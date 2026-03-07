Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 7 de março de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Astro norueguês está fora do Mundial por conta de lesão.
Foto: DARREN STAPLES / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (7)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 0h55 | Fagiano Okayama x Kyoto Sanga | Canal GOAT
  • 4h | Kashima Antlers x Tokyo Verdy | Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 9h | Darmstadt x Holstein Kiel | OneFootball
  • 9h | Nuremberg x Fortuna Dusseldorf | OneFootball
  • 9h | Paderborn x Eintracht Braunschweig | OneFootball
  • 16h30 | Bochum x Kaiserslautern | OneFootball

COPA DA INGLATERRA

  • 9h15 | Mansfield Town x Arsenal | ESPN e Disney+
  • 14h45 | Wrexham x Chelsea | ESPN e Disney+
  • 17h | Newcastle x Manchester City | ESPN e Disney+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS FEMININAS (COPA DO MUNDO)

  • 9h30 | Inglaterra (F) x Islândia (F) | ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 | Holanda (F) x Irlanda (F) | N Sports

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 9h30 | Blackburn Rovers x Portsmouth | Xsports
  • 12h | Derby County x Sheffield Wednesday | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 10h | Osasuna x Mallorca | Disney+
  • 12h15 | Levante x Girona | Disney+
  • 14h30 | Atlético de Madrid x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+
  • 17h | Athletic Bilbao x Barcelona | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 10h | Le Mans x Annecy | SportyNet

CAMPEONATO ITALIANO

  • 11h | Cagliari x Como | ESPN 3 e Disney+
  • 14h | Atalanta x Udinese | Disney+
  • 16h45 | Juventus x Pisa | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 11h | Avellino x Calcio Padova | OneFootball
  • 11h | SudTirol x Virtus Entella | OneFootball
  • 13h15 | Venezia x Reggiana | SportyNet
  • 15h30 | Modena x Cesena | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 11h30 | Heidenheim x Hoffenheim | OneFootball
  • 11h30 | Freiburg x Bayer Leverkusen | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
  • 11h30 | Mainz x Stuttgart | OneFootball
  • 11h30 | RB Leipzig x Augsburg | Canal GOAT, Sportv e OneFootball
  • 11h30 | Wolfsburg x Hamburgo | OneFootball
  • 14h30 | Colônia x Borussia Dortmund | Canal GOAT, CazéTV, Xsports e OneFootball

CAMPEONATO ESLOVACO

  • 11h30 | Michalovce x Slovan Bratislava | TV Green
  • 14h | Zilina x Spartak Trnava | TV Green

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 12h30 | Groningen x Ajax | ESPN 4 e Disney+
  • 16h | PSV x AZ Alkmaar | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 12h30 | Alverca x AVS | Disney+
  • 12h30 | Moreirense x Nacional | Disney+
  • 15h | Braga x Sporting | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h30 | Estoril x Casa Pia | Xsports e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 13h | Nantes x Angers | CazéTV
  • 15h | Auxerre x Strasbourg | CazéTV
  • 17h05 | Toulouse x Olympique de Marseille | CazéTV

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Besiktas x Galatasaray | Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 16h | Al Nassr x Neom | Canal GOAT e Sportv
  • 16h | Al Ettifaq x Al Shabab | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO PARANAENSE

  • 16h | Operário-PR x Londrina | Canal GOAT e RIC Record

CAMPEONATO GOIANO

  • 16h | Atlético-GO x Goiás | Canal GOAT e TV Brasil Central

CAMPEONATO ALAGOANO

  • 16h | ASA x CRB | TV Pajuçara, NN Play e SportyNet

CAMPEONATO SERGIPANO

  • 16h | Confiança x Sergipe | TV Atalaia

CAMPEONATO CAPIXABA

  • 16h | Vilavelhense x Serra | TVE ES e TV Vitória ES

CAMPEONATO GAÚCHO

  • 16h | Monsoon x Guarany-RS | GZH
  • 16h | Avenida x Inter de Santa Maria | GZH

MLS

  • 16h30 | New York City x Orlando City | AppleTV
  • 18h30 | DC United x Inter Miami | AppleTV
  • 21h30 | Atlanta United x Real Salt Lake | AppleTV
  • 21h30 | Charlotte x Austin | AppleTV
  • 21h30 | Columbus Crew x Chicago Fire | AppleTV
  • 21h30 | Philadelphia Union x San Jose Earthquakes | AppleTV
  • 22h30 | Nashville x Minnesota United | AppleTV
  • 22h30 | Sporting Kansas City x San Diego | AppleTV
  • 22h30 | St. Louis City x Seattle Sounders | AppleTV
  • 23h30 | Colorado Rapids x LA Galaxy | AppleTV
  • 0h30 | Los Angeles FC x Dallas | AppleTV
  • 0h30 | Portland Timbers x Vancouver Whitecaps | AppleTV

CAMPEONATO BAIANO

  • 17h | Bahia x Vitória | TVE Bahia, TV Brasil, TV Vitória e TV Bahêa

CAMPEONATO PARAIBANO

  • 17h | Botafogo-PB x Serra Branca | Canal GOAT

CAMPEONATO PIAUIENSE

  • 17h | Atlético-PI x Altos | TV Cidade Verde

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 17h | Progreso x Albion | Disney+
  • 20h30 | Peñarol x Danubio | Disney+

TAÇA RIO

  • 18h | Botafogo x Bangu | Premiere

TAÇA ACESC

  • 18h | Criciúma x Camboriú | SportyNet e N Sports

TROFÉU INCONFIDÊNCIA

  • 18h30 | North x URT | SportyNet

LIBERTADORES SUB-20

  • 19h | Independiente Medellín Sub-20 x Bolívar Sub-20 | N Sports
  • 21h | Flamengo Sub-20 x Estudiantes de Mérida Sub-20 | Canal GOAT, Xsports e N Sports

AMISTOSO INTERNACIONAL FEMININO

  • 20h | México (F) x Brasil (F) | ge tv e Sportv

CAMPEONATO MEXICANO

  • 20h | Cruz Azul x San Luis | SportyNet
  • 22h | Atlas x Chivas Guadalajara | SportyNet
