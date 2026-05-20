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Susi, Banco Imobiliário e Fofolete: relembre brinquedos clássicos da Estrela

Fabricante de brinquedos entrou com pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (20).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:05)
Negócios
Duas bonecas negras ladeiam a caixa vintage do jogo de tabuleiro 'Banco Imobiliário' da marca Estrela sobre um fundo branco. À esquerda, uma boneca com cabelo crespo curto veste blusa vermelha e saia xadrez, enquanto à direita, um boneco bebê veste macacão e touca rosa com detalhes em azul brilhante.
Legenda: Boneca Susi, Banco Imobiliário e Fofolete estão entre os produtos clássicos da Estrela.
Foto: Reprodução.

Com quase 90 anos de história, a fabricante de brinquedos Estrela é responsável por produtos que marcaram a infância de gerações de brasileiros.

A empresa entrou com pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (20) citando “contexto de pressões econômicas e setoriais relevantes” e a mudanças no comportamento dos consumidores em meio a opções digitais.

Entre bonecas icônicas e jogos de tabuleiro célebres, relembre alguns dos brinquedos clássicos da Estrela.

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Banco Imobiliário

Lançado em 1944, o jogo de tabuleiro é uma versão brasileira do jogo Monopoly e se baseia na compra e venda de propriedades, referenciando bairros e ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

O objetivo é ter mais propriedades compradas ou evitar a falência. As versões atuais do jogo incluem o Banco Imobiliário Júnior, Banco Imobiliário Retrô e Super Banco Imobiliário.

Tabuleiro azul do jogo 'Banco Imobiliário' disposto diagonalmente, exibindo casas coloridas de propriedades nas bordas e o logotipo estilizado no centro cercado por prédios ilustrados. Ao redor do tabuleiro, estão espalhados componentes do jogo sobre o fundo branco, incluindo cartas de 'Sorte' e 'Revés', títulos de posse, dois dados brancos em primeiro plano e um leque de cédulas de dinheiro coloridas à direita.
Legenda: Banco Imobiliário é descrito pela Estrela como "uma ótima maneira das crianças aprenderem a controlar o próprio dinheiro e a agirem estrategicamente".
Foto: Divulgação.

Detetive

No jogo, o objetivo é descobrir qual suspeito é responsável pelo assassinato do rico industrial Dr. Pessoa. É preciso investigar quem cometeu o crime, onde e com qual arma.

No site da Estrela, estão disponíveis três opções do jogo: Detetive Retrô, Detetive Júnior e Detetive com Aplicativo. 

A caixa preta do jogo de tabuleiro 'Detetive' está posicionada na parte superior, exibindo o título em letras vermelhas sobre uma imagem com pistas de investigação espalhadas em uma mesa de madeira. Logo abaixo, o tabuleiro amarelado do jogo simula a planta de uma mansão com cômodos coloridos, cercado por cartas de suspeitos, armas e locais alinhadas na base, peões coloridos e um bloco de notas à esquerda.
Legenda: Jogo clássico de mistério se baseia em uma investigação de assassinato.
Foto: Divulgação.

Fofolete

Clássico dos anos 1980 e 1990, a Fofolete tem como diferenciais o tamanho e o fato delas serem vendidas em caixinhas semelhantes às de fósforos.

Cada Fofolete mede 9 cm e há seis opções de cores diferentes da boneca disponíveis no site.

Uma pequena boneca Fofolete de pele clara e olhos castanhos está sentada dentro de sua caixinha branca aberta, vestindo um macacão e gorro rosa-escuro com punhos roxos e um laço de fita azul-clara no peito. A tampa da caixa, em tom de rosa vibrante com estampa de corações, exibe a marca Estrela e o nome Fofolete em letras azuis e brancas, além de ilustrações de outras bonecas da coleção.
Legenda: Bonecas Fofoletes vêm nas cores rosa (foto), roxo, amarelo, laranja, verde e vermelho.
Foto: Divulgação.

Susi

Lançada em 1966, a boneca Susi surgiu para competir com a Barbie, da fábrica estrangeira Mattel — que, depois, chegou a ter contrato com a Estrela para a produção e venda da boneca no Brasil.

