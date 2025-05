Veja 6 ervas para chás que limpam os rins e podem ser cultivadas em casa

Cuidar da saúde dos rins de forma natural é possível com o consumo regular de alguns chás. Muitas ervas medicinais têm propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e desintoxicantes, ajudando na eliminação de toxinas do organismo e no bom funcionamento renal. A boa notícia é que várias dessas plantas podem ser cultivadas em casa, em vasos ou pequenos canteiros, com cuidados simples.

O Diário do Nordeste listou seis opções de chás que podem ser grandes aliados na rotina de autocuidado e saúde natural. Elas podem ser plantadas no quintal, varanda ou até mesmo na cozinha. Confira:

1. Chá de salsinha

A salsinha (Petroselinum crispum) é amplamente conhecida na culinária, mas também possui uso medicinal. O chá feito com suas folhas tem leve ação diurética e auxilia na desintoxicação do organismo.

É possível cultivar salsinha em casa, mas ela precisa de pelo menos quatro horas diárias de sol e regas moderadas. As sementes podem ser encontradas por cerca de R$ 2.

Legenda: A salsinha é uma planta medicinal conhecida por seus diversos benefícios para a saúde Foto: Shutterstock/New Africa

2. Chá de alfavaca

Originária da África e da Ásia Tropical, a alfavaca tem aroma marcante e propriedades terapêuticas. Seu chá ajuda a eliminar toxinas, combate inflamações e tem efeito diurético, sendo útil em casos leves de problemas renais.

Por se desenvolver bem em vasos, a alfavaca pode ser cultivada em casa, desde que receba sol frequentemente e solo úmido.

Legenda: A alfavaca possui características terapêuticas, sendo indicada para o preparo de bebidas desintoxicantes Foto: Shutterstock/Sunanda Malam

3. Chá de cavalinha

Conhecida por sua forte ação diurética, a cavalinha também tem propriedades anti-inflamatórias. É indicada para auxiliar no combate a infecções urinárias, cistite e nefrite, promovendo uma limpeza natural dos rins.

Apesar de crescer melhor em locais úmidos, a cavalinha pode ser cultivada em vasos com solo rico e regas frequentes. Ideal para hortas permanentes, pois é uma planta perene.

Legenda: A cavalinha vive por vários anos, sendo ideal para hortas permanentes Foto: Shutterstock/Madeleine Steinbach

4. Chá de dente-de-leão

Apesar de ser considerada uma erva daninha por muitos, o dente-de-leão é rico em propriedades depurativas. Seu chá tem efeito diurético potente, auxiliando na eliminação de líquidos e na limpeza do trato urinário.

A erva cresce facilmente em vasos ao sol e não exige solo especial.

Legenda: O chá de dente-de-Leão possui propriedades depurativas e desintoxicante Foto: Shutterstock/Madeleine Steinbach

5. Chá de quebra-pedra

Com efeito antiespasmódico e analgésico, a quebra-pedra é indicada especialmente para quem sofre com cálculos renais. Seu chá ajuda a eliminar as pedras e contribui para a saúde renal de forma geral.

Para o cultivo, a erva se desenvolve bem em vasos ou canteiros, desde que o solo seja leve, fértil e com boa drenagem.

Legenda: A erva auxilia na eliminação de cálculos renais e protege a saúde renal Foto: Shutterstock/Eko Budi Utomo

6. Chá de hortelã

Refrescante e aromática, a hortelã é outra aliada da saúde dos rins. Seu chá tem leve ação diurética e anti-inflamatória, ajudando na eliminação de toxinas.

A hortelã é de fácil cultivo em casa, tendo em vista que cresce tranquilamente em vasos ou canteiros, desde que receba sol direto e regas regulares. É uma planta resistente e se espalha rapidamente, ideal para cultivo doméstico.

Legenda: A hortelã é uma erva aromática usada na culinária e também para fins medicinais Foto: Shutterstock/Adria Black

