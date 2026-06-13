O que é o patch dourado na camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?
Brasil estreia contra o Marrocos e tem novo patch na Amarelinha
A Seleção Brasileira divulgou imagens do uniforme que utilizará na sua estreia na Copa do Mundo 2026, neste sábado (13), contra Marrocos. Um detalhe chamou atenção.
Trata-se de um patch (espécie de adesivo especial, colado na camisa) dourado, na manga do uniforme. Trata-se de um adereço exclusivo para campeões mundiais.
De acordo com o ge, apenas as seleções que já conquistaram título de Copa do Mundo podem utilizar o patch dourado. O Brasil é pentacampeão, com cinco conquistas.
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026.