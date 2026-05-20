Susi, Banco Imobiliário e Fofolete: relembre brinquedos clássicos da Estrela
Fabricante de brinquedos entrou com pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (20).
Com quase 90 anos de história, a fabricante de brinquedos Estrela é responsável por produtos que marcaram a infância de gerações de brasileiros.
A empresa entrou com pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (20) citando “contexto de pressões econômicas e setoriais relevantes” e a mudanças no comportamento dos consumidores em meio a opções digitais.
Entre bonecas icônicas e jogos de tabuleiro célebres, relembre alguns dos brinquedos clássicos da Estrela.
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Banco Imobiliário
Lançado em 1944, o jogo de tabuleiro é uma versão brasileira do jogo Monopoly e se baseia na compra e venda de propriedades, referenciando bairros e ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
O objetivo é ter mais propriedades compradas ou evitar a falência. As versões atuais do jogo incluem o Banco Imobiliário Júnior, Banco Imobiliário Retrô e Super Banco Imobiliário.
Detetive
No jogo, o objetivo é descobrir qual suspeito é responsável pelo assassinato do rico industrial Dr. Pessoa. É preciso investigar quem cometeu o crime, onde e com qual arma.
No site da Estrela, estão disponíveis três opções do jogo: Detetive Retrô, Detetive Júnior e Detetive com Aplicativo.
Fofolete
Clássico dos anos 1980 e 1990, a Fofolete tem como diferenciais o tamanho e o fato delas serem vendidas em caixinhas semelhantes às de fósforos.
Cada Fofolete mede 9 cm e há seis opções de cores diferentes da boneca disponíveis no site.
Susi
Lançada em 1966, a boneca Susi surgiu para competir com a Barbie, da fábrica estrangeira Mattel — que, depois, chegou a ter contrato com a Estrela para a produção e venda da boneca no Brasil.
Segundo dados da Estrela, mais de 20 milhões de bonecas Susi foram fabricadas até 1985. O brinquedo se destaca por conta do aspecto de moda e, também, por ter versões temáticas, incluindo da personagem Mary Poppins e da cantora Wanderléia.
Atualmente no site, estão disponíveis quatro tipos de "Susi Clássica": Semana da Moda, Nos Embalos do Rock, Era do Disco e No Balanço da Pista.
Pula Macaco
Jogo de ação da Estrela que fez sucesso nos anos 1980 e 1990, o Pula Macaco consiste em conseguir acertar o maior número de macaquinhos na árvore.
Para isso, os jogadores devem lançar os macaquinhos em um trampolim para que eles se encaixem na árvore, que fica no centro da mesa.
A marca destaca o brinquedo como forma de desenvolvimento de coordenação motora e concentração.
Pogobol
Lançado no Brasil pela Estrela em 1987, o Pogobol se popularizou nos anos 1990. O brinquedo consiste em uma bola de borracha com um suporte de plástico, no qual basta apoiar os pés para começar a pular.
O brinquedo voltou a ser produzido e lançado pela marca em 2019. O Pogobol, destaca a Estrela, ajuda na coordenação motora e equilíbrio.
Entenda pedido de recuperação judicial da Estrela
A fabricante de brinquedos Estrela, de jogos como Banco Imobiliário e Jogo da Vida, entrou nesta quarta-feira (20) com pedido de recuperação judicial.
O documento cita “necessidade de reestruturação (...) em um contexto de pressões econômicas e setoriais relevantes” e foi protocolado na Comarca de Três Pontas (MG), incluindo oito empresas do Grupo Estrela.
Por que a Estrela pediu recuperação judicial?
Conforme comunicado divulgado aos acionistas e ao mercado, a decisão se deu por fatores como aumento do custo de capital, mudança no consumo por conta de alternativas digitais e impactos acumulados na estrutura financeira da fabricante e do grupo.
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O documento aponta, ainda, que o pedido busca a “reorganização estruturada do endividamento, preservando a continuidade das atividades empresariais, os empregos e a geração de valor” para clientes, fornecedores e também acionistas.
O comunicado de fato relevante da Estrela diz, finalmente, que a fabricante irá apresentar um Plano de Recuperação Judicial que será submetido à avaliação e aprovação dos credores.