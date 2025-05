Cachorro arranca lábio de tutora e é submetido à eutanásia sem o consentimento dela

Um cachorro da raça chow-chow, chamado Jake, foi submetido à eutanásia - procedimento que provoca a morte do animal de forma controlada - após ter mordido e arrancado o lábio da tutora. O caso aconteceu no dia 5 de maio, em Ji-Paraná, Interior de Rondônia, e gerou repercussões mistas nas redes sociais.

Jake estava na família da técnica de enfermagem Natani Santos há cinco anos. No dia do ocorrido, a tutora relembra que o animal a atacou de forma inesperada e rápida. "Ele rosnou, eu me afastei e ele mordeu e se encolheu na mesma hora. Era como se tivesse entendido que fez algo errado”, conta, em entrevista ao g1.

Devido à gravidade dos ferimentos, Natani precisou passar por uma cirurgia de reconstrução labial. O procedimento foi realizado em Santa Catarina de forma gratuita, porém, uma vaquinha online foi criada para ajudar nos custos de viagem, alimentação e pós-operatório.

Com medo do cachorro atacar os filhos do casal e outras pessoas, o marido de Natani, Tiago, resolveu levar o animal, nessa semana, ao centro de bem-estar animal do município, onde assinou um termo de consentimento para a realização da eutanásia, caso fosse necessário.

Vítima não sabia da morte do cachorro

Apesar de concordar com a decisão de deixar o cachorro sob os cuidados do Centro de Zoonoses, Natani não sabia que ele passaria por um procedimento de eutanásia. Essa decisão foi feita inteiramente pelo marido.

Em nota ao g1, a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal esclareceu que a decisão de provocar a morte controlada do animal partiu da necessidade de "preservar a integridade física dos servidores, da população e de outros animais, em respeito à proteção da saúde pública e às normas éticas vigentes”.

A pasta ainda informou que, antes de morrer, o cachorro apresentava comportamentos inconstantes, e que até teria avançado sobre funcionários do centro de bem-estar animal. Mesmo com a agressividade, o animal não foi diagnosticado com a raiva.

Marido diz que Natani "está com medo de andar na rua"

Segundo Tiago, com a repercussão do caso, as redes sociais de Natani Alves foram cercadas de comentários críticos e ataques pessoais. "Ela está sendo massacrada na internet, recebe mensagens absurdas no seu privado em sua rede, quando na verdade ela é a maior vítima de tudo. Ela está com medo de andar na rua”, desabafou ao g1.

Em resposta às críticas, Natani afirmou que lida bem com a dor física, mas sente falta do cachorro Jake. "Muita gente se afastou da minha casa. Não tenho raiva dele, não tenho ódio, não tenho rancor", comentou. "Mas não ter mais o meu animal e não ter mais estrutura psicológica para tê-lo perto de mim está de alguma forma mexendo muito comigo”.

