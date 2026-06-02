Fortaleza x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Vitória promete ser uma disputa com fortes emoções. Com a partida marcada para às 21h desta terça-feira (2), na Arena Castelão, o Fortaleza quer vencer a todo custo, para chegar com a vantagem no Barradão, próximo sábado (6) e se tornar tetracampeão regional.

O Leão do Pici perdeu na Série B para o Athletic por 1 a 0, em São João Del Rey-MG. Na Copa do Nordeste, o Fortaleza conseguiu vencer o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro. O rubronegro pernambucano tinha a vantagem de ter vencido o primeiro duelo na Arena Castelão.

Como mandante, o Tricolor só perdeu uma vez em 2026 - para o Sport na semifinal do Nordestão. A equipe mantém um bom desempenho em casa e quer usar isso a favor para levar a melhor nos primeiros 90 minutos disputados.

O Leão da Barra também perdeu, mas na Série A, para o Santos, por 3 a 1, na Vila Belmiro. Pela Copa do Nordeste, venceu o ABC-RN por 4 a 3, de virada, e já tinha aplicado uma goleada de 6 a 2 no alvinegro potiguar. Com a melhor campanha entre os finalistas, vai decidir o título em casa.

O Vitória quer conquistar o título após 16 anos, mas não é um bom visitante. Só venceu três jogos fora de casa em 2026: dois pela Copa do Nordeste e um pelo Baiano.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

FORTALEZA COM FORÇA MÁXIMA EM CASA

O Fortaleza teve dois jogos seguidos fora de casa e apenas um dia para recuperar e tratar atletas. Thiago Carpini, técnico, tem a espinha dorsal do elenco à disposição para o jogo, por isso deve usar o que tem de melhor para a primeira partida.

Fora, apenas Miritello, suspenso por ter sido expulso no duelo contra o Sport. Luiz Fernando já fez função do camisa nove na temporada e é o candidato a substituir o atacante argentino. No departamento médico Rosseto (edema muscular na panturrilha direita) e Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo).

Essa é a segunda final em 2026 que Carpini chega com o elenco tricolor. A primeira foi no Cearense e o Fortaleza foi campeão.

VITÓRIA COM DESFALQUES E IMPROVISO NA LATERAL

O Vitória saiu de São Paulo direto para Fortaleza, para o segundo jogo seguido fora de casa. Jair Ventura, técnico do Vitória, terá que improvisar na lateral direita.

Nathan Mendes foi vetado, por uma suspeita ruptura de LCA. O atleta vai passar por exames para ter um diagnóstico exato. Claudinho, que seria opção, não foi inscrito na competição e fica fora. As opções para improvisar em campo são Edenilson e Ronald.

O volante Baralhas foi substituído no jogo contra o Santos, passou por avaliação e também não enfrenta o Fortaleza. Quem deve substituí-lo é Caíque Gonçalves.

No departamento médico, seguem Mateus Silva, Ricceli, Camutanga, Edu, Dudu e Anderson Pato. Em transição, Rúben Ismael.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas, Gazal; Maílton, Mucuri, Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

Vitória: Lucas Arcanjo, Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Emmanuel Martinez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X VITÓRIA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 02/06/26 (terça-feira)

Horário: 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistente 1: Schumacher Marques Gomes (PB)

Assistente 2: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)

Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Quinto Árbitro: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)