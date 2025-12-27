Diário do Nordeste
Incêndio é registrado em Colégio Marista de Santa Maria (RS)

A escola é uma das mais antigas da cidade e ficava a 600 metros da antiga Boate Kiss.

Redação producaodiario@svm.com.br
País
Estrutura grande de várias janelas pegando fogo, com céu noturno ao fundo.
Legenda: As equipes de socorro e segurança afirmaram que não houve feridos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Na noite de sexta-feira (26), o Colégio Marista foi atingido por um incêndio na cidade de Santa Maria, no Interior do Rio Grande do Sul. A instituição centenária estava vazia no momento do ocorrido devido ao período de férias.

De acordo com as equipe de socorro e segurança, não houve feridos. A informação foi reiterada pela Prefeitura e, também, através da nota oficial divulgada pela escola.

Os bombeiros foram acionados para atender à ocorrência por volta das 19h30, e as chamas foram controladas cerca de três horas depois.

Os moradores do entorno precisaram deixar suas casas no momento do incêndio por conta da intensa fumaça.

Neste sábado (27), autoridades do Instituto Geral de Perícias (IGP), da Polícia Civil e da Brigada Militar foram ao local para realizar a vistoria. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

Em nota, a Prefeitura disse que "reforça sua solidariedade aos irmãos maristas e à comunidade escolar. Seguimos à disposição para apoiar no que for necessário e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos", disse.

A instituição é do grupo Marista e se configura como uma das mais antigas redes de ensino do município, com mais de 120 anos de fundação. Ela está localizada a cerca de 600 metros da antiga casa noturna Boate Kiss, que sofreu um incêndio criminoso em 2013 e deixou 242 mortos.

