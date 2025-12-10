Cearense foi agredida pelo marido antes de morrer ao cair do 10º andar

Uma mulher de 25 anos, identificada como Maria Katiana Gomes da Silva, morreu após supostamente cair do 10º andar de um prédio em São Paulo, no último dia 29. A vítima era natural de Crateús, no Ceará.

Inicialmente, o caso era tratado como um acidente, mas imagens de câmeras de segurança mudaram o rumo das investigações, que agora consideram a hipótese de feminicídio.

Nas imagens registradas no estacionamento do prédio, o marido de Maria, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 48 anos, aparece agredindo a esposa. Ele a arrasta, fazendo com que ela caia. Já no chão, Maria é golpeada por uma série de socos.

Legenda: Maria Katiane Gomes da Silva e Alex Leandro Bispo dos Santos estavam juntos há 5 anos. Foto: Reprodução / Instagram

Em seguida, Alex a leva para o elevador e continua com as agressões. Ele tenta segurar o pescoço de Maria, que ainda tenta conversar. Depois, a arrasta com truculência para fora do elevador. Essa foi a última vez que ela foi vista com vida.

Minutos depois, as câmeras mostram Alex retornando ao elevador. Ele aparenta estar preocupado, agacha-se e lava as mãos e o rosto, como se estivesse chorando.

Após a morte da esposa, no dia 29 de novembro, ele viajou até a cidade de Crateús e foi ao velório da vítima, segundo o portal UOL.

Prisão

Nessa terça-feira (9), Alex foi preso temporariamente. Ele chegou a negar o crime à polícia, afirmando que, após as agressões, Maria teria se trancado no banheiro.

Algum tempo depois, segundo ele, ouviu gritos e o barulho da queda. Nas redes sociais, registros do velório mostram Alex chorando sobre o caixão da vítima.

Quem era a vítima

Maria Katiane era natural de Crateús, no Ceará, e tinha uma filha. Ela e Alex estavam juntos há cinco anos.