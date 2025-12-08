Comissão da Alerj aprova parecer que pede revogação da prisão de Rodrigo Bacellar
A decisão irá a plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta segunda-feira (8), o parecer que pede a revogação da prisão do presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Bacellar (União).
Com a aprovação, a decisão irá a plenário. A expectativa é que o tema seja analisado pelos deputados ainda nesta segunda.
Veja também
Entenda o caso
O deputado Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (3), suspeito de vazar dados sigilosos da operação que prendeu o ex-deputado Thiego dos Santos Silva, o TH Joias.
Conforme as investigações, Bacellar sabia da operação conjunta das polícias Civil e Federal e teria avisado TH para deixar sua residência. O parlamentar saiu de casa um dia antes, mas foi capturado mesmo assim em outro endereço.