Médica morre baleada após perseguição policial no Rio de Janeiro

Uma médica foi morta após ser baleada durante uma abordagem policial em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (15). Conforme o g1, a suspeita é que o carro da vítima tenha sido confundido com o de criminosos.

A mulher foi identificada como Andrea Marins Dias, de 61 anos. Segundo relato de moradores, ela tinha ido visitar os pais e tinha acabado de deixar o imóvel, quando foi atingida.

Imagens divulgadas pela TV Globo mostram o momento em que policiais do 9º BPM abordam o veículo da médica e chegam a bater com fuzil na porta da motorista. Andrea, no entanto, já estava sem vida dentro do carro.

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O que diz a polícia

A Polícia Militar informou ter recebido a denúncia de que criminosos estariam utilizando um veículo T-Cross branco, o mesmo usado pela médica, para cometer assaltos na região.

Segundo a corporação, os agentes buscavam os suspeitos do crime e, quando localizaram em Cascadura um carro com as características descritas na denúncia. Próximo ao veículo também estavam um Jeep e uma motocicleta.

De acordo com a PM, os policiais deram ordem para que os suspeitos se apresentassem, mas os veículos deixaram o local, dando início a uma perseguição. Ao passarem pela Rua Palatinado, houve troca de tiros entre policiais e criminosos, ainda conforme a PM.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte da mulher, e afirmou ter sido instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias da ocorrência. Segundo a pasta, os policias que participaram da abordagem usavam câmeras corporais e os aparelhos estão à disposição das investigações da Polícia Civil.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).