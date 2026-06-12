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Jogos da Copa do Mundo 2026 de sexta: onde assistir e horário

Confira agenda de jogos e onde assistir as partidas desta sexta-feira (12).

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Alphonso Davies atuando pelo Canadá
Foto: OZAN KOSE / AFP

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (12).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja agenda de Jogos da Copa do Mundo desta sexta (12/06)

Grupo B

  • Canadá x Bósnia e Herzegovina
  • Local: Toronto, no Canadá
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

Grupo D

  • Estados Unidos x Paraguai
  • Local: Los Angeles, Estados Unidos
  • Horário: 22h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

 

 

 

 

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