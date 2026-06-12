PF rejeita nova proposta de delação de Daniel Vorcaro

A Polícia Federal (PF) negou, nesta quinta-feira (11), mais uma proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. A Procuradoria-Geral da República (PGR), no entanto, ainda analisa a proposta de colaboração do banqueiro.

Esta é a segunda proposta rejeitada pela corporação após Vorcaro ser preso no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes no sistema financeiro do país. A decisão da PF já foi comunicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator das investigações.

As razões pelas quais o acordo foi rejeitado estão em sigilo e não foram divulgadas pela corporação.

Ao rejeitar a proposta pela primeira vez, no mês passado, os investigadores da PF concluíram que o banqueiro não apresentou novidades em relação ao material que já foi apreendido e não assumiu que cometeu crimes.

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Prisão de Vorcaro

Vorcaro tenta fechar um acordo de delação desde quando voltou a ser preso, no dia 4 de março, quando foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).