Inmet emite alerta laranja de perigo por altas temperaturas; veja onde

O calor previsto pode ser perigoso à saúde e à rotina da população.

País
Placa de led com a temperatura de 40 graus. Em primeiro plano, embaçado, uma pessoa passa pela rua.
Legenda: Onda de calor pode elevar a temperatura em até 5°C em algumas regiões.
Foto: Tânia Rego/Agência Brasil.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo de altas temperaturas para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil durante o período natalino, que também coincide com o início do verão no Hemisfério Sul. 

De acordo com a avaliação técnica do Instituto, as temperaturas podem aumentar até níveis considerados perigosos, com potencial de impactos à saúde e à rotina da população.

Onde o calor deve ser mais intenso

Segundo a previsão divulgada pelo Inmet, diversas áreas do País devem registrar, até esta sexta-feira (26), temperaturas acima da média histórica para esta época do ano, com picos que podem ficar até 5 °C acima do normal.

Na Região Sudeste, estados como São Paulo e Rio de Janeiro devem enfrentar dias com calor persistente e índices de umidade variando entre 30% e 45%, caracterizando um período mais seco.

No Centro-Oeste, áreas do Mato Grosso do Sul e Goiás, e no Sul, regiões do Paraná e Santa Catarina, também estão em atenção devido às altas temperaturas previstas para o período.

Previsão do tempo no Brasil

Nacionalmente, a previsão é de tempo firme, calor intenso e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte do País, cenário típico do início do verão, que começou oficialmente no domingo (21).

De acordo com o Inmet, embora o Nordeste deva ter uma semana mais seca, algumas áreas do interior da Bahia, Maranhão e Piauí poderão registrar pancadas isoladas de chuva. 

No interior da maioria dos estados nordestinos, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%, exigindo atenção para o tempo seco.

Norte e Sul do País

Os maiores acumulados de chuva estão previstos para a região Sul e para a faixa Centro-Norte do País, que abrange o sul do Amazonas, o norte do Mato Grosso e o oeste do Pará. Nessas áreas, os volumes podem ultrapassar os 150 milímetros ao longo da semana. 

Mapa da América do Sul com destaque para o Brasil, mostrando áreas de risco meteorológico segundo o INMET. A legenda indica três níveis: Perigo Potencial (amarelo), Perigo (laranja) e Grande Perigo (vermelho). A maior parte do Brasil aparece em amarelo, cobrindo regiões Norte, Centro-Oeste e parte do Sudeste. Há áreas em laranja principalmente no Sudeste e Sul, incluindo regiões próximas a São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Ícones de alerta meteorológico estão distribuídos em algumas áreas. No canto superior direito, há a opção “Hoje” e “Futuro”, com “Futuro” selecionado, além do logotipo do INMET.
Legenda: Alerta (laranja) de calor abrange diversas regiões do País.
Foto: Reprodução/Inmet

No caso do Sul, há chuvas persistentes previstas, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e uma área de Santa Catarina. 

Esse cenário está associado ao transporte contínuo de umidade proveniente da Amazônia em direção ao Sul do País, aliado à formação recorrente de Áreas de Baixa Pressão a oeste da região. 

Essa configuração mantém a atmosfera instável e favorece a persistência das chuvas, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.

Orientações para a população

Diante do alerta laranja, meteorologistas recomendam medidas para reduzir os efeitos do calor excessivo:

  • Manter ingestão regular de líquidos para evitar desidratação;
  • Evitar exposição solar direta nos horários de pico (entre 10h e 16h);
  • Procurar abrigo em locais ventilados ou com ar-condicionado sempre que possível;
  • Atenção especial a grupos de risco, como crianças, idosos e pessoas com problemas cardiovasculares ou respiratórios.
