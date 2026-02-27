Cordão humano salva homem arrastado por enxurrada durante enchente em Paraty (RJ)

Um homem foi salvo por moradores após ser arrastado pela correnteza durante a enchente que atingiu Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na tarde dessa quinta-feira (26).

Um vídeo gravado no bairro Condado mostra o momento em que ele é puxado por um cordão humano enquanto a água avança com força pela via.

Diferentes imagens dos resgates foram feitas por moradores do local. Uma das vítimas da enxurrada (foto acima) foi salva por pessoas que se uniram para retirá-la da correnteza. Até a publicação desta reportagem, o homem não havia sido identificado.

Ao G1, a Prefeitura informou que o bairro Condado registrou acumulado de 226 milímetros de chuva em 24 horas. Cerca de 40 pessoas foram acolhidas em abrigos montados pelo Município.

As áreas mais afetadas pelo temporal incluem os bairros Condado, Campinho, Patrimônio, Vila Dom Pedro, Parque da Mangueira, Chácara, Patitiba, Morro do Jacú, Pantanal, Ilha das Cobras, Caborê, Jabaquara, Várzea do Corumbê, Trindade, Corisco, Canto Verde, Canto Azul, Novo Horizonte e Paraty Mirim. Também houve registros de ocorrências em trechos da Rodovia BR-101 e da Rodovia RJ-165, conhecida como Paraty-Cunha.

Segundo o Município, todas as regiões da Cidade tiveram chamados relacionados ao temporal. Não há atualização sobre o estado de saúde do homem resgatado.