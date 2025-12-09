Lula avalia programa para financiar motos de entregadores
O vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros têm estudado a viabilidade.
Durante o lançamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Brasil, nesta terça-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a possibilidade de criação de um programa de financiamento de moto para entregadores.
“Uma coisa que a gente quer fazer é baratear o financiamento de uma motozinha para que os entregadores tenham direito de ter uma moto, de preferência elétrica, para economizar a emissão de gás efeito estufa”, afirmou o gestor.
Segundo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros têm estudado a viabilidade do programa.
“Esse é o nosso próximo compromisso, não sei se vai dar para anunciar até o final do ano, mas estamos trabalhando para isso”, disse ainda o presidente Lula, durante a cerimônia que foi realizada no Palácio do Planalto.
REGRAS DA CNH SEM AUTOESCOLA
As novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que dispensam a obrigatoriedade de autoescola, devem entrar em vigor nesta terça, conforme detalhou o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB).
Ele revelou que o Governo lançará nesse dia o aplicativo "CNH do Brasil", nova versão do "Carteira Digital de Trânsito (CDT)", em cerimônia oficial no Palácio do Planalto, em Brasília. As informações são do portal g1.
Após o evento, a previsão é que as novas regras da CNH sem autoescola sejam publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), valendo imediatamente.
O que deve mudar?
- Interessados poderão abrir o processo para retirada da CNH no site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo;
- Candidatos ficarão dispensados de realizar aulas em uma autoescola, então não serão mais obrigados a pagar pelos serviços oferecidos por essas instituições;
- Curso teórico gratuito e digital será ofertado pelo próprio portal do Ministério do Transporte;
- Aulas práticas reduzirão de 20 horas para 2 horas no mínimo (com um instrutor ou em autoescola);
- Quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça;
- Não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que atualmente é de um ano;
- Aluno poderá usar carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran;
- Prova será padronizada para todo o País;
- Alunos poderão realizar simulados com as questões da avaliação no aplicativo "CNH do Brasil".
Quais etapas ainda continuam obrigatórias?
- Registro biométrico;
- Exame médico;
- Prova teórica;
- Prova prática.