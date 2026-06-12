Jogos da Copa do Mundo 2026 de sexta: onde assistir e horário
Confira agenda de jogos e onde assistir as partidas desta sexta-feira (12).
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (12).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja agenda de Jogos da Copa do Mundo desta sexta (12/06)
Grupo B
- Canadá x Bósnia e Herzegovina
- Local: Toronto, no Canadá
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Grupo D
- Estados Unidos x Paraguai
- Local: Los Angeles, Estados Unidos
- Horário: 22h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
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