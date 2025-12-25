Inmet emite alerta laranja de perigo por altas temperaturas; veja onde
O calor previsto pode ser perigoso à saúde e à rotina da população.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo de altas temperaturas para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil durante o período natalino, que também coincide com o início do verão no Hemisfério Sul.
De acordo com a avaliação técnica do Instituto, as temperaturas podem aumentar até níveis considerados perigosos, com potencial de impactos à saúde e à rotina da população.
Onde o calor deve ser mais intenso
Segundo a previsão divulgada pelo Inmet, diversas áreas do País devem registrar, até esta sexta-feira (26), temperaturas acima da média histórica para esta época do ano, com picos que podem ficar até 5 °C acima do normal.
Na Região Sudeste, estados como São Paulo e Rio de Janeiro devem enfrentar dias com calor persistente e índices de umidade variando entre 30% e 45%, caracterizando um período mais seco.
No Centro-Oeste, áreas do Mato Grosso do Sul e Goiás, e no Sul, regiões do Paraná e Santa Catarina, também estão em atenção devido às altas temperaturas previstas para o período.
Previsão do tempo no Brasil
Nacionalmente, a previsão é de tempo firme, calor intenso e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte do País, cenário típico do início do verão, que começou oficialmente no domingo (21).
Veja também
De acordo com o Inmet, embora o Nordeste deva ter uma semana mais seca, algumas áreas do interior da Bahia, Maranhão e Piauí poderão registrar pancadas isoladas de chuva.
No interior da maioria dos estados nordestinos, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%, exigindo atenção para o tempo seco.
Norte e Sul do País
Os maiores acumulados de chuva estão previstos para a região Sul e para a faixa Centro-Norte do País, que abrange o sul do Amazonas, o norte do Mato Grosso e o oeste do Pará. Nessas áreas, os volumes podem ultrapassar os 150 milímetros ao longo da semana.
No caso do Sul, há chuvas persistentes previstas, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e uma área de Santa Catarina.
Esse cenário está associado ao transporte contínuo de umidade proveniente da Amazônia em direção ao Sul do País, aliado à formação recorrente de Áreas de Baixa Pressão a oeste da região.
Essa configuração mantém a atmosfera instável e favorece a persistência das chuvas, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.
Orientações para a população
Diante do alerta laranja, meteorologistas recomendam medidas para reduzir os efeitos do calor excessivo:
- Manter ingestão regular de líquidos para evitar desidratação;
- Evitar exposição solar direta nos horários de pico (entre 10h e 16h);
- Procurar abrigo em locais ventilados ou com ar-condicionado sempre que possível;
- Atenção especial a grupos de risco, como crianças, idosos e pessoas com problemas cardiovasculares ou respiratórios.