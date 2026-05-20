Com quase 90 anos de história, a fabricante de brinquedos Estrela é responsável por produtos que marcaram a infância de gerações de brasileiros.

A empresa entrou com pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (20) citando “contexto de pressões econômicas e setoriais relevantes” e a mudanças no comportamento dos consumidores em meio a opções digitais.

Entre bonecas icônicas e jogos de tabuleiro célebres, relembre alguns dos brinquedos clássicos da Estrela.

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Banco Imobiliário

Lançado em 1944, o jogo de tabuleiro é uma versão brasileira do jogo Monopoly e se baseia na compra e venda de propriedades, referenciando bairros e ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O objetivo é ter mais propriedades compradas ou evitar a falência. As versões atuais do jogo incluem o Banco Imobiliário Júnior, Banco Imobiliário Retrô e Super Banco Imobiliário.

Legenda: Banco Imobiliário é descrito pela Estrela como "uma ótima maneira das crianças aprenderem a controlar o próprio dinheiro e a agirem estrategicamente". Foto: Divulgação.

Detetive

No jogo, o objetivo é descobrir qual suspeito é responsável pelo assassinato do rico industrial Dr. Pessoa. É preciso investigar quem cometeu o crime, onde e com qual arma.

No site da Estrela, estão disponíveis três opções do jogo: Detetive Retrô, Detetive Júnior e Detetive com Aplicativo.

Legenda: Jogo clássico de mistério se baseia em uma investigação de assassinato. Foto: Divulgação.

Fofolete

Clássico dos anos 1980 e 1990, a Fofolete tem como diferenciais o tamanho e o fato delas serem vendidas em caixinhas semelhantes às de fósforos.

Cada Fofolete mede 9 cm e há seis opções de cores diferentes da boneca disponíveis no site.

Legenda: Bonecas Fofoletes vêm nas cores rosa (foto), roxo, amarelo, laranja, verde e vermelho. Foto: Divulgação.

Susi