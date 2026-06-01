Com acessos de Icasa e Itapipoca, conheça os participantes do Cearense 2027

O Campeonato Cearense de 2027 já tem definidos os seus 10 participantes. Após as semifinais da Série B Estadual, disputadas no último fim de semana, Icasa e Itapipoca garantiram o acesso à elite do futebol cearense e completaram a lista de clubes que disputarão a próxima edição da competição.

Atuando no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, o Icasa venceu o Crateús e confirmou o retorno à primeira divisão após quatro temporadas. Com o acesso do Verdão do Cariri, a região volta a ter um representante na elite estadual depois dos rebaixamentos de Barbalha e Cariri em 2025.

Já o Itapipoca encerrou um longo jejum. Ausente da primeira divisão desde 2017, o Garoto Travesso garantiu o retorno ao eliminar o Crato. A classificação foi bastante comemorada na Cidade dos Três Climas, que volta a figurar entre os principais centros do futebol cearense. Durante o período longe da elite, o clube chegou a disputar a Série C do Cearense antes de iniciar sua recuperação.

Participantes do Campeonato Cearense de 2027

Ceará

Fortaleza

Floresta

Ferroviário

Horizonte

Iguatu

Maranguape

Maracanã

Icasa

Itapipoca

Representação regional

Com a definição dos acessos, o Campeonato Estadual de 2027 contará com clubes de quatro regiões do estado. A Grande Fortaleza concentra sete representantes: Ceará, Fortaleza, Floresta, Ferroviário, Horizonte, Maranguape e Maracanã.

As outras três vagas são ocupadas por equipes do Interior: o Iguatu representa a região Centro-Sul, o Icasa leva a bandeira do Cariri e o Itapipoca representa o Litoral Oeste/Vale do Curu.

Dessa forma, a competição mantém a predominância de clubes da Região Metropolitana, mas volta a contar com a forças tradicionais do interior cearense.