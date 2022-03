Crossfit: o que é, quais os benefícios e a quem é indicado

Difícil encontrar alguém que não tenha escutado a palavra 'Crossfit' nos últimos tempos, não é mesmo? Criado oficialmente no ano 2000 e patenteado como marca no mesmo ano, o esporte em questão é um dos mais vistos atualmente no Brasil e em todo o mundo. Apesar disso, no entanto, muitas são as dúvidas sobre como treinam os atletas da prática.

A origem do Crossfit

Talvez por isso, a origem é importante para entender como a modalidade se estabelece até hoje. Quando Greg Glassman o criou, ainda no início do milênio, o Cross, como também é chamado, já possuía os três pilares básicos nos quais se mantém.

São eles o Levantamento de Peso Olímpico, a Ginástica e o Atletismo, que juntos formam os padrões de treino da Crossfit. "Nisso, existe uma gama infinita de movimentos nesses três e todos são muito utilizados, trazendo uma condição diferenciada para o nosso esporte", explica o coach Neylson Nogueira*, que atua em uma das afiliadas da marca em Fortaleza.

O coach, inclusive, vale lembrar, é uma das figuras mais importantes no treinamento desse esporte. É ele o responsável por prestar as instruções durante os treinos, considerando o nível de atuação de cada atleta, por exemplo.

Por isso, além de citar os pilares básicos da prática, também é importante entender como o Crossfit funciona em essência. No geral, o próprio Neylson lembra, os treinos realizam combinação de exercícios funcionais intensos, que são normalmente realizados no dia a dia, e aeróbicos, feitos em alta intensidade.

Legenda: Equipamentos importantes como dumbells e kettlebells são vistos em diversos treinos do Crossfit Foto: Shutterstock

Como fazer?

Esqueça todas as vezes que lhe falaram sobre o Crossfit como um esporte difícil para quem não tem condicionamento físico. Segundo Neylson, ele é possível aos mais diversos perfis, desde pessoas que já se exercitam regularmente até mesmo aos sedentários.

Para isso, entretanto, o acompanhamento profissional é crucial na hora de começar a fazer, seja para entender a forma correta ou até para fazer as adaptações necessárias logo no início.

Legenda: O levantamento de peso é uma das atividades comuns em um treino de Crossfit Foto: Shutterstock

Dessa forma, a preparação do atleta pode acontecer diretamente no Crossfit, sendo iniciante ou avançado. "É uma prática esportiva que apresenta os movimentos de uma forma muito inteligente e funcional, sendo que as pessoas acabam melhorando as capacidades físicas de forma bem natural", diz o coach.

Crossfit para iniciantes

Ainda conforme as informações do profissional de educação física, pessoas que desejam começar no Crossfit não precisam ter medo da intensidade dos treinos, mas é necessário ter sempre atenção aos cuidados e orientações recebidas durante o treinamento.

Neylson aponta que não é preciso ser mestre na prática logo de cara. O condicionamento vem com o tempo, assim como a precisão nos movimentos diários.

"Digo sempre que os cuidados são respeitar as orientações do coach, evitar progressões de carga de forma inadequada, sempre buscar o auxílio do coach nesses trabalhos mais complexos" Acima de tudo, lembra o profissional, é importante lembrar que o instrutor é uma figura essencial e ele quem vai citar os padrões de movimento de forma correta.

Legenda: Treinos podem envolver diversas modalidades esportivas em conjunto Foto: Shutterstock

Os iniciantes, inclusive, têm uma categoria só deles no Crossfit: os 'Scaled'. São atletas que ainda fazem movimentos de forma adaptada ou ainda não conseguem levantamento de cargas mais elevadas, por exemplo.

"Você precisa respeitar o processo. Então, as pessoas iniciantes precisam de atenção nesse caminho, de uma amostragem básica do que é o esporte e, assim, você consegue ir progredindo", ressalta Neylson.

Quais os movimentos e categorias?

Se a intenção é falar de iniciantes, também é preciso falar dos atletas mais desenvolvidos, conhecidos no Crossfit como os 'RX'. Nesse caso, são pessoas que dominam os movimentos padrões do esporte, com adaptações mínimas.

"Eles são mais focados em competições, em execução de movimentos com cargas padrão", explica o coach.

Já sobre os movimentos, ele aponta que podem seguir entre os mais simples até os mais complexos. Existem os mais básicos, como é o caso dos agachamentos, das flexões ou corridas, mas existem os mais difíceis. "Eles são vistos nos movimentos de Levantamento de Peso Olímpico (LPO), do Atletismo, como é o caso do pulo de caixa, e outros. Nesse caso, eles requerem um cuidado maior", alerta.

Benefícios do Crossfit

Assim como ocorre com diversas atividades físicas, o Crossfit também é conhecido pelos benefícios que pode proporcionar ao corpo de quem o pratica. Confira alguns deles:

Capacidade de melhorar o condicionamento físico dos atletas;

Trazer maior capacidade cardiorrespiratória por conta dos movimentos aeróbicos;

Promover sensação de bem-estar e aumento da auto-estima, assim como outras atividades físicas;

Promover fortalecimento e resistência muscular através de exercícios como levantamento de peso;

Ganhar massa magra e perda de gordura, assim como na musculação;

Trabalhar a capacidade de trabalho em equipe, já que as dinâmicas nos treinos permitem a interação entre os atletas.

Para quem é indicado?

Segundo as diretrizes oficiais do esporte em questão, ele não possui contraindicação e pode ser praticado por todos que estejam interessados em iniciar ou se manter na prática de atividade física.

Exercícios

Para falar sobre os exercícios realizados durante um treino de Crossfit, Neylson volta a lembrar sobre os alicerces da prática, definidos ainda na época da criação.

Ele relembta que três modalidades esportivas básicas como pilares no esporte. São elas o Levantamento de Peso Olímpico, a Ginástica e o Atletismo, que juntos formam os padrões de treino da Crossfit. "Existe uma gama infinita de movimentos nesses três e todos são muito utilizados, trazendo uma condição diferenciada para o esporte", expõe.

Nessa "gama quase infinita", estão movimentos como o Snatch, o Clean and Jerk, o Burpee, o Deadlift, o Over Head Squart, entre muitos outros.

Qual a diferença da academia para o Crossfit?

"O Crossfit é uma atividade igual a todas as outras", é o que começa falando o coach ao ser questionado sobre a diferença. Entretanto, ele explica, a intensidade do treino, as dinâmicas diárias e os movimentos mais elaborados são a principal diferença em relação à musculação.

*Neylson Nogueira é graduado em Educação Física pela Estácio, possui pós-graduação em Treinamento Esportivo pela UECE, além de ser Level 1 CrossFit, Level 2 CrossFit e ter no currículo formação CrossFit WeightLift e CrossFit Endurance.