Ex-vereadora é morta no RS; suspeito é ex-marido, também encontrado morto

A ex-vereadora de Nova Prata (RS) e atual diretora administrativa da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do município, Roseli Vanda Pires Albuquerque, foi assassinada no próprio apartamento, no centro da cidade, na madrugada deste sábado (21). As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime é o ex-marido de Roseli, Ari Albuquerque, que também foi encontrado morto no local.

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Nova Prata, investiga o caso como feminicídio. Ela deixa um filho de 26 anos.

De acordo com as informações apuradas, o casal estava se separando e não havia registros recentes de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) entre eles. Além disso, Ari Albuquerque não residia mais no apartamento, mas ainda tinha a chave do imóvel.

Mãe da vítima recebeu mensagem da filha antes do crime

Conforme exposto pela polícia, o crime ocorreu por volta das 3h30min.

A mãe de Roseli relata ter recebido uma mensagem da filha momentos antes do ocorrido. Logo após, a Brigada Militar foi acionada.

Ao chegarem ao apartamento da ex-vereadora, as equipes encontraram duas pessoas sem vida e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, confirmando as mortes.

O local foi isolado para a realização da perícia.