União Brasil expulsa Celso Sabino após ministro decidir ficar no governo Lula
O ministro do Turismo disse que deixa a legenda com "ficha limpa".
O ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso do União Brasil nesta segunda-feira (8). A decisão ocorre após o político contrariar a orientação da sigla, que rompeu com o governo, e permanecer na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Nas redes sociais, o ministro classificou a decisão como "equivocada" e "injusta" e afirmou que deixa a legenda com "ficha limpa".
"Trabalhei pelo Brasil, pela geração de emprego e pelo turismo. Não me curvei quando quiseram me obrigar a fazer algo com que eu não concordava", afirmou.
Rompimento com o governo
O União rompeu com o Palácio do Planalto em meados de setembro deste ano. À época, Sabino chegou a dizer que estava de saída do comando do Ministério do Turismo, mas que permaneceria a pedido de Lula para entregar a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP30) em Belém, no Pará.
Contudo, o ministro recuou e disse que permaneceria no cargo, o que levou à abertura de ações disciplinares internas no partido por infidelidade partidária.