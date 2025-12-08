Quatro anos separam a primeira candidatura das irmãs Ariana Aquino (PP), para a Prefeitura de Paraipaba, e Gabi Aquino (PP), para a Prefeitura de Paracuru. A trajetória política delas, no entanto, é como um espelho: “Como foi em Paraipaba, foi também Paracuru”, narra Gabi Aquino.

Nascidas em Fortaleza, mas com a raiz familiar em Maranguape, cidade da Região Metropolitana, as duas chegaram como ‘forasteiras’ à região do Vale do Curu, no Litoral Oeste do Ceará. Primeiro, a caçula da família: Ariana Aquino foi eleita prefeita de Paraipaba em 2020, em plena pandemia de Covid-19.

A irmã mais velha, Gabi Aquino, chegou logo depois, mas ainda sem pretensões políticas, e sim como “rede de apoio” da mais nova. Não apenas na vida pessoal, mas também na gestão: atuou como secretária de Assistência Social e de Saúde durante o primeiro mandato de Ariana.

Então a história se repetiu: Gabi Aquino foi eleita, em 2024, para o comando da Prefeitura de Paracuru. “Foram duas experiências idênticas: nomes completamente novos, que não tinham nenhuma uma tradição familiar política no local, se lançaram e deu certo, pelo anseio da população de querer um nome novo”, resume Ariana Aquino.

Legenda: A irmãs Gabi Aquino, prefeita de Paracuru, e Ariana Aquino, prefeita de Paraipaba. Foto: Fabiane de Paula

Agora, as irmãs Aquino são as gestoras municipais das duas cidades vizinhas — “cidades irmãs”, como elas fazem questão de reforçar. E as semelhanças também não são restritas ao começo da trajetória política. A forma de governar é cheia de convergências, desde a inspiração para programas e projetos municipais até a forma de se relacionar com a população.

Esta reportagem integra a série “Prefeitas do Ceará”, em que o PontoPoder narra a trajetória política de mulheres que alcançaram a chefia do Executivo municipal em cidades cearenses. A série mostra a rotina como gestora municipal, os desafios enfrentados no caminho e o legado que pretendem deixar como prefeitas — muitas delas tendo sido a primeira mulher a alcançar o cargo.

De ‘forasteiras’ a prefeitas

Quem começa a contar a história é Ariana Aquino. A mais nova de quatro irmãs, ela relembra que “nunca tinha passado pela cabeça” ser candidata a um mandato eletivo. Apesar disso, continua, sempre teve envolvimento com a política, inclusive com a filiação desde jovem a partidos políticos.

“Mas, na minha cabeça, nunca imaginei que pudesse ser a política. Até porque os meus pais são do serviço público, eles nunca foram políticos e eles também nunca concordariam que a gente entrasse pra política, porque eles sempre viam a política com maus olhos. Tinha aquele preconceito”, diz.

A ligação com Paraipaba, por sua vez, veio por conta do marido, Vicente Aquino – “ele tinha um vínculo de amigos e de família” e ela começou a também estar presente na cidade ao longo dos anos. Com isso, houve a percepção de que havia uma “insatisfação” da população com a gestão municipal, narra Ariana, que fez com que houvesse um “anseio de ter um nome novo” para disputar a Prefeitura.

O primeiro nome cotado foi o de Vicente, que tinha mais ligações com a cidade, mas ele estava impedido pelo cargo que exercia na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A escolha, então, recaiu para Ariana. “Foi um nome novo que, literalmente, ao pé da letra, caiu de paraquedas”, afirma. “E as pessoas estavam tão ansiosas por um nome novo que elas resolveram apostar no escuro”.

Legenda: A ligação de Ariana com Paraipaba começou por conta do marido, Vicente Aquino Foto: Reprodução/Instagram

A facilidade com as redes sociais foi uma vantagem em um momento em que toda a campanha eleitoral precisava ser feita virtualmente, devido a pandemia de Covid-19. Uma forma de comunicação que seguiria sendo central na gestão de Ariana Aquino — que ganhou a alcunha de ‘prefeita blogueira’.

Para Ariana, reeleita com quase 90% dos votos, o “sucesso” da gestão em Paraipaba durante o primeiro mandato tem três motivos centrais: “a quantidade de obras realizadas e a acessibilidade das pessoas a mim, e eu atribuo muito também a esse trabalho voltado à saúde”. “E a boa gestão de Paraipaba acabou refletindo em todos os municípios vizinhos”, acrescenta a prefeita.

O reflexo em Paracuru

“Como Paracuru é uma cidade mais vinculada a Paraipaba, e as pessoas de Paracuru procuravam mais Paraipaba, elas começaram a pedir ‘vem para cá, Ariana, vem ser prefeita aqui’”, lembra Ariana. “E a Ariana (dizia): ‘Não posso’”, completa Gabi Aquino. “Aí começou: ‘Pois manda teu marido, manda tua irmã’.Tudo iniciou com esse movimento”.

