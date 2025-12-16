Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enem 2025: estudante cego recebe prova errada e Inep nega reaplicação

Liminar da Justiça Federal determinou que exame seja refeito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:06)
País
Visão detalhada de múltiplos cadernos de prova coloridos do ENEM 2025, destacando o '1º DIA' e as matérias de Linguagens, Códigos e Redação, e Ciências Humanas.
Legenda: Participante recebeu versão inadequada da avaliação.
Foto: Angelo Miguel/MEC.

Estudante com deficiência visual, Alison Marques recebeu a versão errada da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, no estado do Rio de Janeiro. A avaliação deveria ter sido a adaptada para pessoas cegas, mas ele recebeu o documento regular, o que comprometeu o seu desempenho.  

Ao solicitar a reaplicação, teve o pedido negado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que alegou "problema logístico" para autorizar um novo exame para o participante. As informações são do portal g1

Em reação, a família do jovem recorreu à Justiça Federal, que determinou a reaplicação da prova, em liminar expedida em 11 de dezembro. No entanto, o estudante foi avisado sobre o novo exame nessa segunda-feira (15), na véspera da reaplicação, prevista para esta terça (16) e quarta-feira (17). 

O que aconteceu? 

Ao se inscrever no Enem 2025, Alison informou que necessitaria de recursos de acessibilidade para deficientes visuais, previstos no edital do certame, como auxílio de ledor, transcrição, sala de fácil acesso e tempo adicional. 

Por ser uma pessoa cega, o participante deveria ter recebido o Caderno do Ledor — Caderno 9 (laranja), que contém descrição textual de elementos visuais, como imagens, gráficos, tabelas e figuras.

No entanto, em 9 e 16 de novembro, ele fez o exame com o Caderno de Atendimento Especializado, que não possui a descrição desses itens, inviabilizando a leitura adequada por parte do ledor. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Enem de Belém tem quatro questões antecipadas pelo cearense Edcley Teixeira e colega

teaser image
País

Polícia pede prisão de médica e técnica investigadas por morte de Benício

"Percebi que tinha recebido a prova errada no dia que saiu o gabarito do primeiro dia da aplicação da prova, que pedi para a minha sogra conferir o gabarito para ver quantas questões tinha acertado. Ela conferiu e depois foi comparar as questões e viu que não tinha descrição na prova que eu tinha recebido", contou. 

Receber a prova certa com descrição é muito importante para os deficientes visuais porque traz detalhes sobre a questão que ajuda a compreender melhor. Ajuda nas tabelas, nos gráficos, nas figuras que têm relação ao texto. É muito importante para poder compreender a questão e poder responder de forma certa." 
Alison Marques
Estudante

Segundo o participante, no primeiro dia de prova, 53 questões continham imagens sem descrição. Já no segundo, 77 das 90 questões possuíam elementos visuais.

O Inep não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Assuntos Relacionados
Padre Júlio Lancelotti.
País

Dom Odilo proíbe padre Júlio de transmitir missas e o afasta das redes sociais

Celebrações continuam de forma presencial.

Redação
Há 26 minutos
Visão detalhada de múltiplos cadernos de prova coloridos do ENEM 2025, destacando o '1º DIA' e as matérias de Linguagens, Códigos e Redação, e Ciências Humanas.
País

Enem 2025: estudante cego recebe prova errada e Inep nega reaplicação

Liminar da Justiça Federal determinou que exame seja refeito.

Redação
Há 1 hora
Menino Benício.
País

Polícia pede prisão de médica e técnica investigadas por morte de Benício

O menino de 6 anos morreu em novembro, em Manaus, após receber dose de adrenalina na veia.

Redação
Há 2 horas
Fotos lado a lado do Desembargador Macário Ramos Júdice Neto e Rodrigo Bacellar.
País

Desembargador é preso, e Rodrigo Bacellar é alvo de nova busca pela PF

Ações fazem parte da 2ª fase da operação Unha e Carne.