Segundo dados da Estrela, mais de 20 milhões de bonecas Susi foram fabricadas até 1985. O brinquedo se destaca por conta do aspecto de moda e, também, por ter versões temáticas, incluindo da personagem Mary Poppins e da cantora Wanderléia.

Atualmente no site, estão disponíveis quatro tipos de "Susi Clássica": Semana da Moda, Nos Embalos do Rock, Era do Disco e No Balanço da Pista.

A boneca Susi negra de cabelos crespos curtos é mostrada em duas versões sobre fundo branco: fora da embalagem à esquerda e dentro de sua caixa original à direita. Ela veste uma blusa vermelha de gola alta, saia rodada xadrez colorida com cinto largo preto e botas pretas de cano alto, enquanto a embalagem exibe tons de azul e rosa com o título 'No Balanço da Pista' na base.
Legenda: Quatro tipos de "Susi Clássica" estão disponíveis no site da Estrela, incluindo a Susi No Balanço da Pista.
Foto: Divulgação.

Pula Macaco

Jogo de ação da Estrela que fez sucesso nos anos 1980 e 1990, o Pula Macaco consiste em conseguir acertar o maior número de macaquinhos na árvore. 

Para isso, os jogadores devem lançar os macaquinhos em um trampolim para que eles se encaixem na árvore, que fica no centro da mesa.

A marca destaca o brinquedo como forma de desenvolvimento de coordenação motora e concentração.

A caixa do jogo infantil 'Pula Macaco' da Estrela está posicionada à esquerda, mostrando a ilustração de uma grande árvore cheia de macaquinhos pendurados. À direita, o brinquedo físico está montado com sua árvore de tronco marrom e galhos verdes circulares onde vários macacos coloridos estão pendurados, acompanhado por lançadores plásticos e pequenas bananas de papelcartão espalhadas na base.
Legenda: Pula Macaco foi febre nos anos 1980 e 1990.
Foto: Divulgação.

Pogobol

Lançado no Brasil pela Estrela em 1987, o Pogobol se popularizou nos anos 1990. O brinquedo consiste em uma bola de borracha com um suporte de plástico, no qual basta apoiar os pés para começar a pular.

O brinquedo voltou a ser produzido e lançado pela marca em 2019. O Pogobol, destaca a Estrela, ajuda na coordenação motora e equilíbrio.

Uma criança veste meias brancas e tênis cinzas enquanto equilibra os pés sobre o disco de plástico amarelo de um brinquedo Pogobol, que possui uma grande bola de borracha laranja inflada no centro. O disco amarelo tem formato octogonal com pequenos círculos em relevo e exibe o logotipo colorido 'Pogobol' colado nas partes superior e inferior da estrutura.
Legenda: Pogobol foi febre nos anos 1990 e voltou a ser produzido pela Estrela em 2019.
Foto: Divulgação.

Entenda pedido de recuperação judicial da Estrela

A fabricante de brinquedos Estrela, de jogos como Banco Imobiliário e Jogo da Vida, entrou nesta quarta-feira (20) com pedido de recuperação judicial.

O documento cita “necessidade de reestruturação (...) em um contexto de pressões econômicas e setoriais relevantes” e foi protocolado na Comarca de Três Pontas (MG), incluindo oito empresas do Grupo Estrela.

Por que a Estrela pediu recuperação judicial?

Conforme comunicado divulgado aos acionistas e ao mercado, a decisão se deu por fatores como aumento do custo de capital, mudança no consumo por conta de alternativas digitais e impactos acumulados na estrutura financeira da fabricante e do grupo.

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O documento aponta, ainda, que o pedido busca a “reorganização estruturada do endividamento, preservando a continuidade das atividades empresariais, os empregos e a geração de valor” para clientes, fornecedores e também acionistas.

O comunicado de fato relevante da Estrela diz, finalmente, que a fabricante irá apresentar um Plano de Recuperação Judicial que será submetido à avaliação e aprovação dos credores. 

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