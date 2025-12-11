Dermatite seborreica no couro cabeludo: sinais, tratamento e shampoo ideal

A dermatite seborreica é uma inflamação crônica na pele que gera, principalmente, descamação, coceira e vermelhidão, especialmente, em áreas ricas em glândulas sebáceas, como o couro cabeludo.

Pacientes com a doença vivenciam períodos de melhora e de piora dos sintomas ao longo da vida, exigindo o uso de diferentes shampoos e tratamentos específicos para cada fase do tratamento.

Apesar de parecer com a caspa comum, a doença possui características que a diferencia, como descamação amarelada, placas aderidas, oleosidade excessiva e coceira intensa.

Além do couro cabeludo, a condição pode atingir ainda sobrancelhas, barba, cantos do nariz, orelhas e até tórax.

Para entender melhor como identificar, tratar e escolher o melhor shampoo para cada fase da dermatite, a coluna conversa com a dermatologista Celina Albuquerque, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Por que a dermatite seborreica acontece?

A especialista explica que a doença se desenvolve em regiões com maior concentração de glândulas sebáceas. Essas estruturas microscopias produzem sebo, responsável por lubrificar e impermeabilizar a pele e os pelos, prevenindo o ressecamento e protegendo contra microrganismos.

Entre os principais fatores envolvidos estão:

predisposição genética;

aumento da oleosidade;

proliferação alterada da microbiota local;

resposta inflamatória exacerbada.

A SBD detalha que o problema ainda pode ser desencadeado por gatilhos externos, como alergias, situações de fadiga ou estresse emocional, baixa temperatura, uso de álcool, medicamentos e excesso de oleosidade.

A dermatite seborreica não é uma alergia, nem é contagiosa e não ocorre por falta de higiene, reforça a entidade médica. E, embora incômoda, não é perigosa — mas exige manejo adequado para evitar crises recorrentes.

Dermatite seborreica, caspa e acúmulo de resíduos são a mesma coisa?

Não. Celina Albuquerque explica que apesar de as três condições poderem causar descamação, têm origens diferentes.

A caspa é considerada uma forma leve do espectro da dermatite seborreica: provoca descamação fina e branca, geralmente sem inflamação.

Já a dermatite seborreica é a forma inflamatória, marcada por escamas mais espessas, amareladas, coceira intensa , vermelhidão e sensibilidade.

O acúmulo de resíduos, como já sugere o termo, é resultado do excesso de produtos no couro cabeludo, gerando sensação de peso nos fios e descamação mais espessa, porém sem coceira importante e nem vermelhidão, e melhora rapidamente com uma limpeza adequada.

Como identificar e quando procurar ajuda médica

Alguns sinais de alerta indicam a necessidade de buscar auxílio de um dermatologista, destaca a especialista. São eles:

coceira intensa ou persistente em áreas como couro cabeludo, sobrancelhas, cantos do nariz, barba, orelhas e tórax;

vermelhidão acentuada dessas regiões;

descamação no couro cabeludo que não melhora com shampoos comuns;

queda de cabelo ou áreas de alopecia;

feridas, crostas ou sangramento nessas regiões;

crises frequentes ou de rápida recorrência.

Celina Albuquerque frisa que a dermatite seborreica pode ser confundida com outras doenças do couro cabeludo, como a psoríase e infecções fúngicas. Por isso, o diagnóstico especializado é fundamental para definir o tratamento correto.

Tratamento: como controlar inflamação, oleosidade e microbiota

A dermatologista explica que o tratamento da dermatite seborreica busca controlar a inflamação, equilibrando a microbiota e manejando a oleosidade. Para isso, geralmente, o paciente combina shampoos especiais com loções tópicas em fases específicas.

Por ser uma doença crônica, ou seja, de longa duração, na qual os sintomas pioram e melhoram, o foco é reduzir as crises e prolongar os períodos de estabilidade.

Veja também Carol Melo Dor no peito? Entenda quando sintoma pode indicar problema no coração Carol Melo Por que millenials estão tendo câncer cada vez mais cedo?

Shampoo ideal para cada fase da dermatite seborreica

Principalmente no couro cabelo, a condição é tratada com o uso de higienizadores específicos, que mudam ao longo da evolução do quadro.

Durante a crise

A médica recomenda que nessa fase o paciente use shampoo com ação anti-inflamatória e controle da microbiota. O produto deve ser utilizado algumas vezes por semana, permanecendo alguns minutos em contato com o couro cabeludo.

Durante a crise, Celina Albuquerque destaca a importância de procurar ajuda médica, pois nessa fase é necessário diferenciar a dermatite seborreica de outras doenças, como psoríase ou dermatite de contato, permitindo, assim, ajustar o protocolo de tratamento com precisão.

Pós-crise/fase de transição

Nesse período, o ideal é alternar o shampoo de tratamento — com ingredientes como cetoconazol, ciclopirox ou piritionato de zinco — com outro suave, evitando irritações e mantendo o controle da doença.

Manutenção

Para prevenir recaídas, o recomendado é preferir shampoos suaves e reguladores de oleosidade. Ativos como piritionato de zinco e derivados do ácido salicílico podem ser úteis. Já a frequência é individualizada, mas a médica cita que, geralmente, é uma ou duas vezes por semana.

Shampoos para dermatite seborreica: guia por fases do tratamento