Redação
Há 2 horas
Vídeo do chá revelação viralizou no Instagram nesta segunda-feira (15).
País

Chá revelação com cachorros emociona a internet; veja vídeo

Influenciadora digital usou pets de estimação em chá revelação criativo.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Incêndio atinge loja de flores na Mooca, em São Paulo
País

Incêndio atinge loja de flores na Mooca, em São Paulo

Não houve feridos na ocorrência.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Menino Benício tinha 6 anos. Ele era magro e tinha o cabelo preto. Na foto, usa roupa de banho e está sorrindo.
País

Caso Benício: médica usava carimbo de pediatria sem ter especialidade

A defesa de Juliana Brasil alega que ela tinha experiência prática na área e que iria fazer a prova de título ainda este ano.

Redação
14 de Dezembro de 2025
menino Benício posando para foto com decoração natalina.
País

Caso Benício: habeas corpus concedido à médica investigada é revogado

Segundo a decisão, a desembargadora Carla Maria Santos dos Reis considerou que a Câmara Criminal era incompetente para julgar o pedido.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Padrinho Paulo Roberto fundou igreja do Santo Daime no Rio.
País

Líder de igreja do Santo Daime é denunciado por violação sexual mediante fraude

Padrinho Paulo Roberto foi acusado por pelo menos seis ex-seguidoras de sua igreja.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Estudante faz homenagem para avós que a criaram após pagar o último boleto da faculdade
País

Estudante faz homenagem para avós que a criaram após pagar o último boleto da faculdade

A futura biomédica mora com os "velhinhos fofinhos" como ela chama carinhosamente desde os dois anos

Gabriel Bezerra*
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra ambiente de chuva por dentro do carro no trânsito
País

Previsão do tempo para hoje tem calor intenso e temporais em regiões pelo Brasil

Neste sábado (13), a previsão é que São Paulo seja atingido por fortes temporais e ventos de até 100 km/h.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Tainara Souza Santos foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro.
País

Motorista que arrastou mulher em São Paulo vira réu

Justiça aceita denúncia e mantém prisão de Douglas Alves da Silva.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem de suspeito de arremessar mulher do 10º andar e a vítima.
País

Suspeito de arremessar cearense do 10º andar sequestrou sobrinho de Suplicy

Caso ocorreu outubro de 2003; ele foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto de certidões de nascimento.
País

Número de nascimentos no Brasil cai 5,8% em 2024, diz IBGE

Foram cerca de 198 mil nascimentos por mês.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Mulher sendo agredida por marido.
País

Cearense foi agredida pelo marido antes de morrer ao cair do 10º andar

O suspeito foi preso.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o ator norte-americano Jim Caviezel interpretando Bolsonaro no filme Dark Horse.
País

Sindicato faz vistoria em set de filme sobre Bolsonaro após denúncias

Equipe foi acionada após queixas sobre condições de trabalho.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Deputado Paulinho da Força discursa no Congresso.
País

PL da Dosimetria pode reduzir pena de Bolsonaro; entenda

Projeto em votação pode antecipar progressão e mudar cálculo penal.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Lula.
País

Lula avalia programa para financiar motos de entregadores

O vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros têm estudado a viabilidade.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagens do alerta do Inmet citando ciclone extratropical na região Sul do Brasil.
País

Ciclone extratropical deve afetar Sul do Brasil e gera alerta máximo do Inmet

Segundo o instituto, chuvas intensas, ventos fortes e granizo podem ser registrados.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, um retrato do traficante Peixão; à direita, uma coleção de joias (colares, relógios, anéis) apreendidas com família do criminoso, presa ao tentar fugir do Brasil à Bolívia.
País

Família do traficante Peixão é presa ao tentar fugir com joias para a Bolívia

Criminoso é apontado como chefe da facção TCP e um dos mais procurados do RJ.

Redação
09 de Dezembro de 2025