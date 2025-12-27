Inmet mantém alerta vermelho e afirma que onda de calor deve atingir 1,2 mil cidades

As temperaturas elevadas em partes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantivesse ativo o alerta vermelho para onda de calor. Ao todo, 1,2 mil cidades das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil devem ser atingidas pela onda de calor.

O alerta vermelho é o maior grau entre três avisos emitidos pelo instituto. A medida é válida até a próxima segunda-feira (29).

As áreas mais afetadas estão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas cidades como Londrina e Curitiba, no Paraná; Itumbiara, em Goiás; Uberaba, Varginha, Juiz de Fora e Três Lagoas, em Minas Gerais; e Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, também devem sofrer com as altas temperaturas.

Áreas afetadas

O Inmet aponta que, desde a última terça-feira (24), as áreas afetadas estão com termômetros marcando cinco graus Celsius acima da média histórica para essa época do ano. Ao todo, 1,2 mil cidades das três regiões devem ser atingidas pela onda de calor.

O Ministério da Saúde destaca que, em casos de sintomas de estresse térmico, como transpiração excessiva, fraqueza, náuseas e tontura, uma unidade de saúde deve ser procurada.

Dentre as orientações para temperaturas extremamente elevadas, o ministério indica manter a hidratação, usar roupas adequadas, fazer refeições leves e, principalmente, evitar atividades ao ar livre.