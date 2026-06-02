Cinco estudantes morrem em acidente com van escolar e carreta, em Goiás

O caso ocorreu na GO-518, entre as localidades de Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, onde as vítimas moravam. Segundo o g1, o veículo em que os estudantes estavam colidiu na traseira da carreta que estava parada na estrada sem sinalização.

As vítimas foram encontradas já sem vida e presas entre as ferragens. Os corpos foram transportados pelo IML (Instituto Médico Legal) para São Luís de Montes Belos, conforme informado pela CNN.

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O portal da TV Globo divulgou que três dos feridos foram encaminhados para Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Segundo informações divulgada pela unidade nesta terça-feira (2), dois deles, adolescentes entre 12 e 13 anos, estavam em estado regular, enquanto o outro, também de 12 anos, tinha uma condição considerada grave.

Em nota à imprensa, a Câmara Municipal de Córrego do Ouro lamentou o acidente e divulgou os nomes dos estudantes mortos:

Lucas Antônio de Souza Dias, 14 anos

Ezequiel Souza Oliveira, 14 anos

Isadora Monteiro da Silva, 12 anos

Isadora Castro Neves, 12 anos

Maria Carolina Sabino Alves, 11 anos