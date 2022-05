Dor no peito: veja 6 causas e quando procurar ajuda

A dor no peito é um sintoma que pode indicar alguma condição grave de saúde que pode, inclusive, levar à morte. Frequentemente associado ao infarto, existem diversas outras doenças que podem manifestar esse tipo de sinal.

A dor na região torácica pode se apresentar em diversos locais, lado esquerdo, direito, no meio do peito, entre outros, além de formas diferentes, como em pontadas, aperto e opressiva, e cada uma delas podem significar um diagnóstico diferente.

A condição pode ainda ser acompanhada de outros sintomas que indicam o nível de gravidade e quando é necessário procurar uma ajuda especializada.

O que pode ser a dor no peito?

A sensação de desconforto na região do tórax pode ser causada por diversas doenças ou ser o sintoma de alguma condição, como explica o cardiologista e diretor técnico do Hospital do Coração de Sobral, David Carneiro Neto*.

A dor no peito é uma das principais causas de procura por serviços de pronto atendimento do País e pode ter origem cardíaca, pulmonar, gastrointestinal, musculoesquelética, psicogênica, além de outras.

Dor no meio, do lado direito ou esquerdo podem ter causas diferentes?

Legenda: Especialista indica que pacientes com desconforto na região do tórax não devem se automedicar Foto: Shutterstock

A dor no peito pode apresentar-se de diversas formas e em diferentes regiões do tórax, podendo inclusive irradiar para outras partes do corpo, como os braços, os ombros, o queixo e até mesmo para as costas. Como esclarece o especialista, a área onde o desconforto atinge depende do que o está causando.

Por exemplo, dor no centro do peito pode ser um sintoma de algum problema cardíaco, como infarto. Já a inflamação da membrana que envolve os pulmões, condição chamada pleurite, pode provocar dor na região do peito e das costelas. Desconforto ao movimentar o tórax também pode indicar um quadro musculoesquelético.

Quando ir ao médico?

Como já citado anteriormente, a dor no peito é um dos principais sintomas que motivam pacientes a procurarem atendimento médico no Brasil. Ela pode indicar um quadro grave, que pode levar inclusive à morte, como alerta David Carneiro Neto.

Existem alguns sinais de alerta que podem se apresentar associadamente a um episódio de desconforto no tórax que, conforme o cardiologista, indicam a necessidade de buscar um especialista. São eles:

Dor opressiva ou em queimação;

Falta de ar;

Sudorese;

Palpitações;

Sensação de desmaio iminente ou desmaio;

Associação com náuseas ou vômitos;

Irradiação da dor para os braços, pescoço, mandíbula, abdômen superior ou em um dos ombros.

Quais os remédios para dor no peito?

O médico recomenda que pacientes que sintam desconforto na região do tórax não devem se automedicar ou buscar tratamentos para aliviar a dor na internet.

Como o sintoma pode ser sinal de uma condição grave, que pode causar a morte do indivíduo, ele indica que ao sentir dor no peito acompanhada de algum dos sinais de alerta, citados anteriormente, a pessoa deve buscar atendimento médico, que avaliará a condição e indicará o melhor tratamento.

Causas de dor no peito

Legenda: A condição pode ainda ser acompanhada de outros sintomas que indicam o nível de gravidade Foto: Shutterstock

Diversas doenças e condições de origem como cardíaca, pulmonar, gastrointestinal, musculoesquelética, psicogênica, podem provocar desconforte no tórax. O cardiologista indica haver, pelo menos, seis principais causas de dor no peito que são comuns. Ele lista cada um deles e quais os principais sintomas de cada. São eles:

1. Síndrome coronariana aguda (incluindo infarto)

Dor em aperto ou em queimação;

Região central do tórax (retroesternal);

Pode irradiar para braços, ombros, mandíbula ou dorso;

Duração maior do que 20 minutos;

Frequentemente associada a náuseas, vômitos e sudorese.

2. Psicogênica (transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão)

Sensação de sufocamento;

Formigamento;

Falta de ar ou hiperventilação (respiração acelerada);

Palpitações.

3. Pericardite (inflamação da membrana que envolve o coração)

Dor em pontada;

Início súbito;

Piora com a respiração profunda e ao deitar;

Melhora ao sentar.

4. Pleurite (inflamação da membrana que envolve os pulmões)

Dor na região do peito e costelas;

Início súbito;

Piora com a respiração profunda e tosse.

5. Problemas digestivos (espasmo esofagiano, gastrite, úlcera, cálculos na vesícula)

Dor opressiva ou em queimação;

Região do epigástrio;

Associado a azia, empachamento;

Náuseas e vômitos.

6. Musculoesqueléticas

Piora com a movimentação do tórax;

Reproduzida pela palpação.

Dúvidas comuns

Dor no peito pode ser ansiedade?

Legenda: A dor no peito é uma das principais causas de procura a serviços de pronto atendimento no Brasil Foto: Shutterstock

Sim, a sensação de dor no tórax, conforme o médico, é um sintoma frequentemente presente em pacientes durante um quadro de ansiedade.

Além da dor, o indivíduo ainda pode apresentar outros sintomas associado ao transtorno psicológico. São eles: falta de ar; e formigamento, que irradia para diversas partes do corpo, como braços, perna, dedos e pescoço.

*Joaquim David Carneiro Neto é médico especializado em Cardiologia, com CRM 12.943. É graduado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com residência em Cardiologia pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui especialização e pós-graduação em Cardiologia Intervencionista pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e títulos de especialista em Cardiologia e Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista pela Associação Médica Brasileira (AMB). É diretor técnico da Unidade Hospital do Coração de Sobral Padre José Linhares, onde atua como médico, e é professor efetivo da Faculdade de Medicina da UFC e do Centro Universitário Uninta.