – 65 mm
  6. Choró (Posto Choró) – 62 mm
  7. Quixeramobim (Posto Lacerda) – 60 mm
  8. Quixeramobim (Posto Assentamento Novo Canaã) – 60 mm
  9. Pereiro (Posto Comunidade Grossas) – 56 mm
  10. Banabuiú (Posto Banabuiú) – 55,2 mm

Os dados indicam ampla distribuição das chuvas em praticamente todo o território cearense, com registros concentrados em diversas regiões e poucos municípios sem precipitação no período analisado.

Previsão do tempo para quarta (18) e quinta (19)

Conforme informações da Funceme, ao longo da quarta (18) e na quinta (19), o cenário mais instável deve persistir sobre o território cearense, principalmente no centro-norte.

Na faixa litorânea, especialmente em áreas da Jaguaribana, do Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, devido à atuação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a nublado. A chuva varia de intensidade fraca a moderada entre a madrugada e a manhã.

A partir da tarde, com a contribuição da brisa marítima, e ao longo da noite, as chuvas tendem a se concentrar na noroeste do CE, no Maciço de Baturité, na porção norte do Sertão Central e Inhamuns, bem como no Alto e Médio Jaguaribe.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Frutas estragadas e insetos.
Ceará

Procon autua supermercados com alimentos estragados e insetos em Paracuru, no Ceará

Estabelecimentos poderão responder a processo administrativo e estão sujeitos à multa.

Redação
Há 30 minutos
Homem sorridente usando óculos, camisa laranja, com crachá e falando ao telefone, em ambiente de escritório com parede azul ao fundo.
Ceará

Morre radialista Carlos Augusto Nogueira, o 'Amigão', aos 60 anos

Comunicador tinha passagens pela Verdinha FM e TV Diário.

Paulo Roberto Maciel*
Há 32 minutos
Homem com camisa azul claro e mochila preta segurando um guarda-chuva preto enquanto caminha sob chuva forte em uma rua urbana molhada.
Ceará

Ceará tem 4 avisos simultâneos de chuvas intensas; veja locais

Áreas de instabilidade vindas do oceano afetam tempo no Estado.

Nicolas Paulino
Há 52 minutos
Na capital cearense, chuvas ocasionaram transtornos no trânsito e alagamentos.
Ceará

Chuvas atingem 122 municípios do Ceará na manhã desta quarta (18)

Penaforte é a cidade com maior precipitação registrada no Estado.

Redação
Há 1 hora
Cena em preto e branco de mulheres e crianças lavando roupas e interagindo na margem do açude Jangurussu, com vegetação e colinas ao fundo.
Ceará

Açude do Jangurussu tem mais de 100 anos e água fora dos padrões para uso

Moradores do bairro denunciam transtornos causados pelo reservatório e temem rompimento da estrutura; técnicos visitaram o local.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Imagem mostra crianças sentadas recebendo tratamento de nebulização (inalação) com máscara e espaçador em ambiente de saúde. Em primeiro plano, desfocada, outra pessoa segura um inalador, representando o cuidado com doenças respiratórias infantis como influenza ou bronquite.
Ceará

Crianças de 1 a 4 anos e idosos são os mais hospitalizados por influenza no CE; veja sintomas

Neste ano, o Ceará já registrou 236 casos da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza em unidades de saúde.

Carol Melo
18 de Março de 2026
Grupo de pessoas reunidas em frente à Capela São José ao anoitecer, com uma bandeira de São José e o Menino Jesus em um mastro.
Ceará

Vai chover no Dia de São José no Ceará? Veja previsão para o feriado de 19 de março

Institutos apontam possibilidade de chuvas em diferentes áreas nesta quinta-feira.

Nicolas Paulino
18 de Março de 2026
Vitória é uma jovem branca de cabelo liso comprido. Na foto, ela usa casaco cinza com camisa verde de gola alta.
Ceará

Família de psicóloga cearense pressiona autoridades por apoio na quebra de sigilo de dados

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde 3 de março, no Reino Unido.

Luana Severo
17 de Março de 2026
Chifrada, mordida e queda: desafio por cerveja e dinheiro deixa cearense ferido em Morada Nova
Ceará

Chifrada, mordida e queda: desafio por cerveja e dinheiro deixa cearense ferido em Morada Nova

O jovem Davi Nobre precisou de atendimento médico após participar de desafio no Interior do CE.

