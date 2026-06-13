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O Brasil ganha ou não na estreia da Copa do Mundo? Especialistas do Jogada dão seus palpites

Seleção Brasileira estreia neste sábado (13), contra Marrocos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo 2026 neste sábado
Foto: Nelson Terme/ CBF

Finalmente chegou o dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. No 3º dia de Copa, a Seleção Brasileira entra em campo em seu jogo mais difícil na fase de Grupos, contra Marrocos.

O jogo será às 19 horas no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O Brasil ganha ou não na estreia? Especialistas do Jogada dão seus palpites:

A equipe do Jogada deu seus palpites para a estreia do Brasil na Copa do Mundo
Legenda: A equipe do Jogada deu seus palpites para a estreia do Brasil na Copa do Mundo
Foto: Arte Jogada

 

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