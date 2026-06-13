O Brasil ganha ou não na estreia da Copa do Mundo? Especialistas do Jogada dão seus palpites

Finalmente chegou o dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. No 3º dia de Copa, a Seleção Brasileira entra em campo em seu jogo mais difícil na fase de Grupos, contra Marrocos.

O jogo será às 19 horas no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O Brasil ganha ou não na estreia? Especialistas do Jogada dão seus palpites: