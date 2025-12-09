Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula sanciona lei que agrava penas de crimes sexuais contra vulneráveis

Entenda o que muda com a legislação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem em preto e branco mostra garota com mão erguida, simbolizando basta à violência sexual.
Legenda: Condenados e investigados por esse tipo de delito ainda terão o material biológico recolhido.
Foto: 271 EAK MOTO/Shutterstock.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que eleva as penas para crimes sexuais cometidos contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis

Aprovada em novembro pelo Senado, a legislação foi publicada nessa segunda-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU) e já está em vigor.

A medida eleva em cerca de até 30% o tempo máximo de prisão para alguns delitos, como estupro de vulnerável com morte, que passou de até 30 anos para 40 anos.

O que muda?

Entre os crimes com agravamento de pena estão:

Crime Pena antiga Nova pena
Estupro de vulnerável de 8 a 15 anos de 10 a 18 anos
Estupro de vulnerável com lesão corporal grave de 10 a 20 anos de 12 a 24 anos
Estupro de vulnerável com morte de 12 a 30 anos de 20 a 40 anos
Corrupção de menores de 2 a 5 anos de 6 a 14 anos
Praticar sexo na presença de menor de 14 anos de 2 a 4 anos  de 5 a 12 anos
Submeter menor a exploração sexual de 4 a 10 anos de 7 a 16 anos
Oferecer, transmitir ou vender cenas de estupro de 1 a 5 anos de 4 a 10 anos
Descumprir decisão judicial de 3 meses a 2 anos de 2 a 5 anos

Veja também

teaser image
PontoPoder

União Brasil expulsa Celso Sabino após ministro decidir ficar no governo Lula

teaser image
PontoPoder

Comissão da Alerj aprova parecer que pede revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

Monitoramento eletrônico de condenados

A legislação ainda prevê que criminosos sentenciados por delitos contra a dignidade sexual e contra a mulher sejam monitorados eletronicamente ao deixarem o estabelecimento penal.

Condenados e investigados por esse tipo de crime ainda terão o material biológico (DNA) obrigatoriamente recolhido para identificação do perfil genético.

A lei também determina o acesso a tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico a famílias de vítimas de crimes contra a dignidade sexual

Assuntos Relacionados
Imagem em preto e branco mostra garota com mão erguida, simbolizando basta à violência sexual.
PontoPoder

Lula sanciona lei que agrava penas de crimes sexuais contra vulneráveis

Entenda o que muda com a legislação.

Redação
Há 6 minutos
O ministro Celso Sabino é um homem de meia-idade, com barba rala e cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele usa terno preto, camisa social branca e gravata estampada. Imagem usada em matéria sobre ministro ser expulso do partido União Brasil.
PontoPoder

União Brasil expulsa Celso Sabino após ministro decidir ficar no governo Lula

O ministro do Turismo disse que deixa a legenda com "ficha limpa".

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Rodrigo Bacellar. Ele é um homem de meia idade e barba espessa. Na foto, ele está sorrindo e usa terno preto com camisa social branca e gravata lilás.
PontoPoder

Comissão da Alerj aprova parecer que pede revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

A decisão irá a plenário.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Gabi Aquino, prefeita de Paracuru, e Ariana Aquino, prefeita de Paraipaba, posam sorrindo em frente a um fundo ilustrado em tons de amarelo, com desenho de muro e elementos gráficos. À esquerda, aparece o texto “Prefeitas do Ceará” em azul.
PontoPoder

Ariana e Gabi Aquino: as irmãs 'forasteiras' eleitas prefeitas de Paraipaba e de Paracuru, no Ceará

O PontoPoder conta a trajetória das irmãs Aquino que alcançaram a chefia de dois municípios vizinhos no Litoral Oeste cearense.

Luana Barros
08 de Dezembro de 2025
Presidente Lula em Horizonte, Ceará
Inácio Aguiar

Em passagem pelo Ceará, Lula frustrou aliados ao evitar sinalizações eleitorais

Presidente cravou o Estado como território estratégico, mas não fez acenos eleitorais concretos.

Inácio Aguiar
08 de Dezembro de 2025
Toffoli, homem branco de meia-idade, vestido com toga e terno azul, fala diante de um microfone em um ambiente formal. Ao fundo, aparecem cores da bandeira do Brasil desfocadas.
PontoPoder

Carona em jatinho: Toffoli e advogado do Banco Master voam juntos para final da Libertadores

Ministro do STF foi sorteado relator do caso do banco na corte.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Foto do Plenário do Senado Federal.
PontoPoder

Além do Ceará, disputa pelo Senado vira peça-chave para eleição no Nordeste; veja cenários

O Diário do Nordeste listou quem são os cotados e conversou com analistas políticos, que avaliaram o quadro.

Bruno Leite
07 de Dezembro de 2025
Foto que contém Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF.
PontoPoder

Julgamento do 'núcleo 2' da trama golpista começa terça-feira (9) no STF

Inquérito sobre tentativa de golpe de Estado já condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Sala de julgamento com ministros e ministras sentados em uma bancada semicircular de madeira. No centro, há um púlpito vazio voltado para o plenário. Ao fundo, vê-se a bandeira do Brasil e o brasão da República na parede. Diversas pessoas assistem à sessão sentadas nas primeiras fileiras, enquanto câmeras registram o momento.
PontoPoder

O ineditismo e os impactos da prisão de comandantes das Forças Armadas por tentativa de golpe

Especialistas apontam que o Brasil rompe, pela primeira vez, a lógica de blindagem histórica das altas patentes.

Beatriz Matos, de Brasília
07 de Dezembro de 2025
Jair Bolsonaro, os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan, e a esposa Michelle em ato político
Inácio Aguiar

Pré-candidatura de Flávio é cartada de Bolsonaro para não ser rifado da sucessão presidencial

Se anunciasse apoio a Tarcísio de Freitas agora, o ex-presidente, que está preso, viraria figura secundária no debate.

Inácio Aguiar
07 de Dezembro de 2025
Foto do abraço de André Fernandes e Ciro Gomes.
PontoPoder

Em busca de união, oposição no Ceará vive nova crise e incertezas para 2026

Oposição no Ceará enfrenta crise após intervenção de Michelle Bolsonaro; PL suspende diálogo com Ciro Gomes em meio a racha interno.

Bruno Leite
06 de Dezembro de 2025
Flávio Bolsonaro discursando em uma sessão no Congresso Nacional.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura para a Presidência

Nome foi escolhido por Jair Bolsonaro.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Atos golpistas de 8 de janeiro.
PontoPoder

STF condena 5 PMs pelos atos de 8 de janeiro

Outros dois réus foram absolvidos por falta de provas.

Redação e Agência Brasil
05 de Dezembro de 2025
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Financial Times escolhe Moraes como uma das 25 pessoas mais influentes do ano

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aparece na categoria "heróis".

Redação
05 de Dezembro de 2025
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em sessão plenária, usando toga e óculos, com a bandeira do Brasil ao fundo.
PontoPoder

Gilmar Mendes rejeita pedido da AGU para reconsiderar decisão sobre Lei do Impeachment

Pedido da AGU é 'incabível', segundo o ministro do STF.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem de uma CNH para matéria sobre Congresso torna obrigatório exame toxicológico para primeira CNH.
PontoPoder

Congresso torna obrigatório exame toxicológico para CNH nas categorias A e B

Exame toxicológico analisa se a pessoa consumiu substâncias psicoativas.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Flávio Dino.
PontoPoder

Dino proíbe liberação de emendas indicadas por Ramagem e Eduardo Bolsonaro

Os dois parlamentares estão nos EUA.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Leo Couto faz gesto de aspas com as mãos. Ele está sentado, diante dele há um microfone e, ao fundo, um tecido preto.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza terá observatório para guiar vereadores com dados técnicos, anuncia Leo Couto

O presidente da Casa concedeu entrevista ao editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e ao repórter Bruno Leite.

Igor Cavalcante
04 de Dezembro de 2025
foto de Carlos e Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes nega pedido de visita de filho de Bolsonaro em dia de aniversário

Carlos Bolsonaro comemora aniversário neste domingo (7) e pediu que o ministro abrisse exceção para visita.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Bolsonaro cercado por agentes de segurança, com uniformes e coletes táticos visíveis, em ambiente externo.
PontoPoder

Bolsonaro pede a Moraes exceção para visita de filho Carlos em dia de aniversário

O ex-presidente só pode receber visitas na PF às terças e quintas, e defesa quer pleitear um momento no próximo domingo.

Redação
03 de Dezembro de 2025