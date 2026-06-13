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O que é o patch dourado na camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Brasil estreia contra o Marrocos e tem novo patch na Amarelinha

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:08)
Jogada
Legenda: Patch dourado na camisa da Seleção Brasileira
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira divulgou imagens do uniforme que utilizará na sua estreia na Copa do Mundo 2026, neste sábado (13), contra Marrocos. Um detalhe chamou atenção.

Trata-se de um patch (espécie de adesivo especial, colado na camisa) dourado, na manga do uniforme. Trata-se de um adereço exclusivo para campeões mundiais.

Patch dourado na camisa da Seleção Brasileira
Legenda: Patch dourado na camisa da Seleção Brasileira
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

De acordo com o ge, apenas as seleções que já conquistaram título de Copa do Mundo podem utilizar o patch dourado. O Brasil é pentacampeão, com cinco conquistas.

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026.

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