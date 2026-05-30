Veja como acessar o Tela Brasil, streaming público lançado pelo Governo Federal
Apelidada de 'Netflix brasileira', a plataforma conta com 561 obras, entre longas, curtas e documentários.
A plataforma de streaming pública e gratuita Tela Brasil foi lançada neste sábado (30) pelo Governo Federal, sob coordenação do Ministério da Cultura (MinC). Inicialmente, apenas a versão web está disponível para o público.
Conforme informado pelo órgão ao Diário do Nordeste, 561 obras audiovisuais já estão disponíveis na plataforma, contendo grandes sucessos nacionais, como os longas-metragens "O Que É Isso, Companheiro?", "Carandiru" e "A Hora da Estrela".
A Pasta também declarou que as versões de aplicativos para Android e iOS devem ser disponibilizadas "em até 30 dias após o lançamento", ou seja, ao final do mês de junho.
Por enquanto, o acesso é restrito apenas ao modo web. Para assistir ao conteúdo da chamada "Netflix brasileira", basta seguir o passo a passo a seguir:
- Acessar o portal Tela Brasil no navegador;
- Selecionar a opção "Entrar com gov.br" e realizar o login;
- Ler e concordar com o "Termo de uso e responsabilidade da Plataforma Tela Brasil";
- Definir um PIN de segurança, sendo necessário quatro dígitos.
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A iniciativa do Governo Federal conta com recursos de acessibilidade e busca promover, articular e organizar produções e dados audiovisuais brasileiros. O investimento previsto é da ordem de R$ 4,2 milhões.
Confira algumas obras disponíveis no streaming
- Barão Vermelho - Por Que A Gente É Assim?;
- Carandiru;
- Cinema, Aspirinas e Urubus;
- Deus e o Diabo na Terra do Sol;
- Divinas Divas;
- Doces Poderes;
- As Duas Irenes;
- Um Filme de Cinema;
- Gêmeas;
- Grande Circo Místico;
- A Hora da Estrela;
- Idade da Água;
- Inabitável;
- Mergulho
- A Mulher da Luz Própria;
- My Name Is Now, Elza Soares;
- Na Quadrada das Águas Perdidas;
- A Noite do Espantalho;
- Olga;
- Qual Queijo Você Quer?;
- Quase Dois Irmãos;
- O Quatrilho;
- O Que É Isso, Companheiro?;
- Refavela 40;
- Tia Ciata;
- Traição;
- O Velho Rei;
- Xica da Silva;
- Xingu Cariri Caruaru Carioca.