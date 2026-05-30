Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tela Brasil disponibiliza gratuitamente filmes que representaram o País no Oscar; veja lista

Plataforma de streaming pública e gratuita lançada neste sábado (30) pelo Governo Federal reúne mais de 500 obras.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 16:23)
Verso
Interface da plataforma digital Tela Brasil destaca a seção 'Oscar' com uma curadoria de filmes brasileiros, exibindo em carrossel os títulos 'Orfeu Negro', 'A Hora da Estrela', 'Carandiru' e 'O Que É Isso, Companheiro?'. O design do site traz um fundo escuro decorado com silhuetas da estatueta do Oscar em linhas verdes, complementado abaixo pela seção 'Diversidade Cultural' com miniaturas geométricas em tons de azul e amarelo.
Legenda: Plataforma Tela Brasil destaca a seção "Oscar" na página inicial.
Foto: Reprodução.

A relação do Brasil com o Oscar não é novidade, como demonstra a plataforma de streaming pública e gratuita Tela Brasil. Lançada pelo Governo Federal neste sábado (30), a iniciativa reúne mais de 500 produções, entre longas, curtas e séries. 

Entre os destaques do catálogo da Tela Brasil, está uma seção que traz uma curadoria de produções e coproduções brasileiras que foram indicadas ou pré-selecionadas em diversas categorias.

Para ajudar na exploração da plataforma e do nosso cinema, o Diário do Nordeste elencou abaixo filmes que venceram, foram indicados ou escolhidos pelo Brasil para representar o País na disputa de filmes estrangeiros (atual categoria de Filme Internacional) desde os anos 1960. Confira!

Veja também

teaser image
Verso

Claudia Raia volta a Fortaleza com peça e celebra teatro frente ao ‘mundo da IA’

teaser image
João Gabriel Tréz

Matheus Nachtergaele grava novo filme em Guaramiranga

Orfeu Negro - Oscar de 1960

Apesar de gravado no Brasil, falado em português, com atores brasileiros e adaptado de peça de Vinícius de Moraes, o longa de 1960 foi dirigido pelo francês Marcel Camus e representou a França na premiação, saindo vencedor

Narra a trágica história romântica entre a jovem Eurídice e o motorista e músico Orfeu, que se conhecem e apaixonam no Carnaval do Rio de Janeiro.

São Paulo, Sociedade Anônima - Oscar de 1966

Drama de Luís Sérgio Person foi escolhido como representante do Brasil em 1966, mas não teve indicação. O longa acompanha o jovem de classe média Carlos (Walmor Chagas), que tenta buscar sentido para a vida em meio ao “progresso” do trabalho na indústria automobilística de uma São Paulo em expansão.

Pra Quem Fica, Tchau - Oscar de 1972

Fotografia em preto e branco do filme 'Pra Quem Fica, Tchau', mostrando dois homens conversando com uma mulher que está dentro de um carro conversível. O homem à esquerda sorri inclinado em direção a ela, enquanto o homem ao centro observa com uma expressão séria e atenta em uma composição focada nas interações dos personagens.
Legenda: "Pra Quem Fica, Tchau" é protagonizado por Stepan Nercessian e Reginaldo Faria.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

O filme de Reginaldo Faria representou o País em 1972, mas não chegou a ser indicado. Com toques de humor, a trama acompanha o jovem Luisinho (Stepan Nercessian) que deixa o interior de Minas Gerais para viver com Didi (Faria), um primo mulherengo, no Rio de Janeiro.

A Noite do Espantalho - Oscar de 1975

Protagonizado por Alceu Valença e Geraldo Azevedo, o filme de Sérgio Ricardo é um “cordel musical” audiovisual. O longa não garantiu indicação no prêmio no ano. A história acompanha um povoado pobre que precisa se retirar das terras onde vive após um coronel adquirir a propriedade. 

A Hora da Estrela - Oscar de 1987

Baseado no livro de Clarice Lispector, o filme de Suzana Amaral não chegou às indicações do Oscar, mas levou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Berlim para Marcélia Cartaxo. Na trama, ela vive a órfã Macabéa, uma jovem datilógrafa nordestina que se muda para São Paulo e sonha com a felicidade e o amor.

O Quatrilho - Oscar de 1996

Cena do filme 'O Quatrilho' apresenta dois casais vestidos com trajes de época posando sérios em um ambiente externo, com as duas mulheres sentadas à frente usando vestidos e véus brancos. Atrás delas, os dois homens vestem ternos escuros riscados e golas altas, posicionados diante de uma parede de pedra rústica azulada sob a luz do dia.
Legenda: "O Quatrilho" tem Glória Pires e Patrícia Pillar no elenco.
Foto: Divulgação.

