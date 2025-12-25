Inmet emite alerta laranja de perigo por altas temperaturas; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo de altas temperaturas para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil durante o período natalino, que também coincide com o início do verão no Hemisfério Sul.

De acordo com a avaliação técnica do Instituto, as temperaturas podem aumentar até níveis considerados perigosos, com potencial de impactos à saúde e à rotina da população.

Onde o calor deve ser mais intenso

Segundo a previsão divulgada pelo Inmet, diversas áreas do País devem registrar, até esta sexta-feira (26), temperaturas acima da média histórica para esta época do ano, com picos que podem ficar até 5 °C acima do normal.

Na Região Sudeste, estados como São Paulo e Rio de Janeiro devem enfrentar dias com calor persistente e índices de umidade variando entre 30% e 45%, caracterizando um período mais seco.

No Centro-Oeste, áreas do Mato Grosso do Sul e Goiás, e no Sul, regiões do Paraná e Santa Catarina, também estão em atenção devido às altas temperaturas previstas para o período.

Previsão do tempo no Brasil

Nacionalmente, a previsão é de tempo firme, calor intenso e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte do País, cenário típico do início do verão, que começou oficialmente no domingo (21).

De acordo com o Inmet, embora o Nordeste deva ter uma semana mais seca, algumas áreas do interior da Bahia, Maranhão e Piauí poderão registrar pancadas isoladas de chuva.

No interior da maioria dos estados nordestinos, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%, exigindo atenção para o tempo seco.

Norte e Sul do País

Os maiores acumulados de chuva estão previstos para a região Sul e para a faixa Centro-Norte do País, que abrange o sul do Amazonas, o norte do Mato Grosso e o oeste do Pará. Nessas áreas, os volumes podem ultrapassar os 150 milímetros ao longo da semana.

Legenda: Alerta (laranja) de calor abrange diversas regiões do País. Foto: Reprodução/Inmet

No caso do Sul, há chuvas persistentes previstas, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e uma área de Santa Catarina.

Esse cenário está associado ao transporte contínuo de umidade proveniente da Amazônia em direção ao Sul do País, aliado à formação recorrente de Áreas de Baixa Pressão a oeste da região.

Essa configuração mantém a atmosfera instável e favorece a persistência das chuvas, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.

Orientações para a população

Diante do alerta laranja, meteorologistas recomendam medidas para reduzir os efeitos do calor excessivo: