Lula avalia programa para financiar motos de entregadores

Durante o lançamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Brasil, nesta terça-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a possibilidade de criação de um programa de financiamento de moto para entregadores.

“Uma coisa que a gente quer fazer é baratear o financiamento de uma motozinha para que os entregadores tenham direito de ter uma moto, de preferência elétrica, para economizar a emissão de gás efeito estufa”, afirmou o gestor.

Segundo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros têm estudado a viabilidade do programa.

“Esse é o nosso próximo compromisso, não sei se vai dar para anunciar até o final do ano, mas estamos trabalhando para isso”, disse ainda o presidente Lula, durante a cerimônia que foi realizada no Palácio do Planalto.

Veja também País Família do traficante Peixão é presa ao tentar fugir com joias para a Bolívia País Ciclone extratropical deve afetar Sul do Brasil e gera alerta máximo do Inmet Segurança Lista dos criminosos mais perigosos do Brasil tem sete procurados do Ceará; veja quem são

REGRAS DA CNH SEM AUTOESCOLA

As novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que dispensam a obrigatoriedade de autoescola, devem entrar em vigor nesta terça, conforme detalhou o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB).

Ele revelou que o Governo lançará nesse dia o aplicativo "CNH do Brasil", nova versão do "Carteira Digital de Trânsito (CDT)", em cerimônia oficial no Palácio do Planalto, em Brasília. As informações são do portal g1.

Após o evento, a previsão é que as novas regras da CNH sem autoescola sejam publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), valendo imediatamente.

O que deve mudar?

Interessados poderão abrir o processo para retirada da CNH no site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo;

Candidatos ficarão dispensados de realizar aulas em uma autoescola, então não serão mais obrigados a pagar pelos serviços oferecidos por essas instituições;

Curso teórico gratuito e digital será ofertado pelo próprio portal do Ministério do Transporte;

Aulas práticas reduzirão de 20 horas para 2 horas no mínimo (com um instrutor ou em autoescola);

Quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça;

Não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que atualmente é de um ano;

Aluno poderá usar carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran;

Prova será padronizada para todo o País;

Alunos poderão realizar simulados com as questões da avaliação no aplicativo "CNH do Brasil".

Quais etapas ainda continuam obrigatórias?