Dor no peito? Entenda quando sintoma pode indicar problema no coração

Este dia 29 de setembro é considerado o Dia Mundial do Coração, data criada pela Federação Mundial do Coração para promover a conscientização sobre cuidados com a saúde cardíaca e a importância de se observar alguns sinais de alerta. E a dor no peito é um deles.

O sintoma pode ter diferentes origens, como cardíaca, pulmonar, gastrointestinal, muscular, psicológica etc. Então, como você pode saber se é "somente" um susto ou algo mais grave relacionado ao sistema cardiovascular? A coluna ouviu o médico Ricardo Pereira, professor de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (Famed-UFC), que explica a seguir quando o desconforto pode ser algo grave.

Que problema no coração causa dor no peito?

A Doença Arterial Coronariana (DAC) é uma das principais cardiopatias que podem provocar o sintoma, segundo o especialista.

Caracterizada pelo estreitamento ou bloqueio das artérias coronárias, que irrigam o coração com sangue rico em oxigênio, a condição pode causar desconforto no tórax durante um infarto (bloqueio total do fluxo de sangue) ou um episódio de angina (bloqueio parcial).

Como é a dor no peito causada por doença no coração?

O cardiologista explica que a dor no peito provocada pela DAC tem características clínicas específicas, diferentes das causadas por outras condições, como, por exemplo, uma crise de ansiedade.

“A dor é na região precordial — área à frente do coração — no peito esquerdo ou em cima do esterno — osso que se situa no centro do tórax. Ela pode irradiar para locais como braço esquerdo, mandíbula ou queixo, que são os mais frequentes. [...] É uma dor em aperto, rasgando, queimando.” Ricardo Pereira Professor de Cardiologia da UFC

Em casos de infarto, o desconforto pode ser acompanhado de outros sintomas, como sudorese e sensação de que você pode morrer, além de sinais como tontura e náuseas, conforme lista o professor.

Quando procurar um médico

Ricardo Pereira destaca que a dor no peito provocada por uma complicação da Doença Arterial Coronariana, como infarto ou angina, requer atendimento médico imediato, já que o diagnóstico da condição é clínico e necessita da avaliação de um profissional especializado.

Então, você deve procurar um serviço de emergência se a dor no peito tiver as seguintes características:

Dor em aperto , rasgando ou queimando ;

, ; Localizada na região precordial, ou seja, no peito esquerdo, à frente do coração , ou em cima do esterno (osso no centro do tórax);

, ou (osso no centro do tórax); Dor difusa , ocupando uma área maior do tórax;

, ocupando uma área maior do tórax; Dor que irradia para o braço, a mandíbula ou o queixo, especialmente no lado esquerdo do corpo.

A DAC geralmente acomete homens a partir dos 40 anos e mulheres a partir dos 50. Por isso, o médico recomenda que se inicie nessas idades o acompanhamento, por meio de check-ups regulares, para rastrear doenças do coração.

Hábitos que pioram a saúde do coração

Um estilo de vida nocivo é um dos principais fatores de risco que podem aumentar as chances de você ter cardiopatias, que podem gerar dor no peito, conforme informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Uma alimentação desbalanceada, a falta da prática regular de exercícios físicos e o consumo de substâncias como álcool e cigarro elevam o risco para doenças do coração.

Esses comportamentos podem desencadear outras doenças que também prejudicam a saúde do órgão, como diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade e aumento dos níveis de gordura no sangue, ainda segundo a instituição.

Em resumo, são fatores de risco para cardiopatias:

dieta inadequada;

sedentarismo;

fumar (tabagismo);

consumo de álcool;

diabetes;

hipertensão;

hiperlipidemia (colesterol LDL e triglicerídeos altos)

sobrepeso;

ser do sexo masculino;

histórico familiar de doença cardiovascular;

obesidade.

Reduza agora o risco para doenças do coração

Para diminuir as chances de desenvolver cardiopatias, você pode adotar alguns hábitos, como:

dieta equilibrada , com consumo de alimentos saudáveis (frutas, legumes e grãos integrais), baixos em açúcar e sal;

, com consumo de alimentos saudáveis (frutas, legumes e grãos integrais), baixos em açúcar e sal; exercício físico regular . A OMS recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana;

. A OMS recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana; não fumar: o tabagismo é fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças, como cardiopatias;

o tabagismo é fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças, como cardiopatias; reduzir o consumo de álcool : mesmo em níveis baixos, a ingestão de bebidas alcoólicas pode trazer riscos à saúde;

: mesmo em níveis baixos, a ingestão de bebidas alcoólicas pode trazer riscos à saúde; manter um peso saudável . Adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 24 ou 30, respectivamente, são classificados com sobrepeso ou obesidade;

. Adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 24 ou 30, respectivamente, são classificados com sobrepeso ou obesidade; aferir a pressão arterial regulamente (pelo menos uma vez por ano) para identificar qualquer irregularidade;

(pelo menos uma vez por ano) para identificar qualquer irregularidade; monitorar os níveis de açúcar e de gordura no sangue.

Alimentos que protegem o coração

A nutricionista Jamile Sarmento explica que cuidar do coração é um hábito que começa pelo prato. Escolhas simples, como adicionar mais cor, com frutas, legumes e vegetais, podem fazer a diferença para a saúde do órgão e do corpo em geral, a longo prazo.

A seguir, confira alguns tipos de alimentos que podem ser introduzidos na sua dieta e proteger seu coração de cardiopatias: