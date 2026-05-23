Morre Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos

O saxofonista Dick Parry, colaborador histórico da banda de rock Pink Floyd, morreu aos 83 anos nesta sexta-feira (22). A morte do músico foi anunciada pelo guitarrista do grupo britânico, David Gilmour, por meio das redes sociais.

"Seu feeling e seu timbre tornam seu saxofone inconfundível, uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões de pessoas", disse David em seu perfil no Instagram.

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Nascido em Kentford, no Reino Unido, em 22 de dezembro de 1942, Dick Parry participou de alguns dos álbuns mais famosos do Pink Floyd na década de 1970.

Os solos de sax ficaram na memória de fãs em faixas como Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them e Money.

O guitarrista homenageou o amigo e companheiro de turnês com uma seleção de fotos antigas. "Desde os 17 anos eu toquei em bandas com Dick no saxofone, incluindo o Pink Floyd", escreveu.