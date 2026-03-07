Ceará x Fortaleza: Quem tem a hegemonia em títulos década a década no Campeonato Cearense?
Em 12 décadas de campeonato cearense, Ceará e Fortaleza, foram hegemônicos em todas as décadas
Já foram disputadas 111 edições na história do Campeonato Cearense, disputado desde 1915. E Ceará e Fortaleza conquistaram juntos 93 edições, com 47 títulos para o Vovô e 46 para o Fortaleza, disputando neste domingo mais uma decisão de Estadual.
E em 12 décadas de Campeonato Cearense, quem liderou a cada 10 anos, década a década?
Como não poderia deixar de ser, o equilíbrio prevalece. O Ceará conquistou mais títulos em 5 décadas, o Fortaleza também em 5 e, ambos empatando em duas décadas.
São duas décadas completas, e até então duas incompletas, a primeira e esta última.
Veja quem conquistou mais títulos a cada década:
Década de 1900 - Ceará (5 títulos)
1915 - Ceará
1916 - Ceará
1917 - Ceará
1918 - Ceará
1919 - Ceará
Década de 1920 - Fortaleza (7 títulos)
1920 - Fortaleza
1921 - Fortaleza
1922 - Ceará
1923 - Fortaleza
1924 - Fortaleza
1925 - Ceará
1926 - Fortaleza
1927 - Fortaleza
1928 - Fortaleza
1929 - Maguari
Década de 1930 - Fortaleza (4 títulos)
1930 - Orion
1931 - Ceará
1932 - Ceará
1933 - Fortaleza
1934 - Fortaleza
1935 - América
1936 - Maguari
1937 - Fortaleza
1938 - Fortaleza
1939 - Ceará
Década de 1940 - Ceará e Fortaleza (3 títulos)
1940 - Tramways
1941 - Ceará
1942 - Ceará
1943 - Maguari
1944 - Maguari
1945 - Ferroviário
1946 - Fortaleza
1947 - Fortaleza
1948 - Ceará
1949 - Fortaleza
Década de 1950 - Ceará e Fortaleza (3 títulos)
1950 - Ferroviário
1951 - Ceará
1952 - Ferroviário
1953 - Fortaleza
1954 - Fortaleza
1955 - Calouros do Ar
1956 - Gentilândia
1957 - Ceará
1958 - Ceará
1959 - Fortaleza
Década de 1960 - Fortaleza (5 títulos)
1960 - Fortaleza
1961 - Ceará
1962 - Ceará
1963 - Ceará
1964 - Fortaleza
1965 - Fortaleza
1966 - América
1967 - Fortaleza
1968 - Ferroviário
1969 - Fortaleza
Década de 1970 - Ceará (6 títulos)
1970 - Ferroviário
1971 - Ceará
1972 - Ceará
1973 - Fortaleza
1974 - Fortaleza
1975 - Ceará
1976 - Ceará
1977 - Ceará
1978 - Ceará
1979 - Ferroviário
Década de 1980 - Ceará (5 títulos)
1980 - Ceará
1981 - Ceará
1982 - Fortaleza
1983 - Fortaleza
1984 - Ceará
1985 - Fortaleza
1986 - Ceará
1987 - Fortaleza
1988 - Ferroviário
1989 - Ceará
Década de 1990 - Ceará (8 títulos)
1990 - Ceará
1991 - Ceará
1992 - Fortaleza, Ceará, Tiradentes e Icasa*
1993 - Ceará
1994 - Ferroviário
1995 - Ferroviário
1996 - Ceará
1997 - Ceará
1998 - Ceará
1999 - Ceará
*Título dividido após o Fortaleza perder pontos por escalação irregular de Fernando e paralizar o campeonato entrando na justiça comum. Sem datas para um quadrangular, a Federação Cearense de Futebol proclamou quatro campeões.
Década de 2000 - Fortaleza (8 títulos)
2000 - Fortaleza
2001 - Fortaleza
2002 - Ceará
2003 - Fortaleza
2004 - Fortaleza*
2005 - Fortaleza
2006 - Ceará
2007 - Fortaleza
2008 - Fortaleza
2009 - Fortaleza
*Em 2004, o Fortaleza ganhou o 1.º turno, e o Ceará ganhou o segundo. Não houve a partida final por causa de um Liminar suspendendo os jogos finais do campeonato estadual/2004 e por uma decisão do STJD, o Fortaleza foi consagrado campeão.
Década de 2010 - Ceará (6 títulos)
2010 - Fortaleza
2011 - Ceará
2012 - Ceará
2013 - Ceará
2014 - Ceará
2015 - Fortaleza
2016 - Fortaleza
2017 - Ceará
2018 - Ceará
2019 - Fortaleza
Década de 2020 - Fortaleza (4 títulos)
2020 - Fortaleza
2021 - Fortaleza
2022 - Fortaleza
2023 - Fortaleza
2024 - Ceará
2025 - Ceará