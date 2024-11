Lisandra Silva é internada após usar Ozempic para emagrecer; conheça riscos e cuidados com medicação

A atriz cubana Lisandra Silva, de 37 anos, revelou que precisou ser levada às pressas ao hospital após usar Ozempic para tentar emagrecer. Entidades médicas já alertaram para a utilização do medicamento a base de semaglutida, criado para o tratamento de diabete tipo 2 não controlada, mas usado indiscriminadamente para emagrecimento.

Em um longo texto publicado no Instagram, no dia 1º de novembro, Lisandra relatou que o medicamento havia sido recomendado por um médico. Ela, porém, teve de ser hospitalizada após ter sofrido uma queda no nível de açúcar no sangue.

"Tive que fazer uma ligação para o pai das crianças quando senti que estava desmaiando e meus filhos estavam dormindo ao meu lado", disse na ocasião.

Graças a Deus, não aconteceu nada, mas senti que estava morrendo e cheguei na clínica de cadeira de rodas." Lisandra Silva Atriz

A atriz afirmou que seu "Ozempic" é "dieta ayurveda, meditação e exercício na natureza". "Disciplina, determinação, força mental e objetivos claros. Saúde da mente, corpo e coração. Por favor, ouçam meu conselho. Nada como um estilo de vida saudável. Não inventa", pediu aos seguidores.

Em nota à agência Estadão, a empresa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, disse que “não apoia e nem promove de forma alguma o seu uso off-label, ou seja, fora das indicações oficiais que constam em bula e validadas pela Anvisa”. (Leia comunicado completo abaixo)

Médicos alertam para riscos e cuidados com Ozempic

A Associação Brasileira para o estudo da Obesidade (ABESO) e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) publicaram uma nota conjunta, em 2023, sobre o uso do fármaco com "orientações à população". Por meio do comunicado, as entidades médicas esclarecem que a obesidade é uma doença crônica, complexa, multicausal e de difícil tratamento. Desta forma, nenhuma medicação deve ser usada sem prescrição e acompanhamento médico.

O Ozempic é o nome comercial do remédio que tem como princípio ativo a semaglutida. Em conjunto com dieta e exercícios, o medicamento é usado para tratar pacientes adultos com diabete tipo 2 não satisfatoriamente controlada (quando o nível de açúcar no sangue permanece muito alto), conforme a Novo Nordisk. Leia a nota completa:

"Medicamentos para obesidade aprovados pela Anvisa têm sua eficácia e segurança demonstradas e não devem ser condenados, mas sim selecionados individualmente dentro de uma consulta médica e serem vendidos unicamente sob prescrição médica. É função do médico prescritor acompanhar o paciente e reavaliar periodicamente sua eficácia, tolerabilidade e segurança", inicia o comunicado das entidades.

"O mau uso, uso estético ou inadequado de medicações antiobesidade, além de expor pessoas a risco sem indicação de uso, aumenta o estigma do tratamento de quem já sofre com diversos preconceitos em nossa sociedade. Matérias que pioram esse estigma podem levar pessoas a abandonarem tratamentos bem-sucedidos ou evitar buscar ajuda médica", alertam.

"Como adendo, lembramos que a ABESO e SBEM buscam melhorar o acesso a tratamentos da obesidade para a população geral, seja trabalhando para reduzir o preconceito com terapias para obesidade (medicamentosas ou não), como por buscar, junto ao poder público, que tenhamos opções terapêuticas acessíveis a maior parte da população, ou disponibilizadas pelo SUS, o que ainda não é uma realidade", finaliza a nota, assinada por Bruno Halpern, presidente da ABESO, e por Paulo Augusto Carvalho Miranda, presidente da SBEM.

Íntegra da nota da fabricante

“A Novo Nordisk Brasil, empresa líder em saúde, informa que não recebeu relato em seu SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) brasileiro sobre o caso envolvendo a atriz cubana Lisandra Silva. Porém, tomando conhecimento do mesmo via imprensa, será feito uma submissão à agência sanitária brasileira, ANVISA, como é o procedimento em casos semelhantes e parte de suas práticas de Farmacovigilância.

Enfatizamos que Ozempic®️ é aprovado para o tratamento de diabetes tipo 2, trata-se de um medicamento pertencente à classe dos agonistas do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (AR GLP-1), tem a segurança e a eficácia amplamente demonstrada em estudos clínicos rigorosos. Esses estudos incluíram populações com diabetes tipo 2 (DM2), fornecendo evidências robustas de benefícios significativos no controle glicêmico, na redução de peso e na redução de risco cardiovascular, sem comprometer a segurança dos pacientes.

A empresa reforça que Ozempic®️ deve ser usado, em conjunto com dieta e exercícios, para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada (nível de açúcar no sangue permanece muito alto), sendo vendido apenas sob prescrição médica por se tratar de um produto com tarja vermelha.

A Novo Nordisk não apoia e nem promove de forma alguma o seu uso off-label, ou seja, fora das indicações oficiais que constam em bula e validadas pela ANVISA.

O tratamento deve sempre ser recomendado e acompanhado por um médico.”