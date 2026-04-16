Ex-presidente do BRB é preso pela PF por esquemas ilícitos com o Banco Master

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (16) o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A ação faz parte da quarta fase da Operação Compliance Zero.

O ex-gestor é suspeito de não seguir normas governamentais e permitir negócios com o Banco Master sem lastro. Ele foi localizado e detido em Brasília, segundo apuração do g1.

Paulo Henrique teria recebido pelo menos seis imóveis avaliados em R$ 146 milhões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em troca de facilitar esquemas ilícitos. Duas dessas residências seriam sediadas no Distrito Federal.

Veja também País Repórter da Band vítima de acidente em MG está em coma País Quem era o cinegrafista Rodrigo Lapa, da Band, vítima de acidente em MG

Detalhes da operação

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.

Ainda conforme o portal da TV Globo, outro alvo da operação de hoje é o advogado do Banco Master, Daniel Monteiro. Ele é apontado como o administrador de vários fundos usados em operações financeiras para dificultar o rastreamento do dinheiro de origem ilícita.

A operação Compliance Zero investiga esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos.

Quem é Paulo Henrique Costa

O empresário Paulo Henrique Costa esteve a frente do BRB de 2019 a novembro do ano passado, quando foi afastado do cargo na primeira fase da operação da PF.

Ele subiu à presdiência graças a indicação do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e conduziu a tentativa de compra do Banco Master pela instituição.