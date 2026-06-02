Cinco estudantes morrem em acidente com van escolar e carreta, em Goiás
Vítimas foram encontradas já sem vida e presas às ferragens.
Cinco estudantes de uma Escola da Polícia Militar morreram em um acidente entre uma van escolar e uma carreta, no interior de Goiás, na noite dessa segunda-feira (1º). Outras sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região
O caso ocorreu na GO-518, entre as localidades de Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, onde as vítimas moravam. Segundo o g1, o veículo em que os estudantes estavam colidiu na traseira da carreta que estava parada na estrada sem sinalização.
As vítimas foram encontradas já sem vida e presas entre as ferragens. Os corpos foram transportados pelo IML (Instituto Médico Legal) para São Luís de Montes Belos, conforme informado pela CNN.
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O portal da TV Globo divulgou que três dos feridos foram encaminhados para Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.
Segundo informações divulgada pela unidade nesta terça-feira (2), dois deles, adolescentes entre 12 e 13 anos, estavam em estado regular, enquanto o outro, também de 12 anos, tinha uma condição considerada grave.
Em nota à imprensa, a Câmara Municipal de Córrego do Ouro lamentou o acidente e divulgou os nomes dos estudantes mortos:
- Lucas Antônio de Souza Dias, 14 anos
- Ezequiel Souza Oliveira, 14 anos
- Isadora Monteiro da Silva, 12 anos
- Isadora Castro Neves, 12 anos
- Maria Carolina Sabino Alves, 11 anos
Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal na madrugada desta terça-feira. Quatro estudantes serão velados no Ginásio de Esportes de Córrego do Outro e um em São Luís de Montes Belos.
Governador de Goiás presta homenagens às famílias
O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), também se pronunciou nas redes sociais. "Neste momento tão difícil, me solidarizo com os familiares, amigos, professores e toda a comunidade escolar. A partida desses jovens deixa Goiás de luto", lamentou.
A Secretaria Municipal de Educação de Sanclerlândia, por meio da prefeitura, informou que todas as aulas da rede municipal foram suspensas nesta terça-feira em respeito à tragédia ocorrida com os alunos.
Já o Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, onde as cinco vítimas estudavam, publicou uma nota nas redes sociais em que lamenta o ocorrido. "Que as lembranças, os sorrisos e os laços construídos permaneçam vivos na memória e no coração da nossa comunidade", diz o texto.
"Expressamos nossos mais sinceros sentimentos às famílias, amigos, professores e colegas. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar essa irreparável perda", complementou a escola.