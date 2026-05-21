PF rejeita proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro

A Polícia Federal rejeitou, nessa quarta-feira (20), o proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, preso desde março deste ano por fraudes financeiras relacionadas ao banco Master.

Segundo o g1, a decisão foi comunicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master.

O acordo de delação estava sendo negociado com a PF e com a Procuradoria-Geral da República (PGR), que pode seguir a análise da proposta individualmente.

O motivo da rejeição seria o fato de o material apresentado pela defesa pouco acrescentar ao material já apurado pela PF.

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Fraudes financeiras

O ex-banqueiro está preso em Brasília acusado de liderar um esquema bilionário de fraudes financeiras que contava com uso de inteligência artificial, falsificação de documentos públicos e participação de policiais e bicheiros.

Segundo a PF, Daniel Vorcaro utilizava uma organização criminosa estruturada, dividida entre um núcleo de hackers e outro de capangas, para fazer ataques cibernéticos, monitoramento ilegal e intimidações armadas contra adversários.