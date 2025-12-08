União Brasil expulsa Celso Sabino após ministro decidir ficar no governo Lula

O ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso do União Brasil nesta segunda-feira (8). A decisão ocorre após o político contrariar a orientação da sigla, que rompeu com o governo, e permanecer na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nas redes sociais, o ministro classificou a decisão como "equivocada" e "injusta" e afirmou que deixa a legenda com "ficha limpa".

"Trabalhei pelo Brasil, pela geração de emprego e pelo turismo. Não me curvei quando quiseram me obrigar a fazer algo com que eu não concordava", afirmou.

Rompimento com o governo

O União rompeu com o Palácio do Planalto em meados de setembro deste ano. À época, Sabino chegou a dizer que estava de saída do comando do Ministério do Turismo, mas que permaneceria a pedido de Lula para entregar a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP30) em Belém, no Pará.

Contudo, o ministro recuou e disse que permaneceria no cargo, o que levou à abertura de ações disciplinares internas no partido por infidelidade partidária.