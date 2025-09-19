Pressão '12 por 8' agora é pré-hipertensão e medida ideal muda
Nova diretriz, divulgada nesta semana, mudou o valor do que é considerado um quadro anterior ao diagnóstico de pressão alta
A pressão arterial "12 por 8" (120-139 mmHg e/ou 80-89 mmHg) não é mais considerada ideal e, sim, pré-hipertensão. A mudança é uma atualização da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (DBHA), publicada nessa quinta-feira (18).
Elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), a alteração visa precocemente identificar indivíduos em risco e prevenir a evolução para um quadro de pressão alta.
A atualização sintoniza o Brasil com as recomendações internacionais mais recentes, anunciadas pelo Congresso Europeu de Cardiologia no ano passado.
O que significa a mudança?
A nova diretriz não é motivo para pânico, na verdade, é um indicativo de atenção e não quer dizer, necessariamente, que uma pessoa esteja doente se apresentar o valor "12 por 8" ao aferir a pressão arterial, como explica a cardiologista Fernanda Weiler, do hospital Sírio Libanês de Brasília.
O que muda é a forma como olhamos para esse número: de um valor considerado normal, ele passa a ser um sinal de alerta. É uma oportunidade para agir de forma preventiva antes que o quadro evolua para hipertensão."
Com a atualização, a nova pressão ideal para indivíduos a partir de 18 anos passa a ser os valores menores que 120-139 mmHg e/ou 80-89 mmHg, ou "12 por 8". Enquanto medidas acima de "14 por 9" (140-159 mmHg e/ou 90-99 mmHg) são consideradas hipertensão.
Nova diretriz pode salvar vidas, diz médica
A especialista avalia que a alteração da medida pode reduzir o número de mortes, ao possibilitar que paciente reduzam as chances de desenvolver pressão alta, prevenindo complicações graves da condição, como infarto, insuficiência renal e Acidente Vascular Cerebral (AVC).
"Essa atualização das diretrizes nos proporciona uma janela de ação importante: não esperar o quadro evoluir para hipertensão franca, mas intervir quando ainda é reversível. A pressão ‘12 por 8’ deixa de ser vista como normalizando limítrofe e passa a ser motivo de atenção — uma mudança que pode salvar vidas."
O estudo que embasa a mudança na diretriz destaca, por exemplo, que a pressão alta é o principal determinante de mortes causadas por doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo. No território brasileiro, cerca de 30% da população vive com hipertensão, conforme dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgados em 2023.
O que fazer se você apresentar pressão '12 por 8'?
A cardiologista indica que o primeiro passo, não é o tratamento medicamentoso, e, sim, a mudança de estilo de vida, com a adoção de hábitos saudáveis, reeducação alimentar e abandono do consumo de substâncias químicas, como álcool e cigarros.
"Alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, redução do sal e do estresse, além de sono de qualidade são as primeiras medidas indicadas como tratamento para casos nos quais a pressão arterial está perto das medidas consideradas aceitáveis."
Medicamentos só são considerados em casos de alto risco cardiovascular ou quando, após alguns meses de mudanças comportamentais, os valores permanecem elevados."
A diretriz reforça as recomendações de Fernanda Weiler e acrescenta uma lista de práticas que previnem a hipertensão:
- controle do peso corporal;
- alimentação saudável;
- atividade física regular;
- sono de qualidade e com duração adequada;
- gerenciamento do estresse;
- controle do consumo de álcool;
- fortalecimento de conexões sociais positivas.
Todos devem se prevenir
A pressão alta é uma condição que pode se manifestar em diferentes idades. Então, a médica recomenda que todos devam regularmente aferir a pressão arterial, principalmente os que possuem histórico familiar da doença.
"A hipertensão pode aparecer em adultos jovens, e prevenir desde cedo é fundamental para reduzir complicações futuras", destaca.
Aparelhos como o esfigmomanômetro são usados para aferir a pressão arterial, registrada por dois números, separados por uma barra: 120/70 mmHg, por exemplo. O primeiro é referente à pressão sistólica, enquanto o segundo à diastólica.
Como aferir a pressão arterial corretamente
A seguir, veja algumas dicas de como medir a pressão arterial usando um esfigmomanômetro digital, conforme recomendações da SBC:
- Posição do braço: O braço deve estar nu, apoiado na altura do coração e com a palma da mão virada para cima.
- Ambiente: Esteja em um ambiente silencioso com temperatura confortável.
- Preparação: Fique 30 minutos sem ter fumado, ingerido alimentos/cafeína ou praticado exercício físico.
- Postura: Sente-se com as costas apoiadas na cadeira, pernas descruzadas e pés apoiados no chão.
- Repouso: Permaneça sentado por pelo menos 5 minutos, de bexiga vazia e sem falar.
- Medição: Faça 3 medições com um intervalo de 1 minuto entre elas.
Identificou alguma uma alteração durante a medição? A pressão ficou igual ou superior à '12 por 8'? Então, o ideal é procurar um profissional de saúde especializado.