Nathália Paula Braga*
17 de Março de 2026
Um homem barbudo com uma túnica marrom segura carinhosamente uma criança vestida de branco, ambos com auréolas brilhantes. Lírios brancos desabrocham à esquerda, simbolizando pureza e devoção.
Ceará

São José: veja o que abre e fecha no dia 19 de março em Fortaleza

A data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.

Redação
17 de Março de 2026
Viatura da PRF em frente a uma UPA de Sobral.
Ceará

Caminhoneiro é picado por abelha, tem reação alérgica e é socorrido no Interior do CE

O caso aconteceu na última sexta-feira (13). O homem foi atendido por equipe médica e teve alta no mesmo dia.

Redação
17 de Março de 2026
Uma pessoa usando roupas de frio, incluindo um casaco escuro e um cachecol estampado com cores como verde e tons terrosos, aparece em uma área externa pavimentada com blocos retangulares. A pessoa está posicionada próxima ao canto inferior da imagem, e parte de um objeto amarelo aparece em primeiro plano. Ao fundo, há estruturas metálicas verticais iluminadas por luz artificial.
Ceará

Família aguarda dados telefônicos de cearense desaparecida no Reino Unido

Segundo a amiga da psicóloga, Liliane Além-Mar, dados foram solicitados na última sexta-feira (13).

Mylena Gadelha
17 de Março de 2026
Uma bandeira preta com o símbolo do Jolly Roger dos Piratas do Chapéu de Palha (One Piece) sendo erguida acima de uma multidão de pessoas em um evento ao ar livre.
P.A. Damasceno

De One Piece a colônia: histórias de pirataria no Ceará

Embora nem sempre seja possível identificar os capitães e tripulações que aqui desembarcaram, relatos inserem o Estado nas rotas da pirataria.

P.A. Damasceno
17 de Março de 2026
Vista aérea de duas crianças deitadas em um sofá, cada uma usando um tablet. Uma joga um game colorido e a outra navega em uma página de texto. Cena ilustra o consumo digital infantil.
Ceará

ECA Digital entra em vigor e mira abusos online contra crianças e adolescentes; veja mudanças

Legislação estabelece regras e punições para as plataformas digitais a fim de garantir a defesa integral do público infantojuvenil.

Clarice Nascimento
17 de Março de 2026
Foto de pessoas com sinais de Mpox.
Ceará

Ceará confirma segundo caso de Mpox em 2026

No Ceará, há oito casos suspeitos.

Bergson Araujo Costa
16 de Março de 2026
Foto da poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato.
Ceará

Cadela poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato

Uma mulher, que seria a tutora do animal, foi ouvida e liberada.

Bergson Araujo Costa
16 de Março de 2026
Um homem de camisa polo preta e calça jeans caminha pelo asfalto de uma avenida, com o semblante sério e óculos escuros pendurados no decote. Ao fundo, o SUV azul danificado e outros veículos compõem a cena do acidente sob a luz do dia em um cenário urbano.
Ceará

Empresário que capotou carro de R$ 500 mil já voou sobre duna em Canoa Quebrada; relembre

Valécio Granjeiro, também suspeito de atropelar cão, se envolveu em acidente em Fortaleza.

Redação
16 de Março de 2026
Um policial militar caminha em direção a um SUV azul claro estacionado em frente à rampa de um caminhão guincho em uma via urbana. A cena detalha a fiscalização ou remoção do veículo, com árvores e um ponto de ônibus ao fundo sob a luz do dia.
Ceará

Empresário capota carro de luxo durante test drive em Fortaleza

Condutor não apresentava sinais de embriaguez, não ficou ferido e foi liberado do local.

Redação
16 de Março de 2026
Imagem da enchente em um balneário em Caucaia
Ceará

Enchente com forte correnteza assusta frequentadores de balneário em Caucaia

A prefeitura do município informou que não houve feridos graves

Redação
16 de Março de 2026
Montagem de fotos mostra Vitória Figueiredo Barreto à esquerda e, à direita, print do site que recebe informações sobre o paradeiro da cearense.
Ceará

Polícia britânica cria site para receber informações sobre paradeiro de cearense desaparecida

Vitória Figueiredo Barreto desapareceu desde o último 3 de março. Ela estava com uma amiga em Essex, no Reino Unido.

Luana Severo
16 de Março de 2026