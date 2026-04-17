SVM Insights apresenta potencial de Fortaleza durante evento especial em São Paulo

Como parte das ações para celebrar os 300 anos de Fortaleza, o SVM Insights realizou um evento especial voltado para mercado publicitário da região Sudeste, na última terça-feira (14). A iniciativa apresentou todo o potencial do Ceará e Nordeste para negócios e como as marcas podem se beneficiar por investirem na região.

O evento apresentou como Fortaleza vem crescendo nos últimos anos, com investimentos em diferentes frentes, como energias renováveis e a chegada da nova sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Capital, e como o Sistema Verdes Mares é a porta de entrada para ações em comunicação na cidade.

Além da apresentação especial, o evento contou com uma mesa-redonda com Rafael Lobo, CEO do Go Group; Adriano Aronchi, Supervisor de Mídia e Growth Marketing na Volkswagen do Brasil, e Christina Larroude, Diretora de Marketing da Minalba. O momento foi mediado por Victor Ximenes, colunista do SVM.

Legenda: O evento foi apresentado por Niara Meirele. Foto: Marketing SVM

Durante o debate, Christina reforçou como a conexão com a comunidade local é importante para os negócios. “No Ceará, estamos crescendo com as águas importadas. Tudo isso, devido ao aumento de abertura de restaurantes.”

Já Adriano Aronchi destacou a experiência no São João de Maracanaú, que trouxe resultados positivos em capilaridade e na geração de conexões para a Volkswagen. “No evento de São João, onde o foco não é a venda, conseguimos gerar venda. A região tem um grande potencial econômico.”

Durante sua fala, Rafael reforçou a importância da região como ponto estratégico para os negócios do Grupo Go. “Somos uma empresa cearense. Nascemos lá e temos muito orgulho disso”, relatou.

Victor Ximenes pontuou como a Capital é uma das protagonistas do Nordeste: “Se você precisa de uma estratégia pra entrar no Nordeste, não há como não passar por Fortaleza”.

Legenda: O evento reuniu profissionais do mercado de publicidade. Foto: Marketing SVM

Comandado pela apresentadora Niara Meirele, o evento também mostrou ao mercado o novo portal do SVM Insights, que reúne estudos e análises para embasar decisões de investimento de potenciais clientes.

No site também estão disponíveis mídias kit com detalhes sobre os produtos disponíveis no Sistema Verdes Mares.