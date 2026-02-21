Anitta confirma fim do namoro com Ian Bortolanza

O Carnaval de Anitta está chegando ao fim, e, com ele, também o relacionamento com o empresário Ian Bortolanza. A cantora confirmou o término ao colunista Lucas Pasin e colocou um ponto final nos rumores que já circulavam desde o início da folia.

Em conversa, a artista refletiu sobre os desafios de manter uma relação sob os holofotes. “É babado ser pessoa pública, né? Porque coisas que acontecem, normalmente, em qualquer relacionamento… Quando você é uma pessoa pública, vira uma coisa que você tem que ir falando. O que eu posso falar sobre isso? Acho que comemorei cedo demais esse negócio de conseguir conciliar namoro com trabalho”, disse.

Segundo Anitta, o início do romance coincidiu com um período de agenda mais tranquila, o que facilitou a convivência. No entanto, com a retomada intensa dos compromissos profissionais a partir de janeiro, a dinâmica mudou.

“Tive um ano muito tranquilo, em que eu trabalhei muito pouco, quase nada. Então, foi muito fácil viver todas nuances e uma relação nessa tranquilidade. Quando eu comecei a trabalhar muito em janeiro, aí o bicho pegou um pouco mais. A gente custou para se adaptar”, contou.

A decisão, de acordo com a cantora, foi tomada em comum acordo, priorizando o momento profissional de ambos. Apesar do término, ela fez questão de elogiar o ex-companheiro.

“A gente decidiu dar um tempinho para botar a mão na massa, trabalhar. Não sei, estamos aí. O trabalho vai dar uma melhorada agora. Acho que o ritmo de Carnaval é bem intenso, eu trabalho muito. Nem tudo está perdido. Ele é uma pessoa magnífica, maravilhosa. Não tenho nem palavras, nada de ruim para falar do Ian. É uma pessoa incrível”, afirmou.

Anitta também deixou em aberto a possibilidade de uma reconciliação após o encerramento da maratona carnavalesca. “Não sei… Vai que o Carnaval acaba e a gente conversa, volta, resolve. Encontra uma equação para eu trabalhar. E eu não comemoro tão cedo assim”, finalizou.

O casal assumiu publicamente o relacionamento durante o Carnaval de 2025, no Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí. O romance havia começado meses antes, de forma discreta. Neste ano, a ausência de aparições juntos durante os eventos já havia levantado suspeitas, agora confirmadas pela própria cantora.