Lula sanciona lei que agrava penas de crimes sexuais contra vulneráveis
Entenda o que muda com a legislação.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que eleva as penas para crimes sexuais cometidos contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis.
Aprovada em novembro pelo Senado, a legislação foi publicada nessa segunda-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU) e já está em vigor.
A medida eleva em cerca de até 30% o tempo máximo de prisão para alguns delitos, como estupro de vulnerável com morte, que passou de até 30 anos para 40 anos.
O que muda?
Entre os crimes com agravamento de pena estão:
|Crime
|Pena antiga
|Nova pena
|Estupro de vulnerável
|de 8 a 15 anos
|de 10 a 18 anos
|Estupro de vulnerável com lesão corporal grave
|de 10 a 20 anos
|de 12 a 24 anos
|Estupro de vulnerável com morte
|de 12 a 30 anos
|de 20 a 40 anos
|Corrupção de menores
|de 2 a 5 anos
|de 6 a 14 anos
|Praticar sexo na presença de menor de 14 anos
|de 2 a 4 anos
|de 5 a 12 anos
|Submeter menor a exploração sexual
|de 4 a 10 anos
|de 7 a 16 anos
|Oferecer, transmitir ou vender cenas de estupro
|de 1 a 5 anos
|de 4 a 10 anos
|Descumprir decisão judicial
|de 3 meses a 2 anos
|de 2 a 5 anos
Veja também
Monitoramento eletrônico de condenados
A legislação ainda prevê que criminosos sentenciados por delitos contra a dignidade sexual e contra a mulher sejam monitorados eletronicamente ao deixarem o estabelecimento penal.
Condenados e investigados por esse tipo de crime ainda terão o material biológico (DNA) obrigatoriamente recolhido para identificação do perfil genético.
A lei também determina o acesso a tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico a famílias de vítimas de crimes contra a dignidade sexual.