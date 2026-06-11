Morre Alberone Júnior, idealizador do primeiro box de Crossfit do Ceará

O profissional de educação física Alberone Júnior, um dos idealizadores do primeiro box de Crossfit do Ceará e do Norte/Nordeste, faleceu na última quarta-feira (10), aos 48 anos. Ele estava hospitalizado desde o fim de maio.

A informação foi confirmada pela CF Tríade, onde ele era head coach.

“Alberone foi um amigo, mentor e inspiração para todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Com sua paixão pelo esporte, dedicação às pessoas e vontade de transformar vidas, deixou uma marca que jamais será esquecida por ninguém que o conheceu”, escreveu o perfil.

“Seu legado viverá em cada aluno, amigo e familiar que teve sua vida tocada por seu exemplo. Obrigado por tudo o que construiu e compartilhou conosco”, concluiu.

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José Alberone de Oliveira Júnior foi um dos primeiros treinadores certificados L1 Crossfit na América do Sul e abriu o primeiro box do Ceará, em 2012, no Eusébio. Na carreira de mais de 25 anos, ainda foi personal trainer e professor de capoeira.

Em setembro de 2025, ele foi homenageado em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza em alusão ao Dia do Personal Trainer.

A Federação Cearense de Functional Fitness lamentou a partida do profissional. “Que Deus conforte a família e a todos nós. Fará muita falta em nossa comunidade”, declarou.

O secretário do Esporte do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, também compartilhou uma despedida para o treinador. “Tive a oportunidade de conhecer não apenas um profissional extraordinário, mas um ser humano generoso, inspirador e sempre disposto a ajudar as pessoas a enxergarem seu potencial”, escreveu.

Atleta participante do mundial da modalidade e amiga, Karol Paiva ressaltou ao Diário do Nordeste que o coach era uma pessoa muito fez pelo esporte: "ele deixa um legado gigantesco não apenas no Crossfit Norte/Nordeste, mas dentro do cenário daqueles que foram impactados pela transformação de vida por meio da atividade física".

Alberone Júnior deixa esposa e duas filhas. O sepultamento ocorrerá às 16h30, no Cemitério Parque da Paz.