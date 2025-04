Minoxidil pode causar excesso de pelos em bebês, alerta Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu, na última terça-feira (15), um alerta sobre o risco de crescimento anormal de pelos em bebês que entram em contato com o minoxidil em sua forma tópica.

O medicamento é destinado exclusivamente ao tratamento da alopecia androgênica (calvície hereditária) em adultos. A condição que afeta os bebês é chamada hipertricose, ou “síndrome do lobisomem”, como ficou popularmente conhecida.

O alerta da Anvisa surge após relatos de casos na Europa envolvendo crianças que apresentaram crescimento excessivo de pelos após entrarem em contato com áreas da pele onde o minoxidil havia sido aplicado por seus pais. Em todos os casos notificados, a condição regrediu espontaneamente após a interrupção do contato com o medicamento.

Segundo a Anvisa, a exposição pode ocorrer mesmo de forma indireta, como ao segurar no colo ou ter contato com braços, mãos ou outras regiões do corpo do adulto onde o produto foi utilizado.

Em resposta ao problema, a Agência solicitou às empresas responsáveis pelo registro desses medicamentos que incluam nas bulas a advertência sobre o risco de hipertricose em bebês por exposição tópica acidental.

O medicamento está disponível em diversas apresentações, como solução capilar, spray e espuma, e é amplamente utilizado no Brasil e em outros países. Este é o primeiro alerta oficial da Anvisa sobre os riscos do uso indireto do minoxidil em crianças.

Orientações para paciente que usam a medicação

A Anvisa também reforçou que profissionais de saúde devem orientar os pacientes sobre os cuidados necessários durante o uso do minoxidil, principalmente em domicílios com crianças. Entre as recomendações estão:

Evitar o contato de bebês com áreas do corpo onde o medicamento foi aplicado;

Lavar bem as mãos após o uso do produto;

Procurar um médico imediatamente ao notar crescimento excessivo de pelos em crianças com quem o usuário tenha contato frequente.

