Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (7)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 7 de março de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (7)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 0h55 | Fagiano Okayama x Kyoto Sanga | Canal GOAT
- 4h | Kashima Antlers x Tokyo Verdy | Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 9h | Darmstadt x Holstein Kiel | OneFootball
- 9h | Nuremberg x Fortuna Dusseldorf | OneFootball
- 9h | Paderborn x Eintracht Braunschweig | OneFootball
- 16h30 | Bochum x Kaiserslautern | OneFootball
COPA DA INGLATERRA
- 9h15 | Mansfield Town x Arsenal | ESPN e Disney+
- 14h45 | Wrexham x Chelsea | ESPN e Disney+
- 17h | Newcastle x Manchester City | ESPN e Disney+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS FEMININAS (COPA DO MUNDO)
- 9h30 | Inglaterra (F) x Islândia (F) | ESPN 4 e Disney+
- 16h30 | Holanda (F) x Irlanda (F) | N Sports
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 9h30 | Blackburn Rovers x Portsmouth | Xsports
- 12h | Derby County x Sheffield Wednesday | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 10h | Osasuna x Mallorca | Disney+
- 12h15 | Levante x Girona | Disney+
- 14h30 | Atlético de Madrid x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Athletic Bilbao x Barcelona | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 10h | Le Mans x Annecy | SportyNet
CAMPEONATO ITALIANO
- 11h | Cagliari x Como | ESPN 3 e Disney+
- 14h | Atalanta x Udinese | Disney+
- 16h45 | Juventus x Pisa | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 11h | Avellino x Calcio Padova | OneFootball
- 11h | SudTirol x Virtus Entella | OneFootball
- 13h15 | Venezia x Reggiana | SportyNet
- 15h30 | Modena x Cesena | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO
- 11h30 | Heidenheim x Hoffenheim | OneFootball
- 11h30 | Freiburg x Bayer Leverkusen | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 11h30 | Mainz x Stuttgart | OneFootball
- 11h30 | RB Leipzig x Augsburg | Canal GOAT, Sportv e OneFootball
- 11h30 | Wolfsburg x Hamburgo | OneFootball
- 14h30 | Colônia x Borussia Dortmund | Canal GOAT, CazéTV, Xsports e OneFootball
CAMPEONATO ESLOVACO
- 11h30 | Michalovce x Slovan Bratislava | TV Green
- 14h | Zilina x Spartak Trnava | TV Green
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 12h30 | Groningen x Ajax | ESPN 4 e Disney+
- 16h | PSV x AZ Alkmaar | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 12h30 | Alverca x AVS | Disney+
- 12h30 | Moreirense x Nacional | Disney+
- 15h | Braga x Sporting | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h30 | Estoril x Casa Pia | Xsports e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 13h | Nantes x Angers | CazéTV
- 15h | Auxerre x Strasbourg | CazéTV
- 17h05 | Toulouse x Olympique de Marseille | CazéTV
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Besiktas x Galatasaray | Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
- 16h | Al Nassr x Neom | Canal GOAT e Sportv
- 16h | Al Ettifaq x Al Shabab | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO PARANAENSE
- 16h | Operário-PR x Londrina | Canal GOAT e RIC Record
CAMPEONATO GOIANO
- 16h | Atlético-GO x Goiás | Canal GOAT e TV Brasil Central
CAMPEONATO ALAGOANO
- 16h | ASA x CRB | TV Pajuçara, NN Play e SportyNet
CAMPEONATO SERGIPANO
- 16h | Confiança x Sergipe | TV Atalaia
CAMPEONATO CAPIXABA
- 16h | Vilavelhense x Serra | TVE ES e TV Vitória ES
CAMPEONATO GAÚCHO
- 16h | Monsoon x Guarany-RS | GZH
- 16h | Avenida x Inter de Santa Maria | GZH
MLS
- 16h30 | New York City x Orlando City | AppleTV
- 18h30 | DC United x Inter Miami | AppleTV
- 21h30 | Atlanta United x Real Salt Lake | AppleTV
- 21h30 | Charlotte x Austin | AppleTV
- 21h30 | Columbus Crew x Chicago Fire | AppleTV
- 21h30 | Philadelphia Union x San Jose Earthquakes | AppleTV
- 22h30 | Nashville x Minnesota United | AppleTV
- 22h30 | Sporting Kansas City x San Diego | AppleTV
- 22h30 | St. Louis City x Seattle Sounders | AppleTV
- 23h30 | Colorado Rapids x LA Galaxy | AppleTV
- 0h30 | Los Angeles FC x Dallas | AppleTV
- 0h30 | Portland Timbers x Vancouver Whitecaps | AppleTV
CAMPEONATO BAIANO
- 17h | Bahia x Vitória | TVE Bahia, TV Brasil, TV Vitória e TV Bahêa
CAMPEONATO PARAIBANO
- 17h | Botafogo-PB x Serra Branca | Canal GOAT
CAMPEONATO PIAUIENSE
- 17h | Atlético-PI x Altos | TV Cidade Verde
CAMPEONATO URUGUAIO
- 17h | Progreso x Albion | Disney+
- 20h30 | Peñarol x Danubio | Disney+
TAÇA RIO
- 18h | Botafogo x Bangu | Premiere
TAÇA ACESC
- 18h | Criciúma x Camboriú | SportyNet e N Sports
TROFÉU INCONFIDÊNCIA
- 18h30 | North x URT | SportyNet
LIBERTADORES SUB-20
- 19h | Independiente Medellín Sub-20 x Bolívar Sub-20 | N Sports
- 21h | Flamengo Sub-20 x Estudiantes de Mérida Sub-20 | Canal GOAT, Xsports e N Sports
AMISTOSO INTERNACIONAL FEMININO
- 20h | México (F) x Brasil (F) | ge tv e Sportv
CAMPEONATO MEXICANO
- 20h | Cruz Azul x San Luis | SportyNet
- 22h | Atlas x Chivas Guadalajara | SportyNet
