Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos

Guitarrista David Gilmour se despediu do músico em seu perfil no Instagram

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Dick Parry em primeiro plano, em cima do palco, com uma blusa cinza e calça preta, tocando o saxofone. Em segundo plano, um guitarrista tocando guitarra e um homem tocando bateria.
Legenda: Dick Parry participou de faixas famosas do Pink Floyd, como Wish You Were Here
Foto: Reprodução/Instagram

O saxofonista Dick Parry, colaborador histórico da banda de rock Pink Floyd, morreu aos 83 anos nesta sexta-feira (22). A morte do músico foi anunciada pelo guitarrista do grupo britânico, David Gilmour, por meio das redes sociais.

"Seu feeling e seu timbre tornam seu saxofone inconfundível, uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões de pessoas", disse David em seu perfil no Instagram.

Veja também

teaser image
Mylena Gadelha

Alice Carvalho reflete sobre 6ª temporada de 'Sessão de Terapia': 'Me convidou a desacelerar'

teaser image
Verso

Conheça obra-prima que consolidou Jon Fosse e levou escritor ao Nobel de Literatura

Nascido em Kentford, no Reino Unido, em 22 de dezembro de 1942, Dick Parry participou de alguns dos álbuns mais famosos do Pink Floyd na década de 1970.

Os solos de sax ficaram na memória de fãs em faixas como Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them e Money

O guitarrista homenageou o amigo e companheiro de turnês com uma seleção de fotos antigas. "Desde os 17 anos eu toquei em bandas com Dick no saxofone, incluindo o Pink Floyd", escreveu.

Este conteúdo é útil para você?
Dick Parry em primeiro plano, em cima do palco, com uma blusa cinza e calça preta, tocando o saxofone. Em segundo plano, um guitarrista tocando guitarra e um homem tocando bateria.
Verso

Morre Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos

Guitarrista David Gilmour se despediu do músico em seu perfil no Instagram

Redação
Há 10 minutos
Imagem do escritor Jon Fosse, escritor de Heptalogia, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura.
Verso

Conheça obra-prima que consolidou Jon Fosse e levou escritor ao Nobel de Literatura

Livro "Heptalogia", publicado pela editora Fósforo, apresenta reflexões sobre solidão, memória e fé.

Beatriz Rabelo
23 de Maio de 2026
Pessoa com cabelo trançado sentada em sofá, de frente para a câmera, em ambiente interno com iluminação quente; ao fundo, estante com livros e objetos desfocados e parede de madeira.
Mylena Gadelha

Alice Carvalho reflete sobre 6ª temporada de 'Sessão de Terapia': 'Me convidou a desacelerar'

Atriz é uma das estreantes nos novos episódios da série.

Mylena Gadelha
22 de Maio de 2026
Frequentadores de um evento geek interagem em frente a um estande repleto de camisetas e acessórios de super-heróis, bandas e cultura pop, sob a placa vermelha da marca 'Usina de Camisetas'. A imagem captura o movimento do público de costas e de perfil, concentrado em olhar os produtos expostos em uma atmosfera movimentada e colorida.
Verso

Sana, festival de cultura geek, entra no calendário oficial do Ceará

Governador do Estado sancionou lei que reconhece potencial econômico e cultural de evento do segmento geek.

Redação
17 de Maio de 2026
A secretária da Cultura de Fortaleza Helena Barbosa, mulher com cabelo cacheado volumoso e óculos, e o diretor do Instituto Ibero Culturas Paulo Feitosa, homem de barba e camisa bege, posam sorridentes ao lado de um grande banner institucional da Fortaleza Film Commission em um pavilhão de eventos. O banner vertical traz uma foto em preto e branco de um pescador com uma jangada no topo, seguida por um fundo laranja vibrante com textos em inglês que promovem a cidade como destino cinematográfico.
João Gabriel Tréz

Instituições culturais cearenses representam o Estado no Festival de Cannes

Programações do prestigiado evento francês contam com presença de representantes da Secretaria da Cultura de Fortaleza e do Museu da Imagem e do Som do Ceará, por exemplo.

João Gabriel Tréz
17 de Maio de 2026
pessoas de costas, diante de painel de exposição.
Verso

Espaço Cultural Arandu recebe exposição sobre o legado de Edson Queiroz na comunicação

Mostra “A voz do Nordeste – o legado de um visionário” destaca a contribuição do empresário para o desenvolvimento da comunicação audiovisual na região.

Redação
15 de Maio de 2026
Imagem de capa do livro Vida doçura, para matéria sobre Natércia Pontes e literatura.
Verso

Natércia Pontes revisita feridas para escrever romance sobre solidões e recomeços

"Vida doçura" é o último lançamento de escritora cearense, já disponível nas livrarias brasileiras.

Beatriz Rabelo
15 de Maio de 2026
Registro da exposição Arquivo em Fluxo, no Banco do Nordeste Cultural Fortaleza, mostra uma tela de televisão montada em um pilar de madeira exibe as palavras 'fim? the end is it?' em uma galeria de arte. Ao fundo, um grande painel apresenta o rosto de um homem com a mão aberta à frente, cercado por textos biográficos e outras fotografias da exposição.
João Gabriel Tréz

Maio terá oficina de restauração, festival universitário e editais; veja oportunidades

Segunda quinzena do mês traz programações e iniciativas ligadas ao audiovisual.

