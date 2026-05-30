Veja como acessar o Tela Brasil, streaming público lançado pelo Governo Federal

A plataforma de streaming pública e gratuita Tela Brasil foi lançada neste sábado (30) pelo Governo Federal, sob coordenação do Ministério da Cultura (MinC). Inicialmente, apenas a versão web está disponível para o público.

Conforme informado pelo órgão ao Diário do Nordeste, 561 obras audiovisuais já estão disponíveis na plataforma, contendo grandes sucessos nacionais, como os longas-metragens "O Que É Isso, Companheiro?", "Carandiru" e "A Hora da Estrela".

A Pasta também declarou que as versões de aplicativos para Android e iOS devem ser disponibilizadas "em até 30 dias após o lançamento", ou seja, ao final do mês de junho.

Por enquanto, o acesso é restrito apenas ao modo web. Para assistir ao conteúdo da chamada "Netflix brasileira", basta seguir o passo a passo a seguir:

Acessar o portal Tela Brasil no navegador; Selecionar a opção "Entrar com gov.br" e realizar o login; Ler e concordar com o "Termo de uso e responsabilidade da Plataforma Tela Brasil"; Definir um PIN de segurança, sendo necessário quatro dígitos.

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A iniciativa do Governo Federal conta com recursos de acessibilidade e busca promover, articular e organizar produções e dados audiovisuais brasileiros. O investimento previsto é da ordem de R$ 4,2 milhões.

Confira algumas obras disponíveis no streaming