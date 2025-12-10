Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense foi agredida pelo marido antes de morrer ao cair do 10º andar

O suspeito foi preso.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:25)
País
Mulher sendo agredida por marido.
Legenda: Suspeito chorou no velório da vítima.
Foto: Reprodução.

Uma mulher de 25 anos, identificada como Maria Katiana Gomes da Silva, morreu após supostamente cair do 10º andar de um prédio em São Paulo, no último dia 29. A vítima era natural de Crateús, no Ceará.

Inicialmente, o caso era tratado como um acidente, mas imagens de câmeras de segurança mudaram o rumo das investigações, que agora consideram a hipótese de feminicídio.

Nas imagens registradas no estacionamento do prédio, o marido de Maria, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 48 anos, aparece agredindo a esposa. Ele a arrasta, fazendo com que ela caia. Já no chão, Maria é golpeada por uma série de socos.

Vítima ao lado do marido.
Legenda: Maria Katiane Gomes da Silva e Alex Leandro Bispo dos Santos estavam juntos há 5 anos.
Foto: Reprodução / Instagram

Em seguida, Alex a leva para o elevador e continua com as agressões. Ele tenta segurar o pescoço de Maria, que ainda tenta conversar. Depois, a arrasta com truculência para fora do elevador. Essa foi a última vez que ela foi vista com vida.

Veja também

teaser image
País

Lula avalia programa para financiar motos de entregadores

teaser image
País

Família do traficante Peixão é presa ao tentar fugir com joias para a Bolívia

teaser image
País

Ciclone extratropical deve afetar Sul do Brasil e gera alerta máximo do Inmet

Minutos depois, as câmeras mostram Alex retornando ao elevador. Ele aparenta estar preocupado, agacha-se e lava as mãos e o rosto, como se estivesse chorando.

Após a morte da esposa, no dia 29 de novembro, ele viajou até a cidade de Crateús e foi ao velório da vítima, segundo o portal UOL. 

Prisão

Nessa terça-feira (9), Alex foi preso temporariamente. Ele chegou a negar o crime à polícia, afirmando que, após as agressões, Maria teria se trancado no banheiro.

Algum tempo depois, segundo ele, ouviu gritos e o barulho da queda. Nas redes sociais, registros do velório mostram Alex chorando sobre o caixão da vítima.

Quem era a vítima

Maria Katiane era natural de Crateús, no Ceará, e tinha uma filha. Ela e Alex estavam juntos há cinco anos.

 

Mulher sendo agredida por marido.
País

Cearense foi agredida pelo marido antes de morrer ao cair do 10º andar

O suspeito foi preso.

Redação
Há 1 hora
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o ator norte-americano Jim Caviezel interpretando Bolsonaro no filme Dark Horse.
País

Sindicato faz vistoria em set de filme sobre Bolsonaro após denúncias

Equipe foi acionada após queixas sobre condições de trabalho.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Deputado Paulinho da Força discursa no Congresso.
País

PL da Dosimetria pode reduzir pena de Bolsonaro; entenda

Projeto em votação pode antecipar progressão e mudar cálculo penal.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Lula.
País

Lula avalia programa para financiar motos de entregadores

O vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros têm estudado a viabilidade.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagens do alerta do Inmet citando ciclone extratropical na região Sul do Brasil.
País

Ciclone extratropical deve afetar Sul do Brasil e gera alerta máximo do Inmet

Segundo o instituto, chuvas intensas, ventos fortes e granizo podem ser registrados.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, um retrato do traficante Peixão; à direita, uma coleção de joias (colares, relógios, anéis) apreendidas com família do criminoso, presa ao tentar fugir do Brasil à Bolívia.
País

Família do traficante Peixão é presa ao tentar fugir com joias para a Bolívia

Criminoso é apontado como chefe da facção TCP e um dos mais procurados do RJ.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Metanol.
País

Ministério da Saúde encerra gabinete de crise sobre intoxicações por metanol

Até o momento, 73 casos foram confirmados em todo o País.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, um homem de kimono preto de artes marciais, aberto na parte frontal, mostrando o torso musculoso e tatuagens no peito. Ele está em um ambiente esportivo, possivelmente um ginásio. À direita, outro homem aparece usando farda militar cinza, adornada com medalhas e insígnias. Ele está em posição ereta, com expressão séria, em um ambiente interno iluminado.
País

PM afasta tenente absolvido por matar lutador Leandro Lo

Atitudes do oficial teriam irritado corporação. Releembre o caso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Família de Benício em hospital de Manaus.
País

'Sucessão de erros', denuncia pai de Benício após prescrição errada de adrenalina

Em entrevista ao Fantástico, família descreveu o atendimento ao menino.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Juliette com microfone na mão em ato de protesto.
País

Juliette vai a protesto e se emociona ao falar de amiga cearense morta; veja vídeo

Artista era amiga da enfermeira cearense de 31 anos, morta em julho com 36 facadas pelo ex-companheiro.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Tainara é mãe de duas crianças, que estão sob os cuidados do pai enquanto ela está hospitalizada.
País

Mãe de jovem atropelada em SP desabafa no 'Fantástico': 'ele foi para matar'

Família de Tainara denuncia brutalidade do ataque e cobra justiça.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Fachada frontal da Biblioteca Mário de Andrade, no Centro de São Paulo.
País

Criminosos roubam mais de 10 obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade

Entre as peças levadas estavam gravuras de Candido Portinari que ficariam expostas até este domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025
Foto que contém a fachada do 1º RGC, no Distrito Federal.
País

Soldado é preso suspeito de feminicídio de cabo de Exército no DF

Kelvin Barros da Silva confessou que matou Maria de Lourdes Freire Matos. Ele colocou fogo no local onde cometeu o crime.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Procissão com a imagem da santa.
País

Dia de Nossa Senhora da Conceição: saiba onde é feriado no dia 8 de dezembro

Amanhã é feriado em 12 capitais brasileiras.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Caso Benício: Criança feliz posando em estúdio temático de Natal, com fundo de casa decorada e figura de Papai Noel.
País

Caso Benício: Delegado diz que médica tentou ocultar erro em prontuário

Polícia investiga suposta adulteração após morte de criança em Manaus.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Montagem fotográfica com uma mulher idosa sorrindo à esquerda e um jovem de óculos e jaqueta clara à direita.
País

Falso biomédico é preso após procedimento em SP; paciente de 78 anos morreu

A idosa teve uma parada cardiorrespiratória.

Redação
06 de Dezembro de 2025
viatura da prf em acidente no rio grande do sul.
País

Professora morre e alunos ficam feridos em acidente na volta de excursão no RS

Alunos e outros dois professores tiveram ferimentos graves.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Marielle Franco.
País

Dino marca para fevereiro julgamento do caso Marielle Franco

As sessões foram marcadas para os dias 24 e 25.

Redação e Agência Brasil
05 de Dezembro de 2025
Passageiros são retirados de avião após incêndio em esteira de bagagem
País

Passageiros são retirados de avião após incêndio em esteira de bagagem

Segundo a Latam, ninguém ficou ferido no incidente.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Marielle Franco
País

Moraes pede a Dino data para julgar réus pelo assassinato de Marielle Franco

O julgamento deve ocorrer em 2026.

Redação e Agência Brasil
04 de Dezembro de 2025