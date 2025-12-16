Enem 2025: estudante cego recebe prova errada e Inep nega reaplicação

Estudante com deficiência visual, Alison Marques recebeu a versão errada da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, no estado do Rio de Janeiro. A avaliação deveria ter sido a adaptada para pessoas cegas, mas ele recebeu o documento regular, o que comprometeu o seu desempenho.

Ao solicitar a reaplicação, teve o pedido negado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que alegou "problema logístico" para autorizar um novo exame para o participante. As informações são do portal g1.

Em reação, a família do jovem recorreu à Justiça Federal, que determinou a reaplicação da prova, em liminar expedida em 11 de dezembro. No entanto, o estudante foi avisado sobre o novo exame nessa segunda-feira (15), na véspera da reaplicação, prevista para esta terça (16) e quarta-feira (17).

O que aconteceu?

Ao se inscrever no Enem 2025, Alison informou que necessitaria de recursos de acessibilidade para deficientes visuais, previstos no edital do certame, como auxílio de ledor, transcrição, sala de fácil acesso e tempo adicional.

Por ser uma pessoa cega, o participante deveria ter recebido o Caderno do Ledor — Caderno 9 (laranja), que contém descrição textual de elementos visuais, como imagens, gráficos, tabelas e figuras.

No entanto, em 9 e 16 de novembro, ele fez o exame com o Caderno de Atendimento Especializado, que não possui a descrição desses itens, inviabilizando a leitura adequada por parte do ledor.

"Percebi que tinha recebido a prova errada no dia que saiu o gabarito do primeiro dia da aplicação da prova, que pedi para a minha sogra conferir o gabarito para ver quantas questões tinha acertado. Ela conferiu e depois foi comparar as questões e viu que não tinha descrição na prova que eu tinha recebido", contou.

Receber a prova certa com descrição é muito importante para os deficientes visuais porque traz detalhes sobre a questão que ajuda a compreender melhor. Ajuda nas tabelas, nos gráficos, nas figuras que têm relação ao texto. É muito importante para poder compreender a questão e poder responder de forma certa." Alison Marques Estudante

Segundo o participante, no primeiro dia de prova, 53 questões continham imagens sem descrição. Já no segundo, 77 das 90 questões possuíam elementos visuais.

O Inep não se pronunciou publicamente sobre o caso.