Segundo longa que representou o Brasil a emplacar uma indicação na categoria, o filme de Fábio Barreto conta a história de dois casais de imigrantes italianos que decidem, no Rio Grande do Sul de 1910, morar na mesma casa para ter melhores condições de sobrevivência, o que traz consequências graves para as relações.

O Que É Isso, Companheiro? - Oscar de 1998

Cena do filme 'O Que É Isso, Companheiro?' mostra um homem em primeiro plano apontando firmemente um revólver em direção à câmera com as duas mãos, mantendo um dos olhos fechados para mirar. Ao fundo, uma mulher com quepe militar observa a ação com semblante sério, contra um cenário desfocado que sugere uma paisagem litorânea.
Legenda: Fernanda Torres e Selton Mello contracenaram em "O Que É Isso, Companheiro?" antes de "Ainda Estou Aqui".
Foto: Divulgação.

Responsável pela terceira indicação do Brasil a Melhor Filme Estrangeiro, o thriller de Bruno Barreto traz o caso real do grupo de guerrilheiros que, para negociar a liberdade de presos políticos pela ditadura militar brasileira, sequestram o embaixador dos Estados Unidos.

Carandiru - Oscar de 2004

Dirigido por Hector Babenco, o filme representou o Brasil na tentativa de indicação na categoria. A obra adapta o livro do médico Dráuzio Varella e mostra histórias do presídio pelo olhar do protagonista, culminando no massacre de 1992. 

Olga - Oscar de 2005

O Brasil tentou indicação em 2005 com outra trama ligada ao período da ditadura. O filme biográfico protagonizado por Camila Morgado conta a vida da militante comunista Olga Benário, enviada ao Brasil nos anos 1930 para auxiliar Luís Carlos Prestes, por quem se apaixona. 

Cinema, Aspirinas e Urubus - Oscar de 2007

Cena do filme 'Cinema, Aspirinas e Urubus' retrata dois homens em primeiro plano sob a luz forte do sol, com o homem da esquerda segurando e analisando um pequeno papel branco enquanto fala. O outro homem, vestindo camisa de botões com suspensórios claros, observa a ação com semblante pensativo diante de um caminhão antigo de cor verde-escura ao fundo.
Legenda: João Miguel (à esquerda) e Peter Ketnath (à direita) interpretam a dupla principal do filme.
Foto: Divulgação.

Com o cearense Karim Aïnouz na equipe de roteiro, o filme dirigido por Marcelo Gomes foi a escolha do país para tentar uma nova indicação ao Oscar. A trama se passa no sertão em 1942 e acompanha a relação entre um alemão que foge da guerra e um retirante que tenta fugir da seca.  

O Grande Circo Místico - Oscar de 2019

Último filme lançado por Cacá Diegues em vida acompanha um século na vida de uma família circense de Áustria, unindo realidade e fantasia. Como curiosidade, o diretor é o cineasta brasileiro com mais obras escolhidas para representar o Brasil no Oscar, mas nenhuma emplacou indicação: foram sete as obras de Cacá selecionadas pelo País.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Interface da plataforma digital Tela Brasil destaca a seção 'Oscar' com uma curadoria de filmes brasileiros, exibindo em carrossel os títulos 'Orfeu Negro', 'A Hora da Estrela', 'Carandiru' e 'O Que É Isso, Companheiro?'. O design do site traz um fundo escuro decorado com silhuetas da estatueta do Oscar em linhas verdes, complementado abaixo pela seção 'Diversidade Cultural' com miniaturas geométricas em tons de azul e amarelo.
Verso

Tela Brasil disponibiliza gratuitamente filmes que representaram o País no Oscar; veja lista

Plataforma de streaming pública e gratuita lançada neste sábado (30) pelo Governo Federal reúne mais de 500 obras.

João Gabriel Tréz
Há 28 minutos
Interface da plataforma de streaming 'Tela Brasil' é exibida em uma tela, destacando um banner central abstrato com a ilustração de um olho em tons de amarelo e verde. Abaixo do banner, uma fileira horizontal apresenta miniaturas de filmes recomendados, como 'Ângela', 'Veneno' e 'Barravento', sobre um fundo escuro integrado a um cenário externo texturizado.
Verso

Veja como acessar o Tela Brasil, streaming público lançado pelo Governo Federal

Apelidada de 'Netflix brasileira', a plataforma conta com 561 obras, entre longas, curtas e documentários.

