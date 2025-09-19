Pressão '12 por 8' agora é pré-hipertensão e medida ideal muda

A pressão arterial "12 por 8" (120-139 mmHg e/ou 80-89 mmHg) não é mais considerada ideal e, sim, pré-hipertensão. A mudança é uma atualização da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (DBHA), publicada nessa quinta-feira (18).

Elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), a alteração visa precocemente identificar indivíduos em risco e prevenir a evolução para um quadro de pressão alta.

A atualização sintoniza o Brasil com as recomendações internacionais mais recentes, anunciadas pelo Congresso Europeu de Cardiologia no ano passado.

O que significa a mudança?

A nova diretriz não é motivo para pânico, na verdade, é um indicativo de atenção e não quer dizer, necessariamente, que uma pessoa esteja doente se apresentar o valor "12 por 8" ao aferir a pressão arterial, como explica a cardiologista Fernanda Weiler, do hospital Sírio Libanês de Brasília.

O que muda é a forma como olhamos para esse número: de um valor considerado normal, ele passa a ser um sinal de alerta. É uma oportunidade para agir de forma preventiva antes que o quadro evolua para hipertensão." Fernanda Weiler Cardiologista

Com a atualização, a nova pressão ideal para indivíduos a partir de 18 anos passa a ser os valores menores que 120-139 mmHg e/ou 80-89 mmHg, ou "12 por 8". Enquanto medidas acima de "14 por 9" (140-159 mmHg e/ou 90-99 mmHg) são consideradas hipertensão.

Nova diretriz pode salvar vidas, diz médica

A especialista avalia que a alteração da medida pode reduzir o número de mortes, ao possibilitar que paciente reduzam as chances de desenvolver pressão alta, prevenindo complicações graves da condição, como infarto, insuficiência renal e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Essa atualização das diretrizes nos proporciona uma janela de ação importante: não esperar o quadro evoluir para hipertensão franca, mas intervir quando ainda é reversível. A pressão ‘12 por 8’ deixa de ser vista como normalizando limítrofe e passa a ser motivo de atenção — uma mudança que pode salvar vidas."

O estudo que embasa a mudança na diretriz destaca, por exemplo, que a pressão alta é o principal determinante de mortes causadas por doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo. No território brasileiro, cerca de 30% da população vive com hipertensão, conforme dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgados em 2023.

O que fazer se você apresentar pressão '12 por 8'?

A cardiologista indica que o primeiro passo, não é o tratamento medicamentoso, e, sim, a mudança de estilo de vida, com a adoção de hábitos saudáveis, reeducação alimentar e abandono do consumo de substâncias químicas, como álcool e cigarros.

"Alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, redução do sal e do estresse, além de sono de qualidade são as primeiras medidas indicadas como tratamento para casos nos quais a pressão arterial está perto das medidas consideradas aceitáveis."

Medicamentos só são considerados em casos de alto risco cardiovascular ou quando, após alguns meses de mudanças comportamentais, os valores permanecem elevados." Fernanda Weiler Cardiologista

A diretriz reforça as recomendações de Fernanda Weiler e acrescenta uma lista de práticas que previnem a hipertensão:

controle do peso corporal;

alimentação saudável;

atividade física regular;

sono de qualidade e com duração adequada;

gerenciamento do estresse;

controle do consumo de álcool;

fortalecimento de conexões sociais positivas.

Todos devem se prevenir

A pressão alta é uma condição que pode se manifestar em diferentes idades. Então, a médica recomenda que todos devam regularmente aferir a pressão arterial, principalmente os que possuem histórico familiar da doença.

"A hipertensão pode aparecer em adultos jovens, e prevenir desde cedo é fundamental para reduzir complicações futuras", destaca.

Aparelhos como o esfigmomanômetro são usados para aferir a pressão arterial, registrada por dois números, separados por uma barra: 120/70 mmHg, por exemplo. O primeiro é referente à pressão sistólica, enquanto o segundo à diastólica.

Como aferir a pressão arterial corretamente

A seguir, veja algumas dicas de como medir a pressão arterial usando um esfigmomanômetro digital, conforme recomendações da SBC:

Etapas para a medida da pressão arterial, conforme a novas diretrizes.

Posição do braço: O braço deve estar nu, apoiado na altura do coração e com a palma da mão virada para cima. Ambiente: Esteja em um ambiente silencioso com temperatura confortável. Preparação: Fique 30 minutos sem ter fumado, ingerido alimentos/cafeína ou praticado exercício físico. Postura: Sente-se com as costas apoiadas na cadeira, pernas descruzadas e pés apoiados no chão. Repouso: Permaneça sentado por pelo menos 5 minutos, de bexiga vazia e sem falar. Medição: Faça 3 medições com um intervalo de 1 minuto entre elas.

Identificou alguma uma alteração durante a medição? A pressão ficou igual ou superior à '12 por 8'? Então, o ideal é procurar um profissional de saúde especializado.