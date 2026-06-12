Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (12).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja agenda de Jogos da Copa do Mundo desta sexta (12/06)

Grupo B

Canadá x Bósnia e Herzegovina

Local: Toronto, no Canadá

Toronto, no Canadá Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV

Grupo D