João Gabriel Tréz
15 de Maio de 2026
Imagem de capa do quadrinho Hoje eu quero voltar sozinho ao lado de um frame do filme de mesmo nome.
Verso

'Hoje eu quero voltar sozinho' ganha versão em quadrinho com roteiro do diretor

Ilustração foi realizada pelo quadrinista Bruno Freire, natural de Salvador.

Beatriz Rabelo
13 de Maio de 2026
Montagem tripla apresenta o curador Bitu Cassundé à esquerda, uma instalação artística no Centro Cultural Cariri com móbiles alaranjados ao centro e o letreiro da exposição
Verso

Cearenses são indicados à premiação nacional de artes visuais

Lista do prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) inclui curadores, instituições e projetos da linguagem do Estado.

João Gabriel Tréz
12 de Maio de 2026
Pessoa com cabelos longos ondulados veste roupa clara e aparece em primeiro plano, diante de parede de barro e objetos rústicos ao fundo.
Mylena Gadelha

Isadora Cruz celebra exibição de 'Guerreiros do Sol' na TV e cita 'alcance poderoso' no Brasil

Novela, que era do Globoplay, está sendo exibida nacionalmente após 'Três Graças', na Globo.

Mylena Gadelha
11 de Maio de 2026
Uma vista parcial de um apartamento mostra uma área de serviço clara à esquerda e uma sala de jantar mergulhada em sombras à direita. No centro, uma divisória escura separa o ambiente iluminado por azulejos brancos do interior da sala, onde se veem uma mesa posta e uma cristaleira sob uma luz suave e filtrada.
João Gabriel Tréz

‘Quarto de empregada’ é mote para reflexões sobre trabalho doméstico em documentário brasileiro

Longa de estreia da cineasta Karol Maia, “Aqui não entra luz” está em cartaz nacionalmente.

João Gabriel Tréz
10 de Maio de 2026
Mesa com tábua de frios e frutas organizada com uvas, morangos, kiwi, maçã, damasco, queijos, pães e embutidos. Ao fundo, cesta com torradas e creme servido no pão, além de vasos dourados com flores brancas decorando o ambiente.
Ana Karenyna

Dia das Mães à mesa: quando o afeto também se serve em louças, flores e memórias

A mesa perfeita não é a mais sofisticada, mas sim a que tem detalhes especiais e muita afetividade.

Ana Karenyna
09 de Maio de 2026
Homem jovem com óculos vermelhos, cabelo grisalho, usando boné preto, vestido casual e tênis, tocando guitarra elétrica dourada em um ambiente luxuoso com cadeira adornada e iluminação quente.
Verso

Morre Luiz Carlini, guitarrista parceiro de Rita Lee, aos 73 anos

Músico também trabalhou com Erasmo Carlos, Lobão, Titãs e Supla.

Redação
08 de Maio de 2026
Cena da série 'O Urso' mostra os protagonistas aplaudindo em primeiro plano vestindo aventais azuis sobre camisetas brancas. Ao fundo, outras três pessoas sorriem e também batem palmas em um ambiente iluminado de cozinha.
Verso

Série 'O Urso' define data de estreia da última temporada; confira

5ª temporada da série, que marca o final da produção, será lançada de uma vez no Disney+.

Redação
06 de Maio de 2026
Rosto da rainha junina Mara Alexandre aparece centralizado e emoldurado por camadas de tecidos volumosos e coloridos em tons de verde, rosa, laranja e preto. A iluminação destaca a textura das fitas e babados que compõem o adereço ao redor da artista.
Verso

Dança e protagonismo: Espetáculo estrelado por rainha junina surda é apresentado no Cuca Pici

“A Rainha”, da artista Mara Alexandre, será encenado no equipamento cultural no próximo dia 12.

Redação
06 de Maio de 2026
Produtor musical Guto Graça Mello sorri alegremente enquanto segura um violão clássico, vestindo um terno preto formal com gravata sobre uma camisa branca. A iluminação de palco destaca sua expressão vibrante em um cenário com tons de roxo e azul ao fundo.
Verso

Guto Graça Mello, compositor e diretor musical da Globo, morre aos 78 anos

Carioca responsável pelo tema de abertura do “Fantástico” e por trilhas de novelas e filmes faleceu nesta terça (5).

João Gabriel Tréz
05 de Maio de 2026
Três debatedores estão sentados à frente de uma plateia em um auditório escuro durante a sessão cineclubista do filme 'O Evangelho da Revolução'. A projeção ao fundo exibe o título do evento e informações sobre a roda de conversa, compondo um ambiente de engajamento cultural e debate.
João Gabriel Tréz

Cinema potencializa debates e reflexões sobre mundo do trabalho em projeto da UFC

Em sessões mensais no Cineteatro São Luiz, projeto Trabalho no Cinema promove reflexões sobre questões trabalhistas junto a estudantes, professores e a sociedade.

João Gabriel Tréz
03 de Maio de 2026
Imagem de capa de obras como Sul e É quase como voltar pra casa, para matéria descubra 11 livros para celebrar a cultura nacional no Dia da Literatura Brasileira.
Verso

Descubra 11 livros para celebrar a cultura nacional no Dia da Literatura Brasileira

A data 1º de maio foi escolhida para homenagear o nascimento de José de Alencar, considerado "pai da literatura brasileira".

Beatriz Rabelo
01 de Maio de 2026
Imagem de capa do livro Adaga e Chama, romantasia publicada pela Intrínseca.
Verso

Romantasia 'Adaga e Chama' combina magia, mistério e romance entre rivais

Obra pode conquistar fãs de "O Príncipe Cruel" e "Corte de Espinhos e Rosas".

Beatriz Rabelo
30 de Abril de 2026