Novamente, na discussão sobre uma candidatura para a Prefeitura de Paracuru, agora em 2024, o primeiro nome apontado foi o do marido de Ariana, Vicente Aquino.

No entanto, o grupo político acabou definindo pelo nome de Gabi Aquino, um nome “bem aceito” pelos eleitores de Paracuru, exatamente pelo vínculo com a gestão da cidade vizinha. “Como eu não tinha um nome político, o reflexo da gestão da Ariana na Paraipaba foi muito forte para o sucesso dessa eleição”, considera Gabi.

Legenda: Ariana Aquino teve forte participação na campanha de Gabi Aquino para a Prefeitura de Paracuru Foto: Reprodução/Instagram

A agora prefeita de Paracuru relembra que tinha frequentado o município durante a juventude, mas que a ligação com Paracuru se fortaleceu quando passou a integrar a gestão da irmã em Paraipaba, principalmente como titular da Saúde.

Ela cita localidades de Paracuru, como Poço Doce, que ficam próximas do limite da cidade com Paraipaba e acabavam indo buscar atendimento de saúde na cidade vizinha. “Então a gente começou a ter esse vínculo, tanto eu, como Ariana, em Paracuru”, explica.

“O principal desafio era o fato de eu ser de fora. Como também foi um desafio grande para a Ariana. A gente era chamada de forasteira no início”, conta Gabi. O apelido, no entanto, acabou sendo utilizado na estratégia das irmãs. “Eles achavam que era algo ruim, e a gente acabou transformando numa estratégia de marketing favorável. E assim como foi aqui, em Paraipaba, foi também em Paracuru”.

A ideia da ‘repetição’ da história está presente tanto no discurso de Ariana como no de Gabi Aquino. Não só pela alcunha de ‘forasteira’, recebida na chegada ao respectivo município que, agora, cada uma governa, como pela forma “despretensiosa” como afirmam terem chegado à política — assim como a irmã, Gabi Aquino reforça “nunca imaginei entrar na política”.

“As histórias são iguais, só que com uma diferença: a Gabi, embora não conhecesse as pessoas de Paracuru, não tivesse vínculos com Paracuru, embora nunca tivesse sido política, ela tinha um portfólio para mostrar, que era a gestão de Paraipaba, que ela participava ativamente. ‘Ó, aqui deu certo, então aqui pode dar também’”, considera Ariana.

“Mas, no meu caso, em Paraipaba, foi completamente novo. Foi realmente uma aposta, um tiro no escuro da população, porque eles não me conheciam”, completa.

Legenda: A visita a Paracuru teve uma visita a escola municipal no distrito de Poço Doce, ao lado de Paracuru Foto: Fabiane de Paula.

Inspiração entre as gestões

Durante a visita ao Vale do Curu, no início de outubro, a primeira parada do PontoPoder foi em Paracuru, no distrito de Poço Doce, localidade no limite da cidade com Paraipaba. A visita a uma escola municipal é acompanhada não apenas por Gabi Aquino, prefeita da cidade, como pela irmã, Ariana Aquino.

As duas acompanham o ensaio de crianças que integram o ‘Projeto Encanto’, ação que leva o aprendizado de instrumentos musicais para as escolas. Mais um ‘espelho’ entre as gestões municipais das duas cidades.

O início foi há mais de três anos na gestão de Ariana Aquino, em Paraipaba, onde o projeto atende 600 estudantes e ocasionou a criação de uma banda percussiva, com 500 alunos. Em Paracuru, o projeto começou em julho, e atende agora 400 estudantes.

“É um projeto que iniciou em Paraipaba e a gente conseguiu levar para Paracuru também. Então, a gente tenta levar tudo que teve sucesso aqui em Paraipaba para Paracuru”, afirma Gabi Aquino. Ariana completa: “O da música foi o inicial, e a prioridade na saúde, com certeza”.

Legenda: O projeto de aprendizado de música nas escolas começou em Paraipaba e foi aplicado em Paracuru Foto: Fabiane de Paula

Gabinetes nos hospitais municipais

Esse destaque da Saúde nas duas gestões municipais fez com que as duas irmãs ‘transferissem’ os gabinetes para os hospitais municipais das respectivas cidades, deixando a rotina diária na sede da Prefeitura para estar mais perto do atendimento à população.

“É lá onde eu sinto contato maior com a população”, explica Ariana. Ela cita, inclusive, a ocasião na qual assumiu a recepção do Hospital Municipal durante o feriado de Carnaval de 2025 — uma prática que não é incomum no dia a dia da prefeita de Paraipaba. E inspirou também a irmã.

“(Na gestão anterior), a população de Paracuru procurava muito o hospital de Paraipaba. Quando eles chegavam no hospital de Paraipaba, se deparavam comigo na recepção, atendendo. Então, isso deixava eles espantados, porque eles tinham essa carência de ter um prefeito presente e isso fez toda a diferença na campanha da Gabi e está fazendo a diferença agora na gestão”, explica.

O gabinete de Gabi Aquino também é ligado ao Hospital Municipal de Paracuru, inaugurado durante este primeiro ano de gestão da prefeita.

“A grande bandeira da Ariana realmente foi a questão de levar o hospital daqui a um patamar que ele nunca tinha alcançado antes. E lá, em Paracuru, foi a construção do hospital, porque o município não tinha hospital próprio e, com seis meses, a gente conseguiu entregar um hospital para a população”, conta Gabi.

Legenda: As irmãs reforçam as semelhanças nas trajetórias políticas e na forma de governar. Foto: Fabiane de Paula.

‘A gente não se esconde’

As duas irmãs também apontam uma semelhança fundamental na forma de governar das duas: ‘A gente não está dentro de gabinete’, ressalta Gabi Aquino. “A gente está no meio do povo, as pessoas conhecem a gente ali dentro da casa, de estar no meio da rua, de estar fazendo mercantil, de estar na feira, de ir na farmácia”.

“É a receita que fez sucesso em Paraipaba, e a gente está dando continuidade em Paracuru”, acrescenta. Durante a fala da irmã, Ariana Aquino concorda e reforça essa como uma “marca” tanto da gestão de Paraipaba como de Paracuru.

“Meu gabinete é lindo, mas simplesmente eu nunca ando no gabinete, porque eu sempre estou no meio da rua, no hospital, na feira, eu estou em algum canto, ou no posto de saúde ou numa escola, nunca as pessoas me encontram no gabinete”, considera.

Ser uma “prefeita acessível” faz diferença na relação construída com a população, aproximando a figura do gestor municipal da rotina da cidade, pontua Ariana. “Isso foi o que fez a grande diferença na minha popularidade e isso acabou percorrendo os demais municípios”, afirma.

‘A gente é a rede de apoio uma da outra’

Durante a visita em Paracuru, apesar de ser reconhecida por crianças e funcionários, Ariana tem uma postura mais discreta. Faz fotos e vídeos da irmã tocando com os estudantes e faz pequenas orientações em momentos em que as duas estão sozinhas.

Em diversos momentos, a irmã mais nova observa com um sorriso de orgulho a mais velha, quase em uma inversão dos papéis. “Digamos que a irmã mais nova ficou sendo a mais experiente, como espelho, mas a mais velha continua sendo a que cuida”, afirma Ariana Aquino.

O cuidado de Gabi com Ariana, contam as irmãs, começou ainda na infância. A mais velha tinha um “papel mesmo de mãezona”, como define Ariana. “Eu que levava pra escola, eu que arrumava pros eventos, era como se eu fosse uma segunda mãe para ela”, conta Gabi.

A relação “estreita” entre as duas irmãs prefeitas — que tem ainda mais duas irmãs, Daniele e Ticiana – fez com que elas se transformassem, uma para a outra, em uma “rede de apoio na gestão e na vida”, define Ariana.

“A gente se complementa, a gente é a rede de apoio uma da outra. (...) Tudo que ela está enfrentando de desafio, eu já enfrentei. Então, eu sempre dou um toque, eu estou ali por trás, apoio”, conta a prefeita de Paraipaba.

Legenda: A presença das irmãs prefeitas nas redes sociais reforça a parceria entre as duas gestões. Foto: Reprodução/Instagram

A dobradinha, iniciada na infância e transferida para a política ainda no primeiro mandato de Ariana Aquino teve desdobramentos na campanha eleitoral e que segue durante a gestão municipal também pode ser observada nas redes sociais, onde publicações colaborativas das duas irmãs são frequentes, seja para registrar um momento cotidiano seja para anunciar ações e projetos nas duas cidades.

As conversas diárias sobre as gestões são parte da rotina das prefeitas que admitem: as personalidades são bem diferentes. O propósito, no entanto, é o mesmo.

“Eu me inspiro muito na Ariana. Eu tenho uma experiência muito grande em gestão, em parte burocrática. E a Ariana sempre teve um olhar mais estratégico, mais político. E a gente se ajuda muito nisso. A gente se complementa muito, a gente tem as nossas diferenças, mas não nas ideias”, afirma Gabi.

“Nós temos personalidades bem diferentes, mas eu digo que nós temos o mesmo propósito, que é o de servir. (...) Nós não somos políticas, nós estamos políticas. Eu sei que é até uma frase um pouco manjada, mas é de fato o que aconteceu na nossa vida”, completa Ariana.