Redação
30 de Maio de 2026
Homem branco idoso, com chapéu bege e sobretudo azul, sorrindo para a câmera.
Verso

Edgar Morin, sociólogo e filósofo francês, morre aos 104 anos

Uma das principais referências intelectuais dos séculos XX e XXI, o pensador teve passagens por Fortaleza.

Redação
30 de Maio de 2026
Imagem de capa do livro As cartas do Boom, com Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa.
Verso

Obra inédita revela cartas e bastidores entre ícones do 'Boom Latino-Americano'

Livro "As Cartas do Boom", publicado pela editora Record, mostra o cotidiano, os conflitos e os processos criativos de Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa.

Beatriz Rabelo
29 de Maio de 2026
Na imagem, uma mulher jovem, de pele clara e cabelos castanhos claros, sorri alegremente de olhos semi-cerrados enquanto segura um pequeno bolo de aniversário. Ela usa uma tiara rosa brilhante que diz
Ana Karenyna

Romantizar o aniversário é um jeito de agradecer pela própria existência

Se inspire a criar pequenos rituais para celebrar a vida.

Ana Karenyna
29 de Maio de 2026
foto do cantor Pedro Ortaça recebendo título de doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Verso

Cantor e compositor Pedro Ortaça morre aos 83 anos

Artista ficou conhecido por propagar a cultura das Missões para todo o país.

Redação
29 de Maio de 2026
Colagem de três imagens verticais destaca produções audiovisuais e artistas brasileiros em diferentes contextos dramáticos e musicais. Na primeira, o cantor Gilberto Gil sorri alegremente enquanto toca um violão; na imagem central, uma mulher com quepe militar observa atentamente um homem que aponta um revólver em direção à câmera; na última, a artista Rogéria aparece em plano médio retocando o batom vermelho enquanto se olha em um espelho de mão.
Verso

Tela Brasil estreia em versão web e com 561 obras audiovisuais; saiba mais detalhes

MinC adiantou ao Diário do Nordeste informações sobre a plataforma de streaming do Governo Federal, que será lançada no sábado (30).

João Gabriel Tréz
28 de Maio de 2026
Os atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello aparecem sentados lado a lado em um sofá verde-limão enquanto dão uma entrevista de mãos dadas, de forma carinhosa. Ela veste um elegante vestido roxo de mangas compridas, olhando discretamente para o lado, enquanto ele usa uma camisa bege clara e calça social, mantendo uma expressão atenta e focada.
Verso

Claudia Raia volta a Fortaleza com peça e celebra teatro frente ao ‘mundo da IA’

Comédia musical “Cenas da Menopausa” será apresentada no Cineteatro São Luiz neste fim de semana.

João Gabriel Tréz
28 de Maio de 2026
Interface da plataforma de streaming 'Tela Brasil' é exibida em uma tela, destacando um banner central abstrato com a ilustração de um olho em tons de amarelo e verde. Abaixo do banner, uma fileira horizontal apresenta miniaturas de filmes recomendados, como 'Ângela', 'Veneno' e 'Barravento', sobre um fundo escuro integrado a um cenário externo texturizado.
Verso

Tela Brasil, streaming público e gratuito com mais 500 filmes, será lançado neste sábado (30)

Iniciativa do Governo Federal via promover a difusão e reunir dados sobre o audiovisual brasileiro.

João Gabriel Tréz
27 de Maio de 2026
Imagem dividida ao meio compara a cantora Cássia Eller no palco e a atriz Luisa Arraes caracterizada como ela para o filme biográfico. À esquerda, Cássia canta expressivamente tocando um violão sob luz de palco, enquanto à direita, Luisa aparece de perfil com cabelos curtos e cacheados semelhantes, vestindo uma blusa preta idêntica sobre um fundo escuro.
Verso

Cinebiografia de Cássia Eller anuncia Luisa Arraes como protagonista

“Cássia - O Filme” deve ser gravado em outubro e está previsto para estrear em 2027.

João Gabriel Tréz
27 de Maio de 2026
O ator Matheus Nachtergaele encara a câmera com uma expressão séria e compenetrada em meio a um ambiente de floresta, vestindo uma jaqueta verde-oliva aberta sobre uma camiseta marrom. Ao fundo desfocado, a silhueta de outra pessoa caminha entre as árvores, completando a atmosfera dramática e misteriosa da cena.
João Gabriel Tréz

Matheus Nachtergaele grava novo filme em Guaramiranga

Ator paulistano protagoniza “Entre os Dias”, do cearense Petrus Cariry, e adianta à coluna futuro projeto na direção.

