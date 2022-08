Chá de salsinha é bom para emagrecer? Conheça os benefícios

A salsa, nome popular da Petroselinum sativum, também conhecida como salsinha, é uma planta medicinal conhecida por seus diversos benefícios para a saúde. Pode ser consumida a erva fresca, seca e na forma de chá.

O chá da salsa é popularmente utilizado como afrodisíaco, anti-helmíntico, antioxidante, antirreumático, antisséptico, antiespasmódico, carminativo, diurético, expectorante, laxante, nutritivo e sedativo, informa a nutricionista Andressa Fontes*.

Quais os benefícios?

De acordo com a especialista, diversos estudos comprovam os benefícios da salsinha na digestão e na saúde dos rins, além de atuar como protetor hepático e ter ação antioxidante.

Além desses benefícios, a salsa é amplamente utilizada na gastronomia pelo seu poder de aroma, que é levemente picante, com toque de anis e limão.

As substâncias responsáveis pelos seus benefícios são campferol, quercetina, apigenina e luteolina.

Para que serve o chá de salsinha?

No estômago, o chá tem efeito carminativo. Ele pode ser utilizado para aliviar a sensação de peso no estômago, melhorar a digestão, neutralizar gases no trato do estômago e do intestino, melhorar dores e sensação de arroto.

Além disso, a salsinha é um excelente diurético e tem atividade hipotensora – que ajuda a diminuir a pressão arterial. O consumo na forma de chá, no entanto, deve ser orientado por profissional habilitado, alerta Andressa Fontes.

Foto: Shutterstock

Segundo cientistas, a salsinha parece mediar a inibição da bomba de sódio e potássio, promovendo uma diminuição da reabsorção de sódio e, consequentemente, aumentando a diurese - produção de urina pelo rim.

Conforme a nutricionista, estudos recentes também comprovam que a salsa pode ser um aliado na redução dos níveis de ácido úrico, responsável pela popular gota.

É bom para emagrecer?

A salsa não possui efeitos diretos no emagrecimento e na oxidação de gordura, mas pode auxiliar nesse processo devido ao seu efeito antioxidante e diurético.

“Um ponto importante é que muitas pessoas confundem melhorar a diurese com o emagrecimento. Emagrecimento se refere à diminuição de massa gorda e, a diurese, de líquidos. Apesar de poder influenciar no peso (de balança), o efeito na diurese não é emagrecimento”, explica a profissional.

“Outro aspecto importante de ressaltar é que nenhum alimento por si só engorda ou emagrece, pois o emagrecimento resulta do todo e, principalmente, depende do déficit calórico - comer menos do que seu corpo precisa”, complementa.

É bom para infecção urinária?

Sim. O chá de salsinha auxilia na formação de urina, sendo um aliado na prevenção da infecção urinária e também no controle da pressão arterial. É recomendado para pacientes com risco cardiovascular.

Quem amamenta pode tomar chá de salsa?

Não. O produto é contraindicado na lactação e na gestação.

Receitas

Foto: Shutterstock

Chá de salsinha

Ingredientes:

2g de salsinha fresca (1 colher de sobremesa);

150 ml de água morna (não fervente, em torno de 80 graus).

Modo de preparo:

Deixar em infusão por 5 minutos e em seguida coar. Tomar quente ou gelado. Consumir até 2 vezes ao dia.

Chá de coentro com salsinha

Ingredientes:

2g de salsinha fresca (1 colher de sobremesa);

2g de folhas de coentro (1 colher de sobremesa);

300 ml de água morna (não fervente, em torno de 80 graus).

Modo de preparo:

Deixar em infusão por 5 minutos e em seguida coar. Tomar quente ou gelado. Consumir até 2 vezes ao dia.

Molho de salsa e limão

Ingredientes:

1 colher de sopa de mostarda de Dijon;

suco de 1 limão;

150ml de azeite extra virgem;

Sal e pimenta-do-reino moída na hora;

90g de salsa bem picada;

2 echalotas bem picadas.

Modo de preparo:

Bata a mostarda com o suco de limão, acrescente o azeite, tempere e inclua a salsa e as echalotas, sempre mexendo. Combina com o peixe grelhado, frutos do mar ou frango.

*Andressa Fontes de Oliveira é nutricionista, graduada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), possui pós-graduação em nutrição clinica funcional, nutricionista esportiva funcional e fitoterapia funcional. Possui Mestrado em Nutrição e Saúde pela Uece, com pesquisa na área de alimentos funcionais e compostos bioativos. É professora de pós-graduação e sócia-proprietária de clínica em Fortaleza.