João Gabriel Tréz
26 de Maio de 2026
Uma equipe de filmagem registra uma cena em um ambiente rural, com uma mulher sorridente segurando uma claquete à frente de um casal de idosos em uma varanda. A câmera montada em um tripé e um microfone boom posicionado acima capturam a produção, que ocorre sob a luz do dia em meio à vegetação e construções simples.
João Gabriel Tréz

Projeto audiovisual impulsiona identidade e profissionalização em Itapipoca

Grupo de 25 estudantes entre 15 e 48 anos passou por aulas sobre diversas áreas do audiovisual. Juntos, eles produziram quatro curtas-metragens.

João Gabriel Tréz
24 de Maio de 2026
Dick Parry em primeiro plano, em cima do palco, com uma blusa cinza e calça preta, tocando o saxofone. Em segundo plano, um guitarrista tocando guitarra e um homem tocando bateria.
Verso

Morre Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos

Guitarrista David Gilmour se despediu do músico em seu perfil no Instagram

Redação
23 de Maio de 2026
Imagem do escritor Jon Fosse, escritor de Heptalogia, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura.
Verso

Conheça obra-prima que consolidou Jon Fosse e levou escritor ao Nobel de Literatura

Livro "Heptalogia", publicado pela editora Fósforo, apresenta reflexões sobre solidão, memória e fé.

Beatriz Rabelo
23 de Maio de 2026
Pessoa com cabelo trançado sentada em sofá, de frente para a câmera, em ambiente interno com iluminação quente; ao fundo, estante com livros e objetos desfocados e parede de madeira.
Mylena Gadelha

Alice Carvalho reflete sobre 6ª temporada de 'Sessão de Terapia': 'Me convidou a desacelerar'

Atriz é uma das estreantes nos novos episódios da série.

Mylena Gadelha
22 de Maio de 2026
Frequentadores de um evento geek interagem em frente a um estande repleto de camisetas e acessórios de super-heróis, bandas e cultura pop, sob a placa vermelha da marca 'Usina de Camisetas'. A imagem captura o movimento do público de costas e de perfil, concentrado em olhar os produtos expostos em uma atmosfera movimentada e colorida.
Verso

Sana, festival de cultura geek, entra no calendário oficial do Ceará

Governador do Estado sancionou lei que reconhece potencial econômico e cultural de evento do segmento geek.

Redação
17 de Maio de 2026
A secretária da Cultura de Fortaleza Helena Barbosa, mulher com cabelo cacheado volumoso e óculos, e o diretor do Instituto Ibero Culturas Paulo Feitosa, homem de barba e camisa bege, posam sorridentes ao lado de um grande banner institucional da Fortaleza Film Commission em um pavilhão de eventos. O banner vertical traz uma foto em preto e branco de um pescador com uma jangada no topo, seguida por um fundo laranja vibrante com textos em inglês que promovem a cidade como destino cinematográfico.
João Gabriel Tréz

Instituições culturais cearenses representam o Estado no Festival de Cannes

Programações do prestigiado evento francês contam com presença de representantes da Secretaria da Cultura de Fortaleza e do Museu da Imagem e do Som do Ceará, por exemplo.

João Gabriel Tréz
17 de Maio de 2026
pessoas de costas, diante de painel de exposição.
Verso

Espaço Cultural Arandu recebe exposição sobre o legado de Edson Queiroz na comunicação

Mostra “A voz do Nordeste – o legado de um visionário” destaca a contribuição do empresário para o desenvolvimento da comunicação audiovisual na região.

Redação
15 de Maio de 2026
Imagem de capa do livro Vida doçura, para matéria sobre Natércia Pontes e literatura.
Verso

Natércia Pontes revisita feridas para escrever romance sobre solidões e recomeços

"Vida doçura" é o último lançamento de escritora cearense, já disponível nas livrarias brasileiras.

Beatriz Rabelo
15 de Maio de 2026
Registro da exposição Arquivo em Fluxo, no Banco do Nordeste Cultural Fortaleza, mostra uma tela de televisão montada em um pilar de madeira exibe as palavras 'fim? the end is it?' em uma galeria de arte. Ao fundo, um grande painel apresenta o rosto de um homem com a mão aberta à frente, cercado por textos biográficos e outras fotografias da exposição.
João Gabriel Tréz

Maio terá oficina de restauração, festival universitário e editais; veja oportunidades

Segunda quinzena do mês traz programações e iniciativas ligadas ao audiovisual.

João Gabriel Tréz
15 de